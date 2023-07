Diakoniestation: Lösung in letzter Minute

Managementvertrag mit der Diakonie Bethanien aus Solingen ab 1. August.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen/Solingen. Von heute auf morgen verkündete der neue Geschäftsführer Stefan Stahlschmidt Anfang Juli seinen Rückzug aus der Geschäftsleitung der Diakoniestation. „Ab 1. August wären wir also handlungsunfähig gewesen“, sagt Kay Büsing, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Diakoniestation in Wermelskirchen und ergänzt: „Wir brauchten dringend eine gute Lösung.“ Für ein neues Bewerbungsverfahren blieb keine Zeit. Und weil stürmische Zeiten hinter dem Pflegebetrieb liegen, war dem Aufsichtsrat an einer verlässlichen Lösung gelegen.

„Diese Lösung ist nun gefunden“, sagt Kay Büsing. Die Diakoniestation unterzeichnet einen Managementvertrag für eine Interims-Geschäftsführung mit der Diakonie Bethanien, die von Solingen aus in vielen Pflegebereichen engagiert ist. Bereits in der vergangenen Woche gab der Aufsichtsrat der Diakoniestation dafür grünes Licht, inzwischen haben auch die Gesellschafter zugestimmt – die evangelischen Kirchengemeinden Wermelskirchen, Dabringhausen, Dhünn und Hilgen-Neuenhaus.

Am 1. August übernehmen damit die Geschäftsführung der Diakonie Bethanien auch die Geschäftsführung der Diakoniestation – Matthias Ruf (Vorsitzender der Geschäftsführung), Hartmut Fehler (Geschäftsführer Pflege und Wohnen) und Dr. Stephan Ricken (Geschäftsführer Finanzen). Der Aufsichtsrat bleibt wie gewohnt im Einsatz.

„Das ist für uns eine wirklich gute Lösung“, sagt Büsing – auch wenn er natürlich um die Unsicherheit der Beschäftigten bei der Diakoniestation wisse. „Aber ich bin sicher, dass diese Unsicherheiten schnell Geschichte sind, wenn die Zusammenarbeit erstmal begonnen hat“, befindet der Aufsichtsratsvorsitzende. Der Management-Vertrag wurde ausdrücklich mit der Absicht aufgesetzt, auch künftig zu kooperieren. „Wie diese Kooperation aussehen kann, das werden wir in den nächsten Monaten beraten“, sagt Büsing.

Fürs Erste haben sich die Diakoniestation und die Diakonie Bethanien darauf verständigt, dass bis mindestens Ende März die Interims-Geschäftsführung im Einsatz ist. „Langfristig ist uns vor allem wichtig, dass der ursprüngliche Gedanke unserer Diakoniestation lebendig bleibt: Wir bieten Pflege für die Menschen in Wermelskirchen, bis in den kleinsten Ort hinein“, sagt Büsing. Nun gehe es aber erst einmal darum, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Dafür bringt die Diakonie Bethanien viel Erfahrung mit – und fußt ebenso wie die Diakoniestation auf einem christlichen Menschenbild.

„Menschen liegen uns am Herzen“, sagt Robert Sopella, Pressesprecher der Diakonie Bethanien, „das ist unsere Grundeinstellung.“ Und deswegen liege es ihnen eben auch am Herzen, dass die Wermelskirchener Einrichtungen am Leben bleiben. „Für uns geht es jetzt erstmal darum, uns einen Überblick zu verschaffen“, erklärt Sopella, „dabei setzen wir auf eine gute Zusammenarbeit mit den Menschen in der Diakoniestation.“

Zuhören, Reden und Verstehen: Das könnten die Mitarbeiter in Wermelskirchen nun erwarten. „Wir machen das gemeinsam. Das ist uns an diesem Schulterschluss wichtig“, sagt Sopella. Am Dienstag informierte Bethanien auch die Mitarbeiter der Diakoniestation in Wermelskirchen.

Es sollen wieder Ruhe und Stabilität Einzug halten

„In den kommenden acht Monaten möchten wir als Geschäftsführungsteam mit unserem Engagement dafür sorgen, dass wieder Ruhe, Verlässlichkeit und vor allem Stabilität Einzug halten und Sie sich wieder unbeschwert und voller Freude auf die Pflege und Betreuung der uns anvertrauten Menschen konzentrieren können“, schreibt Matthias Ruf. Gemeinsam wolle man ein Konzept entwickeln, das wieder eine nachhaltige und langfristig ausgerichtete Geschäftsführung der Diakoniestation ermögliche. Die Diakoniestation und die Diakonie Bethanien eine ihr gemeinsamer Antrieb, ergänzt Sopella: die Nächstenliebe.

Damit schlägt die Diakoniestation nach stürmischen Monaten ein neues Kapitel auf: Nachdem sich der damalige Geschäftsführer Peter Siebel aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte, übernahm im März 2022 Corinna Dräger die Geschäftsführung. Im Oktober folgte die sofortige Abberufung durch den Aufsichtsrat.

Im Februar 2023 trat Stefan Stahlschmidt ihre Nachfolge an, seine plötzliche Kündigung – auch aus gesundheitlichen Gründen – überraschte zuletzt den Aufsichtsrat. Während der Krise unterstützte Eckhard Rieger die Diakoniestation als Berater – er war früher Geschäftsführer bei der Diakonie Bethanien und stellte schließlich auch den Kontakt her. Regelmäßig werden Verantwortliche der Diakonie Bethanien nun in der Verwaltung der Wermelskirchener Diakoniestation an der Telegrafenstraße im Einsatz sein.

Hintergrund

Einrichtungen: Die Diakonie Bethanien mit Sitz in Solingen bietet an 20 Standorten in NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen Angebote in den Bereichen Alten- und Familienhilfe, Lungenheilkunde und Schlafmedizin. Rund 2000 Mitarbeiter sind in 40 Einrichtungen beschäftigt. Dazu gehören verschiedene Angebote in Solingen und darüber hinaus – wie Senioren-Wohnen, Stationäre Pflege, Tagespflege oder auch Mobile Dienste. Dazu gehören aber auch das Krankenhaus Bethanien in Solingen und Medizinische Versorgungszentren.

Ursprung: Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Mutterhaus-Diakonie: Heute gehört die Diakonie Bethanien zum Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland und ist Mitglied der Diakonie Deutschland. Trägerin ist die Evangelische Stiftung Bethanien.