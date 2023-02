Der Wolf sorgt für Diskussionsstoff

Experte des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) spricht im Haus Eifgen über den Wolf.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. Die Frage war wohl berechtigt. „Wer hat denn Angst vor dem Wolf?“ fragte Karlheinz Pompe, Wolfsbotschafter des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) im Haus Eifgen in die Runde. Von den mehr als 50 Besuchern, die am Donnerstagabend den Ausführungen des Experten lauschten, meldete sich eine Frau. Pompe würde ihr die Angst nicht nehmen können, versprach jedoch, sie zumindest relativieren zu wollen.

„Viele Länder in Europa gehen schon längere Zeit mit der Anwesenheit des Wolfes gut um“, berichtete der Referent. Eingeladen hatte ihn Michael Dierks von der Kulturinitiative. Denn das Thema Wolf hatte vor wenigen Wochen für Aufregung gesorgt. Eine 14-jährige Wermelskirchenerin hatte berichtet, im Wald nahe Tente einem Wolf begegnet zu sein.

In Deutschland gehöre der Wolf noch nicht zum Alltag, gelte vielmehr eher noch als Fabeltier. Pompe: „Aber die Osterweiterung der EU und die deutsche Wiedervereinigung sowie das Vorhandensein von Nahrung und Ruhezonen zur Aufzucht der Wolfswelpen haben dazu beigetragen, dass sich Wölfe unterdessen auch in Deutschland nachweisen lassen.“ In Nordrhein-Westfalen gäbe es zur Zeit relativ wenig Nachweise, erläuterte Pompe. Vier ausgewiesene Wolfsgebiete seien in NRW dokumentiert: „Es gibt sie in Münster, in der Gegend um Paderborn sowie in der Eifel und im Süden des Bundeslandes, unmittelbar an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Aber auch im Bergischen Land gibt es Sichtungen, so wie die Begegnung der 14-jährigen Reiterin, die im Wermelskirchener Wald nahe dem Haus Eifgen einem Wolf begegnet ist.“

Richtig sei aber auch, dass bestätigte Wolfssichtungen aus der direkten Nachbarschaft vorliegen würden: aus Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth. Experten vermuten, dass die Raubtiere auf ihren ausgiebigen Wanderungen nur auf der Durchreise durch das Bergische Land seien.

Wolf wandert am Tag bis zu 75 Kilometern

Der Wolf könne pro Tag bis zu 75 Kilometer wandern, könne extrem gut riechen und hören, würde ausgewachsen über 60 Kilogramm schwer und könne durch den sogenannten Sattelfleck leicht von streunenden, wolfsähnlichen Hunden unterschieden werden.

Die Nahrung des Raubtieres bestehe zu mehr als 50 Prozent aus Rehen. Zu einem weiteren Viertel ernähre sich der Wolf von Rothirschen, seltener von Wildschweinen, Hasen und Mufflons. Dass er Nutztiere reiße, kommt, so der Wolfsbotschafter, sehr selten vor. Herden von mehr als 100 Tieren würden in Wolfsgebieten durch zur Verfügung gestellte, 1,20 Meter hohe Herdenschutzzäune sowie durch Schutzhunde gesichert. „Aber richtig ist auch, dass es einen 100 prozentigen Schutz nicht gibt“, fügte Pompe an.

Wichtig zu vermitteln sei ihm, dass der Mensch nicht unmittelbar in Gefahr sei, da er nicht in das Beuteschema des Wolfes passe. „Es gibt in den vergangenen 25 Jahren keine Übergriffe von Wölfen an Menschen.“ Gesunde Wölfe hielten sich vom Menschen fern. „Lärm machen und sich langsam rückwärts vom Wolf wegbewegen“, empfiehlt der Experte im Falle einer Begegnung. Dringend wies Pompe darauf hin, mögliche Wolfsichtungen zu melden. Dazu sei das Landesumweltamt in Recklinghausen die ranghöchste Stelle.

In der dem Vortrag folgenden Diskussion machten sich einige der anwesenden Landwirte für eine Regulierung des Wolfbestandes in Deutschland stark, da sie um den Erhalt ihrer Nutztiere fürchten. „Warum brauchen wir so viele Wölfe in Deutschland?“ fragten sie und verglichen die Anzahl der Raubtiere in Schweden mit denen in Deutschland. Der Wolf gehöre nicht in die Region, ist die Sichtweise der Landwirte.

Vor 20 Jahren habe man noch sagen hören: Wildschweine laufen nicht durch Städte, was sich kurze Zeit später als falsch erwiesen habe. „Und droht jetzt das Gleiche mit dem Wolf?“, fragten sich die Bauern. Karlheinz Pompe hatte sichtlich nicht mit einer derart deutlichen und harten Front an Kritik gerechnet und konnte im Austausch mit den Landwirten nicht immer souverän bleiben, weshalb er die Veranstaltung im Haus Eifgen nach 100 Minuten sehr abrupt beendete.

Hintergrund

Karlheinz Pompe wies in seinem Vortrag darauf hin, dass die Dokumentation einer Wolfsichtung extrem wichtig sei. Oberste Stelle für eine solche Meldung ist das Landesumweltamt NRW mit Sitz in Recklinghausen. Tel. (0 23 61) 30 50.

Weitere Information gibt es auch hier:

Nabu.de/Wolf