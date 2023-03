Der Sinn für eine saubere Umwelt hat sich gestärkt

Westen, Zangen, Obst: Der VVV hatte an der Feuerwache den Treffpunkt für die Aktion „Saubere Stadt“ eingerichtet.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein richtete zum 48. Mal die Aktion „Saubere Stadt“ aus.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Beate Sondermann lässt sich gerade eine Zange geben. Die gelben Handschuhe hat sie bereits übergezogen. „Wenn wir das nicht machen, wer soll es sonst machen?“, sagt sie und schnappt sich zwei der großen, grünen Müllsäcke. Bernd Weiß vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) drückt ihr noch einen Zettel mit den Daten rund um ihren Sammelbezirk in die Hand und weist auf die Stellen hin, an denen sie die vollen Müllsäcke platzieren kann. „Vielleicht können wir ja so auch als Vorbild fungieren“, sagt Beate Sondermann, „so dass die Menschen, die Müll einfach wegwerfen, doch mal ihr Gehirn einschalten.“ Dann macht sie sich auf den Weg. Schließlich hat sie viel vor.

Hinter ihr in der Reihe steht Stefanie Stolle. Sie hat eine ordentliche Portion Ärger mitgebracht zur Aktion „Saubere Stadt“. „Ich finde, dass es mit der Vermüllung immer schlimmer wird“, sagt sie, „deswegen mache ich heute mit.“ Ärgerlich ist sie nicht nur über die Menschen, die unbedacht Müll fallen lassen, sondern auch über jene, die einfach vorbeigehen. „Ich sammle auch bei uns vor der Haustür Müll auf“, sagt sie, „wir müssen doch alle etwas tun, damit es sauberer und schöner wird.“ Deswegen lässt auch sie sich an diesem Samstagmittag gern von Bernd Weiß mit einem Bezirk ausstatten, greift zu Zange, Weste und Handschuhen und macht sich auf den Weg.

Zum 48. Mal richtete der Verkehrs- und Verschönerungsverein in Wermelskirchen die Müllsammel-Aktion aus – auch die Vereine in Dhünn und Dabringhausen beteiligten sich. Und trotz des Regens waren am Samstag allerorts Freiwillige in gelben Westen unterwegs, um die Straßen vom Müll zu befreien. Viele Paare hatten ihre Kinder mitgebracht, um ihnen auch gleich ein gutes Vorbild zu sein. Statt mit dem erhobenen Zeigefinger lernten sie diese Lektion allerdings mit großem Spaß, bunten Handschuhen und den wirkungsvollen Greifern.

Auffällig viele Helfer kamen am Samstagnachmittag auch alleine – blieben es aber selten. So trafen etwa Birgit Hübner und Carlo Boss fast gleichzeitig an der Feuerwache ein. Zwar hatten sie sich nie zuvor gesehen, aber Bernd Weiß teilte ihnen einen gemeinsamen Bezirk zu – und schon machten sie sich zusammen auf den Weg.

In anderen Straßenzügen der Stadt war gar kein so großer Einsatz mehr gefragt: „Am Freitag waren schon die Schüler unterwegs“, erzählte Bernd Weiß – das galt auch für Dhünn und Dabringhausen.

Die Katholische Grundschule und die Waldschule hatten schon Kinder losgeschickt, 200 Gymnasiasten hatten bereits gesammelt und am heutigen Montag schließen sich noch die Grundschüler aus Hünger und Tente an. Auch die Kinder der Dhünntalschule hatten ihre Arbeit in Dhünn und Dabringhausen bereits erledigt – mit Unterstützung des jeweiligen Verkehrs- und Verschönerungsvereins.

„Früher waren wir zu Hoch-zeiten mit den Schulkindern rund 1000 Helfer bei der Aktion“, erinnerte sich Bernd Weiß. Er habe das Gefühl, der Sinn für eine saubere Umwelt habe sich in den vergangenen Jahrzehnten eher gestärkt. „Aber vor allem hat sich der Müll verändert“, sagte er. Früher seien vor allem große Müllstücke bei der Aktion aus dem Weg geräumt worden. „Danach war es sauber, das hat man richtig wahrgenommen“, erklärte er.

Bilanz der drei Vereine fällt am Ende gemischt aus

Heute sind es vor allem Einmalbecher und Fastfood-Verpackungen, die aufgesammelt werden. „Am nächsten Tag ist alles wieder vermüllt“, sagte Bernd Weiß, „aber damit müssen wir wohl leben.“

Die Bilanz aller drei Vereine fiel am Ende bei Obst, Grillwurst und kalten Getränken gemischt aus. Die Geselligkeit wurde in allen drei Orten nach dem Sammeln groß geschrieben. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein jedenfalls wird nicht müde, sich für mehr Sensibilität und gegen den Müll einzusetzen.

Über den Verein

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen besteht seit dem Jahr 1882. Er ist ein Heimatverein mit rund 300 Mitgliedern, der sich folgende Aufgaben gestellt hat: Schaffung, Pflege und Erhaltung von Einrichtungen, Förderung der Schaffung von Grünanlagen, Sport- und Kinderspielplätzen sowie Ruheplätzen mit Bänken, Schutzhütten, Förderung des Baus von Wanderwegen sowie deren Unterhaltung, Pflege heimischen Brauchtums.