Dhünner beklagen fehlende Kindergartenplätze

Die Evangelische Kita Am Scheffenteich in Dhünn bietet offenbar nicht ausreichend Platz für die Wünsche der Eltern.

Evangelische Einrichtung hat zu wenig Platz – Viele müssen nach Wermelskirchen ausweichen.

Von Theresa Demski und Stephan Singer

Wermelskirchen. Seine Tochter habe keinen Kindergartenplatz in Dhünn bekommen, beklagte ein Vater in der Versammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Dhünn. Schon vor der Versammlung ging beim Presbyterium ein Antrag der Eltern ein, die Evangelische Kindertagesstätte (Kita) um eine vierte Gruppe zu erweitern. „Es kann doch nicht sein, dass wir zurückkehren nach Dhünn, hier eine Familie gründen und unsere Kinder dann in Wermelskirchen in den Kindergarten gehen müssen“, schimpfte eine aufgebrachte Mutter.

Pfarrer Albrecht Keller hatte keine guten Nachrichten für die Eltern: Der Bildung einer vierten Gruppe musste er eine Absage erteilen. „Dafür haben wir keine Räume, kein Geld und kein Personal“, erklärte Keller. Das Gebäude, das die Kirchengemeinde von der Stadt mietet, ist in die Jahre gekommen – Sanierungsbedarf zeichnet sich ab. Schon jetzt bezahle die Kirchengemeinde jedes Jahr unter dem Strich 54 000 Euro für den Betrieb der Einrichtung dazu, rechnete Kirchmeister Friedhelm Hindrichs vor.

„Wir sind bereit, uns einzusetzen“, betonte eine Mutter. Die Kirchengemeinde verwies unterdessen weiter an die Stadt: Wenn es um die Berechnung für Kindergartenplätze gehe, sei die kommunale Verwaltung zuständig. „Wir bemühen uns hier wirklich“, stellte Keller fest. Die Evangelische Kita in Dhünn arbeite seit Jahren mit einer Überbelegung – obwohl die Personalsituation so schwierig sei.

In die Diskussion bei der Gemeindeversammlung schaltete sich auch Frank Jäger, Vorsitzender des Dhünner Verkehrs- und Verschönerungsvereins und Kenner der Belange im Dorf, ein. Er habe zu dem Thema bereits ein Gespräch mit Bürgermeisterin Marion Lück geführt, berichtete er. Und man habe auch schon in Dhünn intensiv nach Möglichkeiten und Räumen gesucht.

„Zwischenzeitlich stand die Betreuung der Jüngsten der Kita im Foyer der Mehrzweckhalle zur Diskussion“, stellte er dar. Der Plan habe aber wieder verworfen werden müssen. Allerdings sei von der Bürgermeisterin ein ermutigendes Signal gekommen: Sollte sich ein geeignetes Grundstück in Dhünn finden, sei das ein Ansatz, um eine neue Kindertagesstätte zu bauen, erläuterte Frank Jäger die Ergebnisse vom Gespräch im Rathaus. Er brachte dafür zwei Flächen der Kirchengemeinde ins Spiel. Und Pfarrer Keller versprach, diesen Gedanken mit in das Presbyterium zu nehmen.

Die Unzufriedenheit bei den Eltern in Dhünn jedenfalls ist groß – die Bereitschaft, sich einzubringen, aber auch. Die Einrichtung eines Waldkindergartens mit Bauwagen kam bei der Gemeindeversammlung zur Sprache. Ein Vater regte an, der Personalnot in der Kita mit engagierten Großeltern zu begegnen – erhielt dafür allerdings postwendend eine kritische Rückmeldung aus der Einrichtung.

Dort gibt es aber große Unterstützung für die Eltern im Kampf um Kita-Plätze: „Gut, dass ihr euch einsetzt“, betonte Heike Uhlemann, Erzieherin in der Evangelischen Tagesstätte in Dhünn während der Gemeindeversammlung. „Die Menschen wollen Teil des Dorflebens sein“, stellte sie fest, „und das ist doch schön.“

Viele junge Familien ziehen zu

Viele junge Familien finden ein Zuhause in Dhünn, die Zahl der Kita-Kinder steige. Eine positive Entwicklung, befanden alle. Auch Heike Uhlemann ermutigte die Eltern, ihre Unzufriedenheit über die Kita-Situation bei der Stadtverwaltung vorzubringen. Die beraumt für den 16. März eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses zum Thema fehlende Kita-Plätze ein.