Dezernent will Wache in Kreckersweg

Raumnot

Das Gebäude des Löschzugs Kreckersweg steht derzeit leer. Dort könnte bald mehr entstehen.

Für Graef wäre das jetzt leerstehende Gerätehaus der ideale Standort, um Raumnot zu lösen.

Von Udo Teifel und Anja Carolina Siebel

Bekommt Wermelskirchen eine zweite Rettungswache für den Tagesbetrieb? Das sind derzeit Gedankenspiele des zuständigen Dezernenten Jürgen Graef. Fest steht, dass für die neu einzustellenden Rettungsassistenten wenigstens drei Schlaf- und Materialcontainer zwischen der Wache Vorm Eickerberg und dem Tafel-Domizil aufgestellt werden müssen. Die sollten eigentlich schon längst stehen, weil man die OGS-Module der Schwanenschule nutzen wollte. Doch die Bürokratie hat zunächst den Riegel vorgeschoben. Der Umbau hätte ausgeschrieben werden müssen. Das wäre kein Zeitvorteil gewesen, den man sich erhofft hatte. So wird die Anschaffung der Container jetzt ausgeschrieben.

Jürgen Graef räumt zeitliche Verzögerungen ein, kann aber nicht benennen, wie lange es dauert, bis der zusätzliche Platz geschaffen werden kann. „Fakt ist, dass wir den Bedarf jetzt nicht decken können und somit auch den Ratsbeschluss erst einmal nicht umsetzen können.“ Als 2015 der Rat den Beschluss zur Einstellung neuer Brandmeister und Rettungsassistenten fasste, war damit auch klar: Es müssen Räumlichkeiten geschaffen werden.

Da erst jetzt die Entscheidung gegen eine zweite Feuerwache in Dabringhausen fiel, schlägt Graef zur räumlichen Entlastung der Rettungs- und Feuerwache Vorm Eickerberg vor, zwei Rettungsfahrzeuge und einen Krankentransportwagen „auszulagern“ – und damit eine zweite Rettungswache südlich des Eifgentals fest zu installieren. Dies erst einmal im Tagesdienst.

In Kreckersweg steht wie berichtet derzeit das Feuerwehrgerätehaus leer. Die Löschgruppe wurde integriert in den Löschzug Dabringhausen.

Für Graef wäre dies der ideale Standort, um die Raumnot der bestehenden Rettungs- und Feuerwache zu lösen. „Wir könnten in Kreckersweg auch ein zweites Notarztfahrzeug stationieren.“ Auch der 24-Stunden-Dienst wäre laut Graef am Standort Kreckersweg kein Problem: Platz für einen Schlafcontainer wäre vorhanden. „Wir müssen abwarten, wie der Rettungsbedarfsplan des Kreises aussieht. Die Zahlen geben es her, dass wir auch eine Rettungswache mit Rettungswagen und Notarztfahrzeug als 24-Stunden-Dienst in Kreckersweg einrichten.“

Rettungsassistenten sind noch nicht eingestellt

Ob sein Nachfolger, der neue Beigeordnete Stefan Görnert, diese Entlastungsmöglichkeit der Rettungs- und Feuerwache ebenso mitträgt, wird sich zeigen. Fakt ist: Die drei neuen Container vorm Eickerberg werden frühestens im Herbst aufgestellt. Denn die neuen Rettungsassistenten, die nur im Rettungsdienst tätig sind, sind noch nicht eingestellt. Bislang waren die Brandmeister im Rettungs- wie auch im Feuerwehrdienst wechselweise tätig.