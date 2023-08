Dhünn steht am Wochenende Kopf

Etwas Regen vermieste die Kirmes-Stimmung nicht.

Von Lena Spataro

Wermelskirchen. Wenn sich die Bushaltestelle in der Dhünner Ortsmitte für ein ganzes Wochenende in ein Kinder-Tattoo-Studio verwandelt und Bierwagen, Süßwarenstände und Oldtimer-Traktoren die Hauptstraße zieren, kann das nur eines bedeuten – die Dhünner Kirmes steht wieder an. Traditionsgemäß am Wochenende vor der Wermelskirchener Herbstkirmes können die Anwohner des Ortsteils gemeinsam an der Dorf-Eiche feiern. Organisiert wurde das Kirmeswochenende von dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn.

Sebastian Sieg eröffnete die Kirmes am vergangenen Samstag pünktlich um 15 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich. Dafür wird jedes Jahr ein anderer Handwerksmeister aus der Stadt auserkoren. „Das ist schon eine gewisse Ehre und dann auch mit ein wenig Druck verbunden, schließlich macht das jeder nur ein Mal“, sagte Sieg anschließend. Der Garten- und Landschaftsbauer wurde von der Dorfgemeinde darum gebeten, die Aufgabe in diesem Jahr zu übernehmen, nachdem er mit seiner Firma Thyssen + Sieg 2021 den Sportplatz im Dorf umgebaut hatte.

TGV Dhünn bot viel Sport zum Ausprobieren an

„Ich bin auch im VVV-Vorstand, allerdings in Dabringhausen, weil ich da eine Zeit lang gewohnt habe“, erklärt der gebürtige Wermelskirchener. Deswegen sei ihm die Unterstützung des Vereinslebens in seinem neuen Wohnort ebenso wichtig. Hinzu kommt, dass Sieg in Weihenstephan in Oberbayern studiert hat. „Da hat der Fassanstich nochmal eine andere Tradition“, sagte Sieg. Deswegen zapfte der Ingenieur auch noch im Anschluss an den Anstich fleißig weiter, während Bürgermeisterin Marion Lück das Bier unter die Leute brachte.

Das erfreute auch die 3. Mannschaft des SSV Dhünn, die auf das Unentschieden gegen den BV Gräfrath am Vorabend anstieß. Kurz vor dem kleinen Regenschauer zum Nachmittag überraschten die jungen Mädchen des Turn- und Gymnastikvereins (TGV) Dhünn die Besucher der Kirmes mit einem kurzen Auftritt inmitten der abgesperrten Hauptstraße. Den Trainerinnen Celine Weber und Tanja Rauin war der Stolz ins Gesicht geschrieben. „Die Mädchen haben sich sehr auf diesen Tag gefreut“, sagte Weber. Und ihre Kollegin fügte hinzu: „Das war ihr erster gemeinsamer Auftritt.“

Zukünftig wollen die 6-10 Jahre alten Mädchen als Geräte- und Kunstturnriege auf Wettkämpfe gehen. Die Dhünner Kirmesbesucher schienen sie nach der Bodenturneinlage jedenfalls überzeugt zu haben – das verriet zumindest der laute Applaus nach der Aufführung. Für die anderen Kinder stellte der TGV eine Stempeltour bereit.

Bei verschiedenen Stationen konnten sie sich körperlich auspowern und gleichzeitig Stempel sammeln, die sie am Abend gegen kleine Preise eintauschen konnten. Außerdem konnten sich die Kleinen bei dem Tattoo-Stand des Förderkreises für die Evangelische Kindertagesstätte Dhünn bunte Tattoos auf die Haut malen und kleben lassen.

Verspätetes Aufstellen entpuppte sich als Glücksfall

Die Erwachsenen wurden dabei auch nicht vergessen. Mit dem Werbespruch, dass jedes zweite Los einen Gewinn versprechen sollte, lockten die Dhünner Jecken insbesondere Erwachsene an ihren Stand. Gewinnen konnten sie dabei unter anderem einen Fernseher, ein Wochenende in Köln, einen Sonnenbrillengutschein im Wert von zweihundert Euro und tausendfünfhundert weitere Geschenke.

Die 70 Meter hohe Plattform, die einen eindrucksvollen Ausblick über die Stadt bietet, wurde allerdings erst einen Tag später aufgebaut. Das stellte sich jedoch als Glücksfall für den VVV Dhünn heraus. So konnten die gestrigen Besucher einen wolkenlosen Himmel und eine weite Sicht genießen. Wer das mit eigenen Augen sehen will, kann die Dhünner Kirmes noch bis heute Abend besuchen.

VVV: Termin mit Autor Ernst Köser

Der VVV lädt als nächstes zu einer Autorenlesung von Ernst Köser ein. Köser schrieb im letzten Jahr ein Buch in Dhünner Mundart namens „Tüscher Pillkesen und Härser Birke“. Darin soll es um Geschichten gehen, die im Ortsteil passiert sind und mit allerhand Gedichten untermalt werden, verrät Frank Jäger vom VVV-Vorstand in Dhünn. Wer Interesse daran hat, dem Autoren zu lauschen, kann sich dafür am Samstag, den 30. September, ab 18 Uhr an der Dorf-Eiche einfinden. Die Hauptstraße soll eigens für die Veranstaltung des VVV wieder abgesperrt werden.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Beständiger Wechsel

Das ist und das hat Tradition: die Dhünner Kirmes am vorletzten Wochenende im August – und die große Herbstkirmes in der Innenstadt dann am letzten August-Wochenende. Ein beständiger Wechsel sozusagen. Aber auch die Dhünner Kirmes, einst ein beschauliches Fest im Dorfkern, hat sich gemausert. Längst zieht es nicht mehr nur die Dhünner dorthin, sondern viele Wermelskirchener und Menschen aus der Umgebung. Nicht zuletzt die schöne Aussichtsplattform mit Blick auf einen Teil des Bergischen Landes ist ein Publikumsmagnet.

Aber auch die vielen Vereine und Initiativen aus Dhünn und Umgebung, die sich vorbereitet haben, um zum Fest den Gästen etwas Besonderes zu zeigen oder vorzuführen, machen die Dhünnsche Kirmes so beliebt. Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass die alte Regel sich nicht bewahrheitet. Kennen sie die noch? Wenn das Wetter zur Dhünner Kirmes schön ist, wird es zur Herbstkirmes regnen.