Der Wohnungsmarkt soll genau analysiert werden

Stadt schreibt Mietspiegel für 2023 fort

Wermelskirchen. Die Fortschreibung des Mietspiegels Wermelskirchen für das Jahr 2023 beginnt. Im ersten Schritt ruft die Stadtverwaltung Mieter sowie Vermieter auf, sich zu beteiligen. „Jeder Datensatz zählt. Je größer der Rücklauf, desto genauer lässt sich der hiesige Wohnungsmarkt mit seinen derzeitigen Mietspannen abbilden“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. Die Teilnahme erfolgt durch das Ausfüllen und Absenden des Fragebogens zur Erhebung von Mietwerten.

Der Mietspiegel für frei finanzierte Wohnungen im Stadtgebiet ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete und bildet das örtliche Mietpreisniveau ab. Er stellt eine wichtige Orientierungshilfe für Mietparteien dar, um in eigener Verantwortung die Höhe der Miete zu vereinbaren. Dieses ist seit über einem Jahr auch für das Stadtgebiet durch den eigenständigen Mietspiegel Wermelskirchen 2021 gewährleistet. Dieses Instrument soll seine Fortschreibung mit den neuesten Entwicklungen am Wohnungsmarkt erfahren. Ab sofort besteht die Möglichkeit, an der Mietdatenerhebung mitzuwirken. Die Teilnahme daran ist freiwillig und bis Ende Oktober 2022 vorgesehen.

Begleitet wird der Prozess von einer Arbeitsgruppe, zu der neben der Stadt, auch Vertreter des Mieter- sowie des Haus- und Grundbesitzervereins sowie weitere Wohnungsmarktakteure gehören. Zusammengestellt wird der sogenannte einfache Mietspiegel mit fachlicher Unterstützung durch den Verein Rheinische Immobilienbörse Köln. sng

Bei Fragen zur Datenerhebung können sich Interessierte telefonisch in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter Tel. (02 21)/16 40 41 30 melden oder per Mail Kontakt aufnehmen: ursula.zimmermann@koeln.ihk.de

Infos auf der Homepage der Stadt: t1p.de/rtpva