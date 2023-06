Der wahrscheinlich entspannteste Triathlon im Bergischen

Im Freibad Dabringhausen startet der Triathlon bevor die Teilnehmer in den Sattel und in die Laufschuhe steigen.

Am 5. August startet der dritte Tenter Sportveranstaltung am Freibad Dabringhausen.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Der inzwischen dritte Tenter Triathlon startet am Samstag, 5. August, um 9.30 Uhr am Freibad Dabringhausen. Er wird vom Förderverein der Evangelischen Gemeindearbeit in Tente organisiert und ist konfessionsunabhängig für alle Interessierten offen. Stefan Klein und Tillmann Heide vom Förderverein sind für das Event verantwortlich – seit dem Debüt im Jahr 2020.

+ Stefan Klein entwickelte den Ehrgeiz, sich an lange Distanzen zu wagen. © Heide

Keine Versammlungen, kein Treffen, keine Wettkämpfe: Zu Beginn der Pandemie entstand die Idee eines sogenannten Volkstriathlons in Wermelskirchen. „Just for fun, einfach mal wieder was machen“, wie Stefan Klein den Gedanken beschreibt. Tillmann Heide fügt hinzu, man habe die Leute zusammenbringen und im Freien zusammen Sport machen wollen. Rund 25 Teilnehmer sind dem Ruf gefolgt und haben beim ersten Tenter Triathlon mitgemacht. Beim zweiten Mal im Jahr darauf blieb die Anzahl ähnlich und auch für dieses Jahr erwarten die Organisatoren ähnliche Teilnehmerzahlen.

2022 habe man den Termin unglücklich gewählt. Er wurde auf einen Brückentag gelegt, deshalb habe es zu wenig Anmeldungen gegeben und das Event fiel aus, erinnert Klein. Man nehme immer einen Termin zum Anfang oder Ende der Sommerferien, damit das Ganze für das Dabringhausener Freibad machbar sei. Dem spricht Klein ein „großes Lob“ aus und Heide ist seiner Meinung: „Das finde ich wirklich phänomenal. Die kommen eigens an diesem Tag eine Stunde früher und stellen Rettungsschwimmer. Das Bad freut sich jedes Mal, wenn wir uns melden.“

Zeiten werden nicht auf die Zehntel-Sekunde gemessen

Das Organisatorenduo ist auch froh über die rege Unterstützung von Anwohnern entlang der Strecke im Anschluss an das Schwimmen, die in der Vergangenheit bei Hitze Eimer voll Wasser vors Haus gestellt und die Sportler angefeuert haben. Viele Freiwillige aus der Gemeinde helfen beim Tenter Triathlon mit. Dieser ist nicht offiziell angemeldet, deshalb wird es auch keine Straßensperrungen auf der Route geben. Die endet am Gemeindehaus Tente, wo anschließend gegrillt und mit einem kalten Getränk angestoßen wird. Dafür und für den Eintritt im Schwimmbad sammeln Heide und Klein im Vorfeld von den Teilnehmern fünf bis zehn Euro ein; eine Teilnahmegebühr gibt es nicht, genauso wie eine Urkunde.

„Die Distanzen sind nicht metergenau und die Zeiten nicht auf die Zehntel-Sekunde gemessen“, stellt Klein klar. Trotzdem wolle man die Zeit insgesamt und für die einzelnen Disziplinen erfassen. Wie wichtig das einem sei, müsse jeder selbst entscheiden.

Das Spektrum der Teilnehmer ist breit. In der Vergangenheit reichte die Altersspanne von 13 bis 60 Jahre. „Wir könnten noch mehr Frauen vertragen“, sagt Heide, denn 2020 und 2021 seien nur vier beziehungsweise zwei dabei gewesen. Es machten Gelegenheitsläufer sowie erprobte „Iron-Man“-Triathleten mit.

Klein und Heide liegen beide zwischen diesen Extremen und doch weit auseinander in ihrer Mentalität. „Mein Mann ist ein ‚Sportaholic‘. Für ihn ist es die größte Freude, Sport zu treiben und andere damit anzustecken.“ So beschreibt Heides Frau ihren Gatten. Kein Wunder, dass auch ihre Tochter und ihr Sohn beim Triathlon mitmachen werden. Ihnen habe er auch die Handgriffe beim Wechsel zwischen den Disziplinen gezeigt. Heide achtet hier auf jeden Handgriff, er ist ehrgeizig und möchte eine gute Zeit für sich erreichen. Das heißt auch: ein Anzug für alles und nach dem Schwimmen kein Abtrocknen. Er hat viel Triathlon-Erfahrung und kann sich in der Zukunft auch einen „Iron Man“-Teilnahme vorstellen.

Klein ist da etwas entspannter, hat aber auch schon einige Kilometer gelaufen. Ein Freund habe ihn zu längeren Distanzen gebracht. „Dann wollte ich mal einen Halbmarathon machen und danach einen Marathon – einfach, um es mal zu bestehen. Der musste dann aber auch im Bergischen Land sein“, erzählt Klein mit einem Lachen vom Röntgenlauf in Remscheid.

Beim Freizeit-Joggen achte er nicht auf die Zeit: „Wenn ich bei Regen das Eifgental für mich alleine habe, entspannt mich das total. Ein tolles Gefühl, auch nach 30 oder 40 Kilometern.“ Bei Volkstriathlons habe er ebenfalls schon mitgemacht und sei so während der Pandemie auf die Idee gekommen, einen in der Heimat zu organisieren.

Beim ersten Mal habe es sogar Teilnehmer gegeben, die abgekürzt haben. Die hätten das aber von Anfang an zugegeben und es sei allen egal gewesen, so Kleine. Heide erklärt: „Das sind auch nicht die, die auf ihre Zeit achten oder ganz vorne um die ersten Plätze kämpfen.“ Es habe außerdem Anfragen gegeben, ob die Teilnahme mit E-Bike erlaubt oder statt Joggen auch Nordic Walking in Ordnung sei – „Alles kein Problem!“

Viele haben den Triathlon in der Vergangenheit als Team in der Staffel absolviert, die Möglichkeit gibt es auch in diesem Jahr wieder. Tillmann Heide und Stefan Klein möchten nicht, dass sich jemand abgeschreckt fühlt, alle seien willkommen.

Hintergrund

Strecke: Der Tenter Triathlon beginnt am Freibad Dabringhausen, wo die Teilnehmer zuerst die 500 Meter Schwimmen absolvieren und dann auf das Fahrrad wechseln. Damit fahren sie einmal durch Dabringhausen, zurück zum Schwimmbad, dann über die Rausmühle und die Balkantrasse zum Gemeindehaus Tente. Dort springen sie aus dem Sattel und schlüpfen dann in die Laufschuhe für die letzte Disziplin: Es geht drei Runden durch Herrlinghausen bis zum erlösenden Ziel-Einlauf am Gemeindehaus.

Anmeldung: Anmeldungen nehmen Stefan Klein (Tel. 0171-2673235) und Tillmann Heide (Tel. 0173-2636387) entgegen. Die Anmeldung sollte laut den Verantwortlichen spätestens zwei Wochen vor dem Triathlon erfolgen, also am Samstag, 22. Juli.