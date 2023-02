Dhünnsche Jecken sind wieder auf Kurs

Verein litt lange Zeit unter den Auswirkungen der Pandemie.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es herrscht Aufbruchsstimmung bei den Dhünnschen Jecken – wie bei vielen Vereinen, Institutionen und Gruppierungen nach dreijähriger Corona-Pause. Das sieht auch der Vorsitzende und Vereinsgründer Mayk Dinstühler so: „Es waren drei sehr schwere Jahre für uns. Wir haben viele Kontakte verloren, unsere Infrastruktur hat sich zu 80 Prozent verabschiedet, vieles hat sich verändert.“ Er schwanke immer wieder zwischen einem Gefühl von „Es ist zu viel“ und „Jetzt erst recht“, wenn er an den Neustart nach der Pandemie denkt.

Dabei ist es noch kein kompletter Neustart in der aktuellen Session, denn auch im dritten Jahr hat es Ende Januar keine Sitzung gegeben. „Das war wirklich traurig, denn das ist unser Wohnzimmer als Verein“, erklärt Dinstühler. Aber vor einem Jahr, als die Winterwelle 2021/2022 gerade auf dem Höhepunkt war, eine Karnevalssitzung für 2023 zu planen, „war uns einfach zu heiß“, sagt Dinstühler.

Nächste Sitzung muss im Bürgerzentrum stattfinden

„Die immer ausverkaufte Sitzung hat ein Budget von rund 10 000 Euro. „Das finanziert sich praktisch ausschließlich über die Veranstaltung selbst. Wenn das dann hätte abgesagt werden müssen, wären wir auf den Kosten sitzengeblieben“, sagt Dinstühler, der anfügt: „Wir haben in den Jahren bis Corona keine einzige Restkarte gehabt.“

Aber die Dhünnschen sehen ein Licht am Horizont. „Unsere nächste Sitzung findet im nächsten Jahr definitiv wieder statt. Allerdings nicht in Dhünn, die Halle ist nach dem Wasserschaden immer noch nicht wieder instandgesetzt, sondern im Bürgerzentrum in Wermelskirchen“, erklärt Dinstühler.

Nachdem die Sessionseröffnung im November im Golfclub Dreibäumen ein so großer Erfolg gewesen sei, plane man auch für die nächste Session mit zwei großen Veranstaltungen. „Dann werden auch die zahlreichen Jubilare endlich geehrt, die sich in den vergangenen drei Jahren angesammelt haben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, betont Dinstühler. Was hingegen in dieser Session wieder Teil des Programms der Dhünnschen Jecken ist, ist der Rosenmontagszug. „Aber auch hier stottert es ein wenig. Wir haben tatsächlich jetzt erst das TÜV-Okay für den Wagen bekommen – normalerweise haben wir das ein halbes Jahr vor dem Zug“, sagt Dinstühler. Aber jetzt sei alles in Ordnung.

„Wir brauchen allerdings dringend noch zwei Zugengel, die aufpassen, dass sprichwörtlich niemand unter die Räder kommt. Wir haben erst 12, brauchen aber 14“, so Dinstühler. Durch Corona ist alles ein wenig ins Wanken geraten, das zeigt sich auch bei der Tanzgarde. „Die ist kleiner geworden, gerade beim Männerballett. Wir würden uns sehr über Nachwuchs freuen – egal wie alt“, meint Dinstühler.

Und doch: Bei den Dhünnschen Jecken überwiegt das positive, nach vorne gerichtete Gefühl. Das sieht man auch am neuen Sessionsorden. Das Motiv ist ein Wikingerschiff, natürlich in den blau-gelben Farben, auf dem das Motto der Session steht: „Wir sind wieder auf Kurs!“

„Zusammen mit meiner Frau und meinem Bruder habe ich die Dhünnschen Jecken seinerzeit gegründet, das ist schon wie ein Baby für mich. Wir sind aktuell um die 90 Mitglieder, es sind auch ein paar dazugekommen, aber etwa 20 haben wir auch verloren durch Corona“, berichtet er. Die, die aber nach wie vor mit dabei seien, hätten „richtig Bock“, wie Dinstühler es ausdrückt.

Die bisherigen Auftritte der Session seien auch entsprechend gut gewesen. „Wir waren in Düsseldorf, Köln, Ascheberg, Solingen oder Wuppertal – die Auftritte waren richtig klasse“, sagt Dinstühler nicht ohne Stolz. Der nächste „Kampftag“ war an Altweiber. „Da ging es morgens an der Martin-Buber-Schule in Burscheid los. Es folgten insgesamt acht Auftritte, der Tag endete dann am Abend bei der Mädchensitzung in Wuppertal“, erklärt Dinstühler.

Tanzgarde

Die Tanzgarde Dhünnsche Jecken sucht dringend Nachwuchs, männlich wie weiblich. Trainiert wirddienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Hünger und mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Dhünn. Kontakt: Tel. (01 74) 6 89 66 12.