SSV Dhünn will Multifunktionsgebäude

Gespräche

+ © Siebel Der Ascheplatz in Staelsmühle soll schon bald einem modernen Kunstrasen weichen. Archivfoto: Anja Carolina Siebel © Siebel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Nicht nur der Kunstrasenplatz, sondern auch Veranstaltungsräumesind im Gespräch.

Von Anja Carolina Siebel

Wenn es nach den Aktiven des SSV Dhünn geht, dürfte es auf ihrer Anlage künftig noch etwas mehr als einen Kunstrasenplatz geben. Wie der Erste Technische Beigeordnete Stefan Görnert auf Nachfrage berichtet, habe es Gespräche zwischen der Verwaltung und dem „Arbeitskreis Kunstrasen“ des SSV gegeben. Demnach wünschen sich die Vereinsaktiven zum Kunstrasenneubau noch ein Multifunktionsgebäude.

Die alten Kabinen, die der Verein vor Jahren mit von der Stadt gestellten Materialienselbst gebaut hatte, sind in die Jahre gekommen. Der SSV möchte deshalb jetzt nicht nur neue Möglichkeiten zum Duschen und Umziehen schaffen, sondern auch Raum für Austausch und eventuell Feste von Externen. Einen Treffpunkt eben, an dem sich nicht nur Vereinsmitglieder beteiligen.

Stefan Görnert betont, dass er dem Verein diese Chance gönne, ist aber skeptisch, wie diese zusätzliche Ausgabe realisiert werden könnte. „Für den Kunstrasen stehen ja Landesmittel bereit“, sagt der Erste Beigeordnete. „Für das Gebäude müsste aber die Stadt aufkommen; da habe ich Zweifel, dass das möglich sein wird.“

„Das müssen wir unterstützen.“ Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender WNK/UWG

Spieler, Vorstand und Förderer des SSV Dhünn wünschen sich schon lange den Kunstrasenplatz. Nachdem zuerst der TV Dabringhausen mit dem Platz in Höferhof und dann der SV 09/35 mit dem Eifgen-Stadion Kunstrasen bekam sowie Tura Pohlhausen Grüne Asche, fragten sich viele, wie es in Dhünn weitergeht. Denn der SSV Dhünn ist derzeit der letzte Fußballverein in der Stadt, der auf Asche spielt.

Dank des Sportstättenförderprogramms des Landes NRW „Moderne Sportstätte 2022“ darf er jetzt mit sechs anderen Wermelskirchener Vereinen auf Zuschüsse hoffen. Aus dem Fördertopf soll er laut Vorschlag des Sportbundes dafür insgesamt 28 000 Euro und damit den Großteil des für die Stadt veranschlagten Betrages für den Kunstrasen erhalten. Weitere Begünstigte sind der Tus Wermelskirchen, der Dabringhauser TV, Tura Pohlhausen, der TC Grün-Weiß und der SVFD als Betreiber des Dabringhauser Freibads.

Die CDU-Fraktion hat jetzt einen Antrag gestellt. Demnach soll sich der Rat mit dem Thema beschäftigen. „Ein Multifunktionsgebäude würde dem Verein ermöglichen, ein zeitgemäßes Vereinsleben zu gewährleisten“, heißt es darin. Darüber hinaus werde damit ein weiterer Treffpunkt im Dorf geschaffen.

Und weiter: „Der Verein hat zugesagt, dass solch ein Gebäude ebenfalls mit erheblichen finanziellen und handwerklichen Eigenleistungen errichtet werden könnte, sofern die Stadt das Projekt unterstützt.“

Die CDU-Fraktion ist jedenfalls der Ansicht, dass das Projekt gefördert werden soll, sofern es unter dem Gesichtspunkt einer Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht dem Haushaltssicherungskonzept entgegenstehe. Die Ratsmitglieder sind nach Lektüre des Antrags geteilter Meinung.

„Das müssen wir unterstützen“, sagt beispielsweise Henning Rehse (WNK/UWG). Ein Multifunktionsgebäude ergebe Sinn. „Schließlich wollen wir uns doch auch um die Ortschaften Dhünn und Dabringhausen kümmern.“

Stefan Janosi (Grüne), dessen Sohn selbst im SSV Dhünn kickt, ist da etwas skeptischer. „Natürlich sind wir uneingeschränkt für den Kunstrasen. Wenn jetzt aber noch ein größerer finanzieller Batzen hinzukommt, könnte das möglicherweise das ganze Projekt gefährden.“

Und auch Jochen Bilstein (SPD) möchte sich doch erst einmal die Kosten eines erweiterten Baus auf dem Gelände an der Staelsmühler Straße anschauen. „Die Verwaltung soll das aber gerne erst prüfen“, sagt er. » Standpunkt

SSV DHÜNN

MANNSCHAFTEN Sechs Jugend-Fußballmannschaften, eine Bambini-Gruppe und drei Seniorenmannschaften treiben derzeit auf der Anlage regelmäßig Sport.

HISTORIE Nach einer Prüfung hatte sich herausgestellt, dass der Tennenplatz in Dhünn für eine Grüne Asche aufgrund der Lage zurzeit nicht geeignet ist.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel Vielleicht gibt es eine Chance

Lange haben sie warten müssen, bis sich endlich ein Lichtblick auftat. Die Aktiven des SSV Dhünn hätten schon fast resigniert. Denn während ihre sportlichen Nachbarn in Dabringhausen und Wermelskirchen sich bereits mit Kunstrasen und Grüner Asche schmücken konnten, gab es für Dhünn nicht einmal einen Hoffnungsschimmer. Das hat sich geändert. Denn es gibt Landesmittel, von denen der Verein wahrscheinlich profitieren kann. Als Clou soll es dann eben noch das Multifunktionsgebäude geben, in dem auch Veranstaltungen für Nicht-Vereinsmitglieder stattfinden könnten. Dass das für die Stadt allein nicht finanziell stemmbar ist, liegt quasi auf der Hand. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Chance. Immerhin hat der SSV Dhünn offenbar angeboten, einen erheblichen Teil an Eigenleistung zu erbringen. Also bleibt abzuwarten, wie teuer die Komplettlösung wäre und wie das Projekt eventuell realisierbar sein könnte. Attraktiv für den Verein, aber auch den Standort Dhünn wäre es auf jeden Fall.