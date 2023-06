„Deutschen Schülern geht es gut“

Nawras Sawan hat am Wermelskirchener Gymnasium sein Abitur gemacht. Erst im Jahr 2016 war er nach Deutschland gekommen – als er mit seiner Familie vor dem Krieg in Syrien geflohen ist.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Wenn Nawras Sawan spricht, dann klingt ein leiser Akzent mit. Eine unaufdringliche französische Note. Sein Deutsch ist makellos, kaum ein Fehler schleicht sich in seine Sätze. „Aber es ist immer noch schwer“, sagt der 20-Jährige. Er sitzt im Foyer im Gymnasium, ist gebeten worden, seine Geschichte zu erzählen. Und Nawras Sawan erzählt – nicht, weil er gerne in der ersten Reihe steht. Ganz im Gegenteil. Er erzählt, weil sich in diesen Tagen ein Kapitel schließt. Es ist für ihn das Ende eines mühsamen Weges.

Als Nawras im April 2017 mit seiner Familie Wermelskirchen erreichte, da sprach er kaum ein Wort Deutsch. Guten Tag, Bitte und Danke: Das hatte ihm eine freundliche Dame im Camp beigebracht. „Hinter uns lag damals ein schwieriger Weg“, sagt er. Und damit meint Nawras Sawan die lange Fußstrecke von seiner Heimat in Aleppo bis in die Türkei, weiter nach Griechenland, Mazedonien und schließlich nach Belgien.

„Wir Kinder kannten nichts anderes als Krieg. Wir wünschten uns ein Leben in Frieden.“

„Wir konnten nicht bleiben“, sagt er zu ihrer Flucht aus Syrien. Der Krieg. Gemeinsam mit seiner Mutter und zwei Geschwistern floh er vor der Gewalt. Sein Vater kam später nach. „Vor allem für meine Mutter war der Abschied aus Syrien sehr schwer“, sagt er, „wir Kinder kannten ja nichts anderes als Krieg. Wir wünschten uns vor allem ein Leben in Frieden.“ Er zögert. „Wenn man dann weg ist, fehlt einem doch viel.“

Weil er in Aleppo an der Privatschule Französisch gelernt hat, steuerte die Familie Anfang 2016 Belgien an – ihre erste Registrierung allerdings nahmen die Behörden in Deutschland vor. „Als ich mich gerade ein bisschen in Belgien eingewöhnt hatte, wurden wir zurück nach Deutschland geschickt“, erzählt Nawras, „dann haben wir lange in Camps gelebt. Zu lange.“ Als die Familie endlich Wermelskirchen erreichte, da ahnte Nawras: Das könnte ein Neuanfang sein. Nach einem Monat fanden er und seine Mutter für die Familie eine Wohnung, sie konnten aus dem Flüchtlingsheim ausziehen. „Wir haben uns einfach ein normales Leben gewünscht“, sagt er. Und dazu gehörte auch die Rückkehr in die Schule.

Im April 2017 schulte ihn die Stadt am Gymnasium ein – damals war er 14. Mit Jugendlichen aus der ganzen Welt traf er in der Internationalen-Vorbereitungs-Klasse (IVK) zusammen. „Wir sprachen englisch, begegneten uns auf Augenhöhe und ich habe dort meine besten Freunde gefunden“, sagt er heute. Jugendliche aus Afghanistan und dem Irak. Je mehr er die deutsche Sprache beherrschte, desto häufiger besuchte er die Regelklasse.

Um Zeit zum Deutschlernen zu bekommen, wiederholte er die achte Klasse. Dann entdeckten die Lehrer schnell seine Leistungsfähigkeit. Er gewöhnte sich an das neue Schulsystem – und vor allem an die neue Sprache. „Bei uns ins Syrien hatten wir nicht so viele Auswahlmöglichkeiten“, sagt er, „ich glaube, deutschen Schülern geht es gut.“

Diese Möglichkeiten kamen ihm jetzt zugute: Er wählte Französisch als Leistungskurs – und Mathematik. „Das Abitur war dann schon anstrengend“, sagt er. Mathe entpuppte sich als große Herausforderung. „Ich habe also versucht, möglichst viele Punkte in Englisch und Französisch zu sammeln“, erklärt er. Mit Erfolg. Unter dem Strich steht eine Abitur-Note von 2,6.

„Ich hatte Glück“, meint er, wenn er zurückblickt. „Ich hatte Zuhause schon Englisch und Französisch gelernt. Diese Möglichkeit hatten viele andere nicht.“

Was er sich nun wünsche? „Ein normales Leben“, sagt er. Ohne Krieg. Er möchte studieren – am liebsten Psychologie, aber dafür reiche wohl erst einmal sein Notendurchschnitt nicht, vermutet er. Also will er mit einem technischen Studiengang beginnen. Am liebsten in Köln.