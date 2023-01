„Der Wolf gehört nicht hierher“

Erste Sichtungen im Bergischen versetzen Viehhalter in Aufruhr. Was würde ein Wolf im Bergischen Land für Auswirkungen haben?

Die Sichtung des Raubtiers in Wermelskirchen ist bislang nicht offiziell bestätigt. Dennoch sind vor allem die Halter von Nutztieren in Sorge.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die Halter von Nutztieren sind alarmiert – nicht erst seit der Sichtung eines Wolfes am Eifgenbach vor wenigen Tagen. Sie sorgen sich um den Schutz ihrer Schafe, Ziegen oder Kälber auf den Wiesen. Ihr Problem: Wermelskirchen ist weder offiziell bestätigtes Wolfsgebiet noch sogenannte Pufferzone. In diesen Fällen gäbe es nämlich finanzielle Unterstützung für die Einrichtung von Schutzmaßnahmen.

Dass Wermelskirchen eine Pufferzone oder sogar Wolfsgebiet wird – letzteres setzt voraus, dass sich mindestens sechs Monate lang ein solches Raubtier nachweisbar in der Gegend aufhält – ist aktuell nicht absehbar. Daran ändert auch die vermeintliche Sichtung eines Wolfes nichts, denn: „Bislang habe ich keinerlei Hinweise finden können, die auf die Anwesenheit eines Wolfes hindeuten, dennoch ist sie nicht auszuschließen“, sagt Wilfried Knickmeier auf Nachfrage unserer Redaktion. Der 60-Jährige ist vom NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LaNUV) ausgebildeter und für die Rhein-Berg-Region zuständiger Wolfsberater.

Die Sichtung kann noch nicht bestätigt werden

Unmittelbar nach der Wolfssichtung war Wilfried Knickmeier am Ort der Sichtung zwischen Tente und Eifgental unterwegs, hatte sich auf Spurensuche begeben und vier Wildkameras aufgestellt. „Dabei habe ich nichts feststellen können“; resümiert Knickmeier. Kot, der möglicherweise eine Wolfslosung sein könnte, habe er gefunden: „Aber das war für einen Wolf eigentlich zu wenig“, beschreibt der Wolfsberater. Dennoch habe er die Probe inklusive seiner Dokumentationen auf eigens dafür vorgesehenen Formularen an das LaNUV gesendet. „Die prüfen dann, ob sie es an ein Labor weitergeben“, erläutert Wilfried Knickmeier. Er hält allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, für nicht allzu hoch. „Es gibt ein Referenzlabor in Deutschland. Die können anhand der Proben und der Fundorte die Bewegungen eines Tieres individuell nachvollziehen.“ Es benötige Nachweise, um ein Bereich formell zum Wolfsgebiet oder zur Pufferzone werde.

Die vier Wildkameras haben laut Auskunft von Wilfried Knickmeier lediglich „Rehe und Hasen“ festgehalten. „Ich habe noch ein Mal zwei Kameras installiert – das wäre dann aber ein Zufallsbefund“, erläutert Knickmeier. Meldungen von weiteren, ernstzunehmende Sichtungen und Viehrissen habe er bislang nicht erhalten. Viele vermeintliche Sichtungen seinen anormal, vor allem tagsüber sei der Wolf nicht unterwegs, sagt er.

Torsten Mühlinghaus, Vorsitzender der Ortsbauernschaft und damit auch der landwirtschaftlich tätigen Nutztierhalter, hält die Frage eines Nachweises eines Wolfes für vollkommen überflüssig: „Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Wolf hier in Wermelskirchen ist.“ Er bemerkt voller Ironie: „Offiziell soll der Wolf wohl gar nicht da sein, damit er sich in Ruhe etablieren kann.“ Aus Sicht von Torsten Mühlinghaus gehöre das Raubtier in „menschenleere“ Gegenden wie ehemalige Truppenübungsplätze oder einstige Braunkohleabbau-Gebiete aber nicht in Kulturlandschaften, wie es sie in Wermelskirchen gebe. „Wenn ich in einer Großstadt wie Köln wohne, finde ich es vielleicht toll, wenn im Bergischen Land eine Art Wildpark ist“, setzt Mühlinghaus ironisch nach: „Meine Familie betreibt Tierhaltung und wir lieben unsere Kühe.“ Wie solle es funktionieren, dass er seine Weiden mit notwendigem sechs- bis siebendrahtigem Elektrozaun zum Schutz vor dem Wolf einzäunt. „Wir nutzen insgesamt 80 Hektar Fläche. Sind die eingezäunt, kommt kein Reh mehr von einem Waldstück zum anderen“, beschreibt der Vorsitzende der Ortsbauernschaft: „Das macht keinen Sinn, selbst wenn ich den Zaun bezahlt bekommen würde.“

Außerdem, so fügt Mühlinghaus hinzu, sei es nicht damit getan, ein gerissenes Tier einer Nutztierherde finanziell zu ersetzen, was ja bei entsprechendem Nachweis geschehe: „Tiere einer Herde können durch einen Wolf verletzt werden oder vor Schreck eine Fehlgeburt bekommen. Und sie sind verängstigt nicht mehr gut handhabbar.“ Das Tierwohl leide, wenn sie nur im Stahl stehen müssten. Seine Tiere stünden bisher den Großteil des Jahres draußen, das ginge mit Wolf nicht mehr.

Torsten Mühlinghaus vermutet durchaus Interessen, die mit der Diskussion um den Wolf verbunden sind: „Der Naturschutzbund bekommt durch den Wolf viele Spenden.“ Er sei überzeugt: „Der Wolf gehört nicht in unsere Kulturlandschaft.“