Der SSV Dhünn muss die„Kopf-Pauschale“ anheben

Erste Hauptversammlung seit 2019.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Das Vereinsleben wird in den einzelnen Abteilungen gestaltet. Diese Prämisse schreibt der SSV Dhünn seit Jahren groß, wie Friedhelm Wendel, Vorsitzender des Spiel- und Sportvereins aus dem Dhünnschen Dorf, gerne betont. Deshalb sei die Hauptversammlung des Gesamtvereins im Nachgang der einzelnen Treffen der Abteilungen vor allem eine Formsache. Dennoch: Beim Vorstand des SSV laufen die Fäden zusammen, damit die Übersicht über den SSV Dhünn gewahrt bleibt.

Erstmals seit 2019 (wegen der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen) tagte die Hauptversammlung des SSV Dhünn im Hotel-Restaurant „Zur Post bei Amir“ und fasste gleich einen Beschluss mit Bedeutung: Die sogenannte „Kopf-Pauschale“, also der Anteil der Mitgliedsbeiträge der Abteilungen für die Kasse des Gesamtvereins, wird erhöht: Einstimmig beschloss die Versammlung, dass die Abteilungen ab 2024 sechs Euro pro Mitglied und Jahr an den SSV abführen – bislang waren es vier Euro. Wegen der generell gestiegenen Kosten müsse diese Erhöhung sein, stellte Geschäftsführer Willi Smolka fest, die die Anhebung der Pauschale anfangs auf die beiden SSV-Fußball-Abteiliungen der Senioren und der Jugend beschränken wollte.

Vorstand wird für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt

Während die grundsätzliche Erhöhung auf Verständnis der Anwesenden stieß, argumentierten die dafür, dass die Erhöhung für alle Abteilungen gelten solle. Außerdem votierte die Versammlung für eine weitere Änderung: Die „Kopf-Pauschale“ soll ab dem kommenden Jahr nicht mehr wie bisher im Juli, sondern bereits zu Jahresbeginn an die Vereinskasse abgeführt werden.

Von dieser Kasse berichtete Kassiererin Angela Streubel. Demnach konnte der SSV in 2022 einen Überschuss von rund 1300 Euro erzielen.

Für weitere zwei Jahre bestätigte die Versammlung den Vorstand in seinen Ämtern: Damit gehört neben Friedhelm Wendel, Willi Smolka und Angela Streubel auch Beisitzer Björn Merklinghaus weiterhin zum Führungsgremium.

452 Mitglieder gehören aktuell dem SSV Dhünn an, wobei die Fußball-Abteilungen mit rund 170 (Senioren) sowie rund 150 (Jugend) Angehörigen den größten Anteil haben. „Seitdem wir den Kunstrasenplatz haben, ist allein die Zahl der Mitglieder der Jugend-Abteilung von 100 auf 150 gestiegen – die Sanierung des Platzes zeigt also Wirkung“, sagte Christoph Weber, der frisch gewählt an der Spitze der Senioren-Fußball-Abteilung steht und dort Vertreter vom ebenfalls neu gewählten Abteilungsleiter Andreas Böge ist: www.ssvdhuenn.de.