Freibad Dabringhausen ist in die Saison gestartet

Im Dabringhauser Freibad hat pünktlich mit den Sommerferien die Saison begonnen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Can-Tino und seine Kumpels haben sich mit ihren Pommes einen Platz auf der massiven Tischtennisplatte gesucht. „Endlich Ferien“, finden die Jungs. Und weil Can-Tino vor wenigen Tagen 10 Jahre alt geworden ist, hat er seine Freunde zum Schwimmen im Freibad eingeladen. „Ich schwimme gerne und ich mag das Freibad“, sagt er kauend. Bruder Lio und Kumpel Jayden nicken. „Vor allem der Dreier ist gut“, sagt dann Jim und erzählt, wie sie vor dem Mittagessen den Sprung aus luftiger Höhe ins kühle Nass gewagt haben. „Echt ein schöner Tag“, murmelt Can-Tino noch und dann beeilen sich die Jungs mit dem Essen der Pommes, um schnell zurück ins Wasser zu kommen.

„Wir hoffen, es wird noch voller“, sagt Silke Dabringhaus vom Förderverein des Freibades. Rund 300 Besucher seien an den ersten Tagen jeweils im Bad gewesen. „Wir haben in den vergangenen Tagen die Erfahrung gemacht: Nach Regen brauchen die Leute ein paar Tage, um danach wieder ins Freibad zu kommen“, sagt sie. Und obwohl bestes Freibadwetter herrscht und die Temperaturen immer höher klettern, wird es nur langsam voller im Bad. „Wir sind jetzt bei rund 250 Gästen“, sagt Nicola Flanhardt am Samstagmittag und blickt auf den Zähler am Eingang. Sie hat heute den Kassendienst übernommen. „Ich habe hier früher selber schwimmen gelernt, und ich wünsche mir, dass noch viele Kinder in diesem Bad schwimmen lernen“, sagt sie. Deshalb habe sie sich in diesem Jahr zum ersten Mal für den ehrenamtlichen Dienst im Kassenhäuschen gemeldet.

Obwohl die Preise leicht gestiegen sind, beschwert sich an diesem Tag niemand. Ganz im Gegenteil. „Hier herrscht eine besonders schöne Atmosphäre“, stellt auch Martin Stoiber, Meister für Bäderbetriebe, fest. Er ist in dieser Saison zum ersten Mal in Dabringhausen dabei. Stoiber hat ein Unternehmen, das Fachkräfte vermittelt – unter anderem sich selbst. In diesem Sommer hat er sich nach Dabringhausen vermittelt – für sechs Wochen. Danach geht es weiter. Er ist ein gefragter Mann. „Dieses Bad ist wirklich etwas ganz Besonderes“, sagt er anerkennend. Die Menschen seien so freundlich miteinander, die Stimmung fast familiär. Er kehre jeden Morgen gut gelaunt ins Bad zurück – um für Technik und Sicherheit zu sorgen.

Dass die Saison pünktlich zu den Sommerferien beginnen konnte, ist den Ehrenamtlichen und ihren Arbeitseinsätzen zu verdanken. „Am Ende war das noch mal ein richtiger Kraftakt“, erzählt Thomas Knab vom Freibad-Team. Auf den letzten Metern stellte sich heraus, dass der Pumpensockel erneuert werden musste. „Und auch die Hochdruckreiniger versagten ihren Dienst.“ Doch sie haben es geschafft. Einmal mehr. Can-Tino und seine Kumpels freut es – und alle anderen Schüler, Familien und Schwimmer in Wermelskirchen.