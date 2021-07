Dezernent will Streetworker zurück

Jugend

Der Verein Rollrausch mit seiner Rampe für Skater und Biker ist eine Anlaufstelle für Jugendliche. Aber nur für einen Teil von ihnen.

Nach Veröffentlichung des Sozialberichts des Kreises will die Stadt einige Strukturen anpassen.

Von Anja Carolina Siebel

Dass im Zentrum von Wermelskirchen viele ältere Menschen leben und ein hoher Bedarf an sozialem, bezahlbaren Wohnraum besteht, war Stefan Görnert auch vor der Veröffentlichung des Sozialberichts bekannt. Ansonsten lieferte der Kreis mit seiner Auswertung „Motiv Mensch – sozialen Wandel gestalten”, den Landrat Stephan Santelmann Ende der Woche vorstellte, aber auch für den Wermelskirchener Sozialdezernenten einige überraschende Ergebnisse.

Zum Beispiel, dass es an niedrigschwelligen Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mangelt. Genannt im Bericht sind die Kattwinkelsche Fabrik und der Verein Rollrausch. Allerdings als Einrichtungen mit „Komm-Strukturen“. Voraussetzung bei beiden Angeboten ist, dass sich junge Menschen selbst informieren und schließlich auch dorthin gehen.

„Wir werden bei der Betreuung nicht allen gerecht werden können.“

Stefan Görnert, Beigeordneter und Sozialdezernent

„Das stimmt schon, dass es uns an Angeboten für jene mangelt, die sich eben nicht selbst informieren, sondern eher abhängen“, räumt Stefan Görnert ein. Er kann sich vorstellen, den Streetworker für Wermelskirchen zu reaktivieren, den es vor Jahren schon mal gab. „Das hatte ich schon einmal am Rande vorgeschlagen. Und auch wenn manche das für Quatsch halten – ich fände es sehr sinnvoll.“

Erstmals erstellte der Kreis jetzt den Sozialbericht, der verschiedene vorwiegend soziale Bereiche in Kommunen und Stadtteilen darstellt und bewertet. Er weist beispielsweise soziale Ungleichheiten auf und legt dar, in welchen Bereichen Probleme bestehen und was zu tun wäre.

Der Bericht entstand in einem Prozess des Kreises mit den Städten Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Overath, Rösrath und Wermelskirchen, der Gemeinden Kürten und Odenthal sowie einigen Initiativen wie der Arbeiterwohlfahrt (Awo), der Diakonie oder dem Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Ziel war, die Angebote und Leistungen zu optimieren – durch die Wahl der richtigen Schwerpunkte, unter anderem in den Bereichen Demografie, Daseinsvorsorge, Gesundheit, Jugendhilfe und Pflege.

Dass Wermelskirchen an seinem Betreuungsangebot feilen muss, verdeutlicht der Bericht auch nochmal. Fast alle Kinder zwischen 3 und 6 Jahren werden demnach institutionell betreut. Die Betreuungsquote für diese Altersklasse liegt fast fünf Prozentpunkte über dem Kreismittel.

Die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen liegt hingegen unter dem kommunalen und kreisweiten Vergleichswert. „Dem steuern wir mit unserem Betreuungskonzept ja entgegen“, betont Görnert.

ZAHLEN AUS DEM SOZIALBERICHT ARBEITSLOSE Den höchsten Anteil arbeitsloser Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren hat die Stadt Burscheid mit rund 3,6 Prozent. Aber auch Wermelskirchen (2,8 Prozent) und Bergisch Gladbach (2,5 Prozent) liegen über dem Mittelwert für den Rheinisch-Bergischen Kreis (2,2 Prozent). Wermelskirchen weist zudem mit 9,6 Prozent einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Arbeitslosen unter 25 Jahren aus. SENIOREN Etwas über ein Viertel der Bevölkerung in der Innenstadt ist mindestens 65 Jahre alt. Knapp 10 Prozent sind 80 Jahre und älter. Der Anteil an Kindern unter 15 Jahre ist hingegen relativ niedrig ausgeprägt. Auch das geht aus dem Sozialbericht hervor.

Am 13. März wollen er und Andreas Voß vom Jugendamt dieses Konzept der Öffentlichkeit vorstellen. „So sehr wir den Lücken auch gegensteuern“, sagt Görnert. „Wir werden bei der Betreuung nicht allen gerecht werden können.“ Gerade die Familien in den Peripherien wie Dabringhausen oder Dhünn müssten möglicherweise auch weitere Strecken in Kauf nehmen. „Es ist uns allein schon wegen der Wasserschutzgebiete nicht möglich, überall, wo es nötig wäre, neue Einrichtungen zu bauen“, sagt Görnert. Die Verwaltung sei aber dankbar, dass mit dem Sozialbericht Engpässe noch einmal deutlich würden. „Wir werden uns das zu Herzen nehmen“, sagt der Dezernent. Der kreisweite Sozialbericht, das betonte indes Landrat Santelmann, biete auch eine Basis für die Beantragung von Fördermitteln auf Landesebene.