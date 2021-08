TGV Dhünn hofft nun auf Aufschwung

Verein

+ © Jürgen Moll Ingrid Czech ist Übungsleiterin beim TGV Dhünn. Auch sie ist glücklich, dass der Verein nun wieder die Mehrzweckhalle für seine Kurse nutzen kann. © Jürgen Moll

Seit Mitte Januar steht die Mehrzweckhalle Dhünn dem Turn- und Gymnastikverein wieder zur Verfügung.

Von Domenica Holtkamp

In der Mehrzweckhalle Dhünn herrscht wieder ein buntes Treiben. Das Lachen der fröhlichen Kinder, die mit ihren Müttern spaßige Turnübungen ausführen, ist schon von außen zu vernehmen. „Es ist lange her, dass wir so frei in der Halle toben konnten. Die Kinder sind überglücklich, dass sie wieder an die Geräte dürfen“ sagt die zweifache Mutter Gina Fetzer, Teilnehmerin der Mutter-Kind-Gruppe des Turn- und Gymnastikvereins Dhünn (TGV).

Die Freude der TGV-Mitglieder ist groß. Seit Mitte Januar dürfen sie wieder in der Mehrzweckhalle trainieren. „Endlich! Es war wirklich an der Zeit, dass etwas passiert“, sagt die TGV-Vorsitzende Monika Steinke. Seit mehr als einem Jahr war die Halle für sportliche Aktivitäten gesperrt. „Wir haben dadurch 20 Prozent unserer Mitglieder verloren. Viele Kurse sind deshalb stark unterbelegt. Eine der Gruppen der 13- bis 18- jährigen Mädchen ist sogar komplett weggebrochen“ bedauert die Vorsitzende.

Obwohl die Halle schon seit August nicht mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde, stand sie dem Verein wegen Reparatur- und Reinigungsarbeiten nicht zur Verfügung. Dadurch sei die Anzahl der Mitglieder von 250 auf 196 geschrumpft. Trotz der sinkenden Mitgliederzahlen zeigt sich der Verein lebendiger denn je. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, finden in der Mehrzweckhalle attraktive Kurse für Jung und Alt statt.

„Wir haben ein vielfältiges Angebot.“

Monika Steinke, TGV-Vorsitzende

Jetzt, da der Sportverein seine Aktivität wieder uneingeschränkt aufnehmen kann, hofft der Vorstand auf viele Neuzugänge. „Wir haben ein vielfältiges Angebot. Von Mutter-Kind-Gruppen bis hin zum Frauenturnen. Alle Kurse sind abwechslungsreich gestaltet, so dass immer andere Übungen auf dem Programm stehen“ berichtet Monika Steinke.

Die TGV-Mitglieder wissen die große Bandbreite der Kurse zu schätzen und freuen sich darauf, das Vereinsangebot wieder in vollem Umfang in Anspruch nehmen zu können. „Hier stehen uns ganz andere Übungsmöglichkeiten zur Verfügung. Meine drei Kinder haben sich riesig darauf gefreut, in der Halle zu turnen. Sie haben hier viel mehr Bewegungsfreiheit und können sich richtig entfalten“, erzählt Turnmama Daniela Bohnefeld.

Auch Übungsleiterin Ingrid Czech ist über die Wiedereröffnung der Sporthalle sehr froh. „Ich war richtig glücklich, als ich die Halle wieder einräumen konnte. Es fühlt sich wie mein Zuhause an.“ Zwar konnte sie ihre Mutter-Kind-Gruppe zwischenzeitlich in die Kellerräume der evangelischen-freikirchlichen Gemeinde Dhünn verlegen, die Umstellung sei jedoch eine große Herausforderung gewesen. „Ohne Geräte war es schwierig, den Kindern etwas anzubieten. Ich musste mir auch ein neues Programm ausdenken. Trotzdem sind viele Mütter weggeblieben“, erklärt die TGV-Übungsleiterin.

Im Mai feiert der Turn- und Gymnastikverein sein 50-jähriges Bestehen. Für den besonderen Anlass plant der TGV einen Tag der offenen Tür. Bis dahin hofft Monika Steinke auf viele neue Anmeldungen. „Es ist wichtig, das Vereinsleben aufrecht zu halten. Das stärkt die Gemeinschaft “ betont die Vorsitzende des Turnvereins.