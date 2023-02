Der Wald als Kulisse fürs Selbstbewusstsein

Fotografin Theresa Johann ermutigt Frauen, sich ganz anders ablichten zu lassen, als sie es gewohnt sind

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Mit der Fototasche bepackt, machen sie sich auf den Weg in den Wald. Die Frauen kommen miteinander ins Gespräch. Meistens liegt eine leise Nervosität in der Luft. „Aber auch viel Lachen“, sagt Theresa Johann.

Die Fotografin hält während des besonderen Spaziergangs die Augen offen – um kleine Lichtungen, charakterstarke Bäume oder warmes Moos nicht zu verpassen. Und wenn sie einen dieser kleinen besonderen Orte entdeckt, dann macht die Gruppe Halt. Dann spielt leise Musik, manchmal wird getanzt. „Natürlich sind die ersten Fotos für die meisten Frauen ungewohnt“, sagt Theresa Johann.

Manchmal fließt auch eine Träne

Mitten im Wald lassen sie die Hüllen fallen und stellen sich damit auch ihren Unsicherheiten. „Lange Nasen, ein Röllchen auf der Hüfte, Narben und Spuren von Krankheiten: So viele Menschen sind nicht glücklich mit ihrem Körper“, weiß die Fotografin aus Emminghausen. Aber vor ihrer Kamera legen sie ihre Kleidung und ihre Unsicherheiten trotzdem ab.

„Und es gibt jedes Mal diesen einen Moment: Dann legt sich der Schalter um. Ich sehe das in den Augen der Menschen, an ihrer Haltung. Sie fühlen sich dann schön. Weil sie schön sind“, sagt Theresa Johann. Und dann drückt sie den Auslöser. Es entstehen Bilder, die nicht nur den Modellen die Tränen in die Augen treiben. „Viele der Menschen haben sich so noch nie gesehen“, erzählt die Fotografin.

Seit sie um die Macht der Kamera weiß, um die Kraft dieser besonderen Fotos, hat sich Theresa Johann als Fotografin noch mal neu definiert. „Das war eine richtige Erkenntnis“, sagt sie heute. „Guck mal an: Du kannst den Menschen mit deinen Fotos Selbstbewusstsein geben.“ Das Shooting wird zur Therapie. Der Spaziergang in den Wald zu einer hochemotionalen Angelegenheit. „Makel-los“ hat die 31-Jährige dieses Programm genannt.

Theresa Johann hatte sich nach ihrer Ausbildung zur Fotografin schnell selbstständig gemacht – um nach ihren eigenen Regeln zu spielen und die Fotos machen zu können, die sie sich wünschte. Und dann kam irgendwann eine Freundin auf sie zu und fragte, ob sie auch Nacktfotos machen würde. Stilvoll natürlich. Die Fotografin erlebte, wie die Menschen ihre Hüllen fallenlassen – auch jene, die mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen haben. „Oft kannst du dann in ihren Augen bis in ihre Seele blicken“, sagt sie.

Aber Theresa Johann wünschte sich noch mehr: Statt der Bilder im Schlafzimmer, das kurzerhand in ein Fotostudio umgebaut wurde, wollte sie in die Natur. „Ich bin einfach ein Naturkind“, sagt sie, „im Wald da fühle ich mich wohl.“ Und sie ahnte, dass die Kulisse eine besondere Kraft haben würde. Damals lud sie zum ersten Gruppenshooting in den Wald ein – und setzt das Programm weiter fort. Ganz bewusst spricht sie damit auch Menschen an, die mit ihrem eigenen Selbstbild zu kämpfen haben. Die Frauen – und selten auch Männer – erzählen der Fotografin ihre Geschichte.

Und dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg in den Wald. Die Frauen motivieren sich gegenseitig, sie ermutigen sich. „Da fließt dann auch mal eine Träne, weil eine Frau es nicht glauben kann, dass sie sich überwunden hat“, erzählt die 31-Jährige. „Von Nervosität ist am Ende nichts mehr zu spüren. „Ich erlebe, wie das Gruppenerlebnis den Menschen guttut“, erzählt die Fotografin. Aber natürlich biete sie die „Makel-los“-Shootings auch einzeln an.

Hintergrund

Die Wermelskirchenerin Theresa Johann, die ihre Ausbildung zur Fotografin in Bergisch Gladbach gemacht hat, stammt aus Emminghausen. 2017 war sie Prinzessin im Dawerkuser Karneval. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann in der Stadt Roetgen – an der belgischen Grenze. Viele ihrer Shootings finden inzwischen in der Eifel statt. Der Wald dort biete einfach besondere Möglichkeiten, sagt sie und freut sich, dass auch viele Menschen aus dem Bergischen Richtung Aachen aufbrechen.



www.theresa-johann-photographie.de