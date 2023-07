Der Türgriff der katholischen Kirche erzählt eine Geschichte

In St. Michael setzten die Architekten in den 60er Jahren auf ein großes Portal. Das sagt der Pfarrer über den Kircheneingang.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Es ist ein kleiner Kraftakt. Die große Tür liegt schwer in der Hand. Metall trifft auf Bronze. „Kirchen werden nach einer Idee erbaut“, sagt Pfarrer Michael Knab, als er das Portal der katholischen Kirche öffnet. In St. Michael setzten die Architekten in den 1960er Jahren bei ihrer Idee auf ein großes Portal. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Knab und erinnert an deutlich unscheinbarere Kircheneingänge. Aber St. Michael in Wermelskirchen hat so ein aufwendiges Portal erhalten – mit zwei Flügeln, deutlich über zwei Meter hoch, aus Metall und Bronze und mit einem beachtlichen Gewicht.

„Es ist ein Kunstwerk, keine Sicherheitstür“, sagt Knab und lächelt. Und dann erinnert er an die Psalmen, an Verse über Türen und Toren, die dem König geöffnet werden. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit“: Wenn Michael Knab in der Advents- und Weihnachtszeit die vertrauten Zeilen singt, dann kommt ihm dabei zuweilen auch das Portal seiner Kirche in den Sinn. Eine Tür mit theologischem Hintergrund.

Portal enthüllt seine ganze Botschaft bei genauem Hinsehen

+ Pfarrer Michael Knab am Türgriff, der Weg zwischen St. Michael und der Stadtkirche darstellt. © Jürgen Moll

Obwohl es schon durch seine Größe und sein Gewicht aus der Reihe heimischer Kirchentüren herausragt, enthüllt das Portal seine ganze Botschaft erst bei genauerem Hinsehen: Auf dem Türgriff kristallisieren sich in abstrakter Darstellung und glatter Bronze die beiden Kirchtürme der Stadt heraus – dazwischen bergische Dächer. „Es ist der Weg zwischen St. Michael und der Stadtkirche, die Kölner Straße“, sagt Michael Knab, „samt Gefälle.“

Er deutet auf den schweren Türgriff und die klar erkennbaren Kirchtürme. Wenn er mit den Kommunionskindern unterwegs sei, dann frage er sie gerne: „Was seht ihr hier?“ Und dann entdecken die Jungen und Mädchen mit ihren eigenen Augen das Stadtbild im Türgriff des großen Kirchenportals. Wer diese Bronze-Kunst geschaffen hat, kann Knab nicht so genau sagen. „Und ich möchte die Aussage des Künstlers auch nicht überfrachten: Aber für mich trifft hier Kirchengeschichte auf Ökumene“, sagt der Pfarrer von St. Michael.

Eine evangelische Kirche auf dem Griff eines katholischen Gotteshauses: „Es gab eine Zeit, in der die Christenheit noch nicht geteilt war“, erinnert Knab. Damals, vor der Reformation, feierten Katholiken in der Stadtkirche ihre Gottesdienste. „Sie ist die Keimzelle städtischen und religiösen Lebens in Wermelskirchen“, sagt Knab und erinnert an die Anfänge der Stadt. Deswegen habe die Stadtkirche natürlich auch ihren Raum in der heimischen katholischen Kirchengeschichte.

Die neue Kirche an der Kölner Straße begründete ein neues Kapitel

Als die Protestanten mit der Reformation das große Gotteshaus am Markt übernahmen, zogen die restlichen Katholiken erst einmal in ein Gebäude an die Carl-Leverkus-Straße um, bevor die Gemeinde mit der Industrialisierung wieder wuchs und eine neue Kirche an der Kölner Straße baute – den Vorgänger des aktuellen Gebäudes.

„In der Stadtkirche gibt es bis heute die Michaelskapelle“, erinnert Knab, „das Patronat haben wir mitgenommen.“ Die Kirche St. Michael an der Kölner Straße begründete ein neues Kapitel der katholischen Gemeinde.

„Als in den 1960er Jahren dann diese Kirche erbaut wurde und dieses Portal erhielt, spielte aber auch ein anderer Gedanke eine Rolle“, ist sich Knab sicher, „damals entstand schon eine ökumenische Zusammenarbeit der Gemeinden.“

+ Die katholische Kirche St. Michael an der Kölner Straße. Der Türgriff ist ein Signal für die Ökumene in der Stadt. © Stephan Singer

So bringt das Portal die Geschichte und die Moderne zusammen

Und so versteht der katholische Pfarrer die Darstellung am Türgriff des Portals auch als ein Signal für die Ökumene: eine Stadt, zwei Kirchen und ein Weg, der sie verbindet. Inzwischen sitzen am Tisch der ökumenischen Zusammenarbeit auch Vertreter vieler freikirchlicher Gemeinden. Geschichte und Moderne: Das Portal bringe beides zusammen, sagt der Pfarrer.

Währenddessen deutet Michael Knab auf den oberen Teil des Portals: „Ein Engel“, sagt der Pfarrer, „er ist zwar nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber er ist da.“ Und tatsächlich: Bei genauerem Hinsehen schwebt über der schweren Tür eine Engelsgestalt – über den Dächern der Stadt. „Nur die Zacken am Boden kann ich mir nicht erklären“, sagt Knab dann.

Die Sanierung ließ sich die Gemeinde etwas kosten

Das schwere Portal hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren übrigens schon vor Herausforderungen gestellt: Weil der Wind über den Platz fegt, öffnete sich die schwere Türe gelegentlich von alleine. „Nicht ganz ungefährlich“, erklärt Knab. Also investierte die Gemeinde in ein System, das dagegenwirkt: Es bietet ein Gegengewicht, wenn sich die Türe schließt, und verhindert gleichzeitig, dass sich die Tür von alleine wieder öffnet.

Auch die Sanierung ließ sich die Gemeinde etwas kosten, damit das Portal auch künftig seine eigene Geschichte erzählen kann – von weit geöffneten Toren, von den Anfängen religiösen Lebens und der Zusammenarbeit über eigene Konfessionsgrenzen hinaus.