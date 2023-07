„Die 146 Artikel sind unsere Spielregeln“

Verena Volmer ist Amtsrichterin in Wermelskirchen und kennt das Deutsche Grundgesetz entsprechend ziemlich gut. Was die zahlreichen Artikel für das tägliche Leben und die Demokratie bedeuten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Verena Volmer spricht über die Geschichte des Deutschen Grundgesetzes, seine Bedeutung für das tägliche Leben und für die Demokratie.

Frau Volmer, welche besondere Leistung steckt hinter dem Deutschen Grundgesetz?

Verena Volmer: Das Deutsche Grundgesetz sollte eigentlich ein Provisorium sein, doch Jahrzehnte später gilt es noch immer. Die Verkündung am 23. Mai 1949 wird gleichzeitig zur Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. In der deutschen Verfassungsgeschichte hat das Grundgesetz deshalb eine Alleinstellung, weil es zum allerersten Mal die Menschen und Bürgerrechte als Grundrechte an den Anfang der Verfassung stellt.

Hebt es sich inhaltlich von anderen demokratischen Verfassungen ab?

Volmer: Teile des Grundgesetzes hatten eine Vorbildfunktion bei der Erarbeitung von Verfassungen in anderen Staaten. Die ehemals sozialistischen Länder in Osteuropa, in denen nach der politischen Wende im Jahr 1990 neue Verfassungen erarbeitet wurden, haben sich etwa das konstruktive Misstrauensvotum intensiv angeschaut. Einige Länder haben dies in ihre Verfassungstexte übernommen, darunter Ungarn.

Wer hat das Grundgesetz erdacht?

Volmer: Die drei westlichen Siegermächte haben den deutschen Politikern nach dem Zweiten Weltkrieg den Auftrag gegeben, eine politische Ordnung zu erarbeiten, die Lehren aus den Fehlern der Weimarer Republik und den Verbrechen des Nazi-Regimes zieht. Die von den jeweiligen Parlamenten der elf westdeutschen Länder gewählten Abgeordneten beriefen einen „Parlamentarischen Rat“ ein und erarbeiteten statt einer Verfassung ein Provisorium, das sie Grundgesetz nannten. Als mit dem Ende der DDR die fünf neu gebildeten ostdeutschen Länder dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten und so den Auftrag der Präambel von 1949 erfüllen, wird aus dem Provisorium eine endgültige Verfassung – die Bezeichnung „Grundgesetz“ aber bleibt bestehen.

Was sind die wichtigsten Inhalte im Grundgesetz?

Volmer: Das Grundgesetz ist die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wenn man es etwas salopp ausdrücken will: Die 146 Artikel sind unsere Spielregeln. Es regelt die grundsätzliche Organisation des Staates, wie seinen Aufbau und die staatlichen Organe. Die Grundrechte sind in den Artikeln 1 bis 20 festgehalten. Sie dienen dem einzelnen Bürger vor allem als Abwehrrechte gegen Rechtseingriffe durch den Staat. Das Grundgesetz dient daher als Grundlage für den Aufbau und das System des Staates. Die Grundrechte sind Rechtsnormen mit Verfassungsrang, an die Regierung und Verwaltung – und selbst der Gesetzgeber – gebunden sind. Die Grundrechte sind außerdem einklagbar. Es handelt sich um abgesichertes, materielles Recht. Es gibt eine gerichtliche Durchsetzbarkeit und den Schutz des Bürgers vor ungerechtfertigten Übergriffen des Staates. Die Grundrechte haben in unserer Verfassungswirklichkeit eine hohe Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit – ich würde sagen, sie verfügen über eine große Vitalität.

Inwieweit spielte bei der Erstellung des Grundgesetzes die Vergangenheit der Nazi-Diktatur eine Rolle?

Volmer: Es war die umfassendste Zurückweisung der NS-Terrorherrschaft. Denn an seiner Spitze stehen die Würde und die Freiheit des individuellen Menschen. Nicht ein Kollektiv, dem ein Mensch angehört – sei es Rasse oder Klasse – bestimmt seinen Wert. Jeder einzelne Mensch ist ein Wert an sich.

Was ist die sogenannte Ewigkeitsklausel im Grundgesetz?

Volmer: Die Vorschrift steht in Artikel 79 Absatz 3 GG und bestimmt, dass eine Grundgesetzänderung unzulässig ist, wenn die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden. Das heißt unveränderbar ist das Bundesstaatsprinzip als Element der Gewaltenbeschränkung, die Menschenwürde ist unantastbar und kann auch nicht durch Grundgesetzänderungen angetastet werden. Unveränderbar sind auch die Staatsstrukturprinzipien in Artikel 20 GG, nämlich das Demokratieprinzip, das Sozialstaatsprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Während das Grundgesetz gemäß Artikel 79 Absatz 2 GG mit einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat geändert werden kann, können die im dritten Absatz genannten Vorschriften niemals geändert werden. Das bedeutet auch, dass ihr Normgehalt nicht durch Änderung anderer Vorschriften verändert werden kann.

Wie stabil ist das Grundgesetz gegen Anfeindungen?

Volmer: Die Grundrechte leben nicht vom Text allein. Sondern auch davon, dass wir uns ihrer bewusst sind und sie auch persönlich verteidigen. Wir haben das bei der Weimarer Verfassung gesehen: Wenn die Mehrheit der Bevölkerung sie nicht mehr verteidigt, dann kollabiert sie.

Welche Rolle spielt das Grundgesetz in Ihrem Alltag als Richter?

Volmer: Ein wichtiges Merkmal des Grundgesetzes ist, dass es vorrangig vor allen anderen Gesetzen anzuwenden ist. Für Richter ist zum Beispiel Artikel 3 des Grundgesetzes allgegenwärtig: Alle Menschen sind vor dem Gericht gleich. Alle Urteile fallen auf der Grundlage von Gesetzen, die für alle gelten. Das ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Demokratie.

Und welche Rolle spielt es im Alltag der ganz normalen Menschen?

Volmer: Die Grundrechte sind die wichtigsten Rechte, die Menschen gegenüber dem Staat haben. Die Grundrechte bestimmen, welche Rechte es für jeden Menschen geben muss. Solange man sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt, kann man nach seinen Vorstellungen leben.

Welche Artikel sind die wichtigsten – oder lässt sich das nicht objektiv bewerten?

Volmer: Ich denke, das lässt sich objektiv tatsächlich nicht bewerten. Artikel 1 des Grundgesetzes ist von besonderer und grundsätzlicher Bedeutung. Aber auch Artikel 5, der die Demokratie konstitutiv mitbegründet und der momentan am meisten unter Beschuss ist. Die Passage, in der es um das Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit geht, halte ich auch für besonders wichtig. Das ist etwas ganz Unabdingbares, wie ich finde. Das Recht auf freie Entfaltung, auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben ist ja eben nichts Selbstverständliches – und das war es ganz besonders nicht, als das Grundgesetz entwickelt wurde. Was ich auch sehr wichtig finde, ist der Artikel drei, Absatz drei, in dem es unter anderem darum geht, dass niemand wegen seiner Abstammung, seiner Rasse oder wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf. Da geht es im Wesentlichen darum, dass Menschen tolerant miteinander umgehen, auch wenn sie sich voneinander unterscheiden, und das halte ich gerade in der heutigen Zeit für sehr wichtig.

Haben Sie persönlich einen Lieblingsartikel?

Volmer: Die erste Regel des Grundgesetzes, weil sie so wichtig ist und über allem steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“