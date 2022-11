DHL-Packstation steht jetzt am Rathaus

Stadtverwaltung hatte die Anregung an die Deutsche Post übermittelt.

Von Anja Carolina Siebel und Noah Charara

Wermelskirchen. Seit Freitag gibt es eine neue Packstation der Deutschen Post DHL in der Telegrafenstraße 29, direkt am Parkplatz des Bürgerzentrums. Es ist die sechste DHL-Packstation mit insgesamt 66 Fächern.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stammte die Initiative von Michael Weidner. Während der Corona-Pandemie hatte der Sachgebietsleiter Personal der Stadtverwaltung, Kontakt mit Deutsche Post DHL aufgenommen, weil seitdem die Anzahl an Paketen deutlich zugenommen hatte und die nächste Packstation fußläufig nur schlecht in der Mittagspause zu erreichen war.

Packstationen werden von immer mehr Kunden genutzt

„Die neue Packstation an der Verwaltung ist ein echtes Benefit für die Bürger und auch unsere Mitarbeitenden“, sagt er. Bürgermeisterin Marion Lück freut die Errichtung der Station ebenso: „Eine echte Erleichterung für Bürgerinnen und Bürger, die in der Innenstadt leben und arbeiten“, sagt sie. Kunden können an der Packstation ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken. Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App.

Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trägt zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart.

Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet“, sagt der Politikbeauftragte Peter Mayer von Deutsche Post DHL Group. Die Rückmeldungen der Kunden auf das Angebot seien positiv und es habe sich gezeigt, dass die meisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone vertraut seien.

Immer beliebter werde die Packstation auch dadurch, dass sie sich an zentralen Orten des täglichen Lebens befinde und Kunden somit den Paketempfang und -versand zum Beispiel bequem mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden können, heißt es von Deutsche Post DHL. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist möglich unter:

www.dhl.de/packstation

Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App.

Packstationen werden laut DHL immer häufiger von einer wachsenden Kundenzahl genutzt. Allein im Jahr 2020 sei die Zahl der registrierten Kunden im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Gerade in der Corona-Krise hätten viele Neukunden die Vorteile der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete zu jeder Uhrzeit kontaktfrei versenden und empfangen könnten.

Der schnelle weitere Ausbau des Packstationsnetzes ist Teil eines mehrjährigen Digitalisierungsprogramms, das die Deutsche Post DHL Group im März 2020 vorgestellt hat.