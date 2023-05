Der Ski-Club feiert „25 plus 2“ Jahre Badminton-Abteilung

Über 100 Mitglieder sind heute dabei.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Die Badminton-Abteilung des Ski-Clubs wurde am 28. November 1996 gegründet. 1997/1998 nahm die Abteilung mit einer Schülermannschaft als Spielgemeinschaft mit dem TBH an Meisterschaften des Verbandes teil. 1999/2000 ging die erste Seniorenmannschaft ins Rennen. Seit 2001 steht mit Martin Knupp ein international anerkannter Badminton-Fachmann und A-Lizenztrainer an der Spitze des Trainerteams. Mit ihm begann eine erfolgreiche Zeit. Beste Platzierung der O19 Mannschaft war 2006 der zweite Platz in der Bezirksklasse; Schüler und Jugendmannschaften wurden mehrfach Meister in ihren Gruppen auf Bezirksebene und konnten sich sogar im Turnier um den Bezirkspokal durchsetzen.

Die bisher erfolgreichste Saison erlebte die Abteilung 2008, nachdem von den insgesamt zwölf Mannschaften, die gestartet waren, vier den Meistertitel holten. Als besonders talentiert erwies sich Björn Hoedemaker, der nach den ersten Erfolgen als Spieler später zum TV Refrath wechselte und 2015 im U15 Doppel den Deutschen Meistertitel holte.

Über den Sport hinaus waren die Badminton-Spieler auch anderweitig unterwegs, beispielsweise 1998 und 2007 nahmen sie an den Kirmesumzügen teil. Den Zusammenhalt ihrer Mitglieder fördert die Badminton-Abteilung mit Spaßturnieren, Wochenendfahrten und Grillfesten. Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 109, davon sind 57 unter 18 Jahre alt. Abteilungsvorsitzender ist seit der Gründung Norbert Seidenberg, der auch andere Spieler trainiert. Dem Vorstand gehören weiter an: Michael Hackstein (Stellvertretender Abteilungsleiter), Sandra Hokkeler (Kassenwartin), Jan Ebbinghaus (Sportwart) und Lea Hokkeler (Jugendwartin).

Die Abteilung feiert ihr Fest am Samstag in der Mehrzweckhalle in Dhünn mit Mitgliedern und Ehrengästen.