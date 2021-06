Dhünner genießen ihre Kirmes

Volksfest

+ © Monika Steinmetzler Premiere feierte das „Trecker trekken“, zu dem am Samstag das erste Training stattfand. Dabei zählten Willensstärke und Muskelkraft. © Monika Steinmetzler

Verkehrs- und Verschönerungsverein freute sich über Spenden und Besucher. Premiere feierte das „Trecker trekken“.

Von Monika Steinmetzler

Die Musikfreunde Grunewald stimmten die Zuschauer der Dhünner Kirmes mit zünftiger Blasmusik auf das Fest ein. Frank Jäger, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerrungsvereins (VVV) Dhünn, begrüßte die Besucher, und besonders den 1. Beigeordneten der Stadt Wermelskirchen, Stefan Görnert. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Ordnungsamt. Besonders bedankte er sich bei den vielen Spendern, aber auch bei allen Ehrenamtlern, die diese Kirmes überhaupt ermöglicht haben. Frank Jäger betonte aber auch: „Der Zusammenhalt und die Pflege der Gemeinschaft sind den Einsatz wert.“

In diesem Jahr stach wieder traditionell ein Handwerker das Fass an. Am Samstag war es Michael Trinius. „Der hat es absolut verdient“, erklärte Frank Jäger. „Er kümmert sich unter anderem für den VVV um die Weihnachtsbeleuchtung.“

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © WGA

In diesem Jahr haben sich die Veranstalter ein besonderes Highlight einfallen lassen: das „Trecker trekken“. Das Prozedere: Mehrere Teams aus jeweils sechs Personen ziehen den Traktor durchs Dorf. Wenn die Ampel der Dorfstraße „Grün“ anzeigt, geht es los. Nach 30 Sekunden ertönt eine Hupe, und es muss gestoppt werden. Zur Freude aller tritt eine Dusche mit kühlem Nass in Aktion, wenn die vorgegebene Zeit nicht eingehalten wird. Die Gruppe, die am weitesten gezogen hat, ist natürlich Sieger. Am Samstag fand bereits ein Training zu dieser Aktion statt.

Ein weiterer Höhepunkt ist die 70 Meter hohe Hebebühne mit Plattform. „Voriges Jahr konnten nicht alle Interessenten mitfahren und die schöne Aussicht auf das Bergische Land genießen, deshalb machen wir es in diesem Jahr noch einmal“, berichtete Frank Jäger.

Auch fand wieder ein Kindertrödel statt. Julien (12) und Lucca (15) boten bemalte Steine, Bücher und eine Eisenbahn an. Sie waren bereits mit dem Umsatz am ersten Tag recht zufrieden. Beim Stand „Entenfischen, Dosenwerfen und Pfeile schießen“ war man zuversichtlich, dass sich die Besucherzahlen noch erhöhen werden. Die zweijährige Amelie angelte begeistert die kleinen Enten aus dem Teich und nahm als Gewinn ein schönes buntes Kissen in Empfang.

Coverband „Replik“ machte am Samstag Musik

Am Samstagabend sorgte die Gruppe „Replik“, Coverband aus Radevormwald, für Partystimmung, und am Sonntag begeisterten die „Brassfluencer“ aus Kürten mit ihrer Blas-Musik die Besucher zum Frühschoppen.

Viele Vereine und Gruppen nahmen an der Kirmes teil. Neu hinzugekommen war die Gruppe „Fischers Park“, sie wirbt mit einem tollen Angelerlebnis in der Natur im Tal der kleinen Dhünn, mit nachhaltiger und regionaler Aufzucht. Auch der Sport- und Spielverein (SSV) Dhünn war auf der Kirmes präsent. Dort wünscht man sich seit einiger Zeit einen Kunstrasenplatz. Vorstandsmitglied Michael Böge: „Es sieht nunmehr recht gut damit aus, einen Pachtvertrag zu erhalten; dann erst kann man natürlich auch Fördermittel beantragen.“ Fünfzig Prozent werden durch öffentliche Mittel finanziert und der Anteil, den der Verein beisteuern muss, ist teilweise durch Spenden vorhanden. „Nachdem wir eineinhalb Jahre gekämpft haben, können wir nun doch vorsichtig optimistisch in die Zukunft sehen“, sagt Michael Böge.

DHÜNNER KIRMES HINTERGRUND Die Dhünner Kirmes stand schon einmal vor dem finanziellen Aus. Sie konnte allein durch die Beiträge der VVV-Mitglieder nicht mehr finanziert werden. Man ging daher mit der Bitte um Spenden an die Öffentlichkeit. Durch Sponsoren und Spender konnte das Volksfest nunmehr gerettet werden. VVV Dhünn-Vorsitzender Frank Jäger zeigte sich begeistert von der Spendenbereitschaft und bedankte sich öffentlich dafür.

Der Turnverein (TGV) Dhünn bot wieder kostenlose Kinderunterhaltung an: Dosen- und Ringewerfen, Wurfband oder Kugelparcours. Auch die Puppen-Ausstellung im alten Pastorat von Anke Lück fand Bewunderer. Über 60 Puppen aus hundert Jahren waren in der Kleidung der entsprechenden Epoche zu sehen.