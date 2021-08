Dhünner ärgern sich über Dorfjugend

Müll und Lärm

Anwohner kritisieren Müll und Lärm auf dem Schulhof der Grundschule. Jugendliche wünschen sich Anlage wie in Dabringhausen.

Im sozialen Netzwerk Facebook machen die Dhünner ihrem Ärger Luft. Immer öfter würden sich Jugendliche auf dem Schulhof der Grundschule herumtreiben, dort Lärm machen, ihren Müll hinterlassen und auch außerhalb des Schulhofs zum Teil randalieren.

Polizeisprecher Richard Barz bestätigt, dass es einmal einen Polizeieinsatz am Dhünner Schulhof gegeben habe: am 14. Dezember, zu später Stunde. Einige Anwesende hätten dort an einem Mülleimer herumgekokelt. Etwa 20 Jugendliche seien bei Eintreffen der Polizei geflüchtet, von einigen hätten die Beamten aber Personalien aufnehmen können. „Bei einem haben wir Betäubungsmittel gefunden“, sagt Richard Barz. Allerdings sei Dhünn ansonsten für die Polizei kein neuerlicher Brennpunkt. „Mehr Einsätze hatten wir in den vergangenen Wochen dort jedenfalls nicht.“

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

„Uns ist von diesen Vorfällen nichts bekannt“, sagt Stadtsprecherin Jenny Dohr. Allerdings hätte es eine Anfrage von Dhünner Jugendlichen gegeben, die mit Hilfe der Verwaltung eine Blockhütte oder Ähnliches aufstellen wollen, ähnlich wie das in Dabringhausen voriges Jahr geschah. „Wir müssen das aber noch prüfen“, sagt Jenny Dohr. Denn mit dem Errichten der Hütte sei es schließlich nicht getan. Es brauche auch eine Aufsicht.

Volker Niemz vom Betriebshof will die Jugendlichen bei ihrem Vorhaben unterstützen. „Zumindest die, die sich an uns gewandt haben, sind zuversichtlich und wollen auch selbst anpacken“, sagt Niemz. Er sei nicht sicher, ob jene, die regelmäßig auf dem Schulhof Ärger machen würden, nicht auch aus anderen Ortschaften nach Dhünn kommen würden.

Aus Dabringhausen hätte es während der letzten Monate keine Beschwerden mehr gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Wie mehrfach berichtet, hatte es in Dabringhausen stets Ärger zwischen Anwohnern und Jugendlichen gegeben. Der Park war seit Jahren Treffpunkt für Jugendliche. Sie trafen sich dort zum Austausch, aber auch mal zum Trinken, Rauchen und Musikhören. Das erweckte den Unmut einiger Anwohner.

Sie hatten im Sommer 480 Unterschriften gesammelt. Auf der Liste stand, dass für die Jugendlichen ein anderer Aufenthaltsort gefunden werden müsse. Auch beim Bürgermeister waren die Anwohner gewesen, hatten die Unterschriftenliste übergeben. Der hatte daraufhin am Park Schilder aufstellen lassen, die den Konsum von Alkohol und das laute Musikhören zu später Stunde untersagen. Einmal waren sie zerstört worden. Offenbar aus Unmut über die Restriktionen.

Lange hatten auch die Dabringhauser Jugendlichen mit Verantwortlichen der Stadt debattiert, weil sie einen alternativen Treffpunkt wünschten. Im September 2019 konnte der dann realisiert werden: am Parkplatz oberhalb des Friedhofs entstand eine überdachte Sitzecke, geplant ist in naher Zukunft zudem eine Blockhütte. Auch die wollen die Jugendlichen selbst errichten.

Aktion wäre zum Großteil ehrenamtlich

STREETWORKER STELLE Zur Unterstützung der Arbeit der Dabringhauser und Dhünner, aber auch für andere Jugendlichen in Wermelskirchen hatte die Stadtverwaltung voriges Jahr die Stelle eines Streetworkers oder einer Streetworkerin ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endete im September. Wann der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin die Stelle antritt, ist noch nicht klar.

In Dhünn ist das alles noch Zukunftsmusik. „Das wird wohl eine überwiegend ehrenamtliche Aktion“, sagt Volker Niemz. Unter anderem sei der VVV Dhünn bereit, zu helfen sowie eine Bauunternehmung. „Ich persönlich wäre ebenfalls fast nur in meiner Freizeit dabei. Aber helfen darf bestimmt jeder“, lädt Niemz auch andere Dhünner zum Mitmachen ein. Er hält nichts davon, Jugendliche per se zu verurteilen, weil sie „irgendwo abhängen“. „Man muss sie erst einmal anhören, ihre Wünsche kennen“, sagt er. „Die, die ich kennengelernt habe, sowohl in Dhünn als auch in Dabringhausen, sind tolle Jugendliche mit viel Potenzial.“ » Standpunkt