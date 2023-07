Der Kreisverkehr, der gar kein Kreisverkehr ist

Kuriose Verkehrsführung am Bügeleisen stellt nicht nur Fahrschüler vor Herausforderungen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Wenn Frank Niewöhner mit seinen Fahrschülern das Bügeleisen erreicht, dann stehen den jungen Leuten anfangs häufig große Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Wann müssen sie blinken? Und welche Regeln gelten am „Eier-Kreisel“?

Frank Niewöhner tut sich mit Antworten nicht ganz leicht. „Am besten reden wir gar nicht so viel darüber“, sagt der Fahrlehrer auf Nachfrage unserer Redaktion. Womöglich führe das nur zu neuer Verwirrung. Fest steht aber: „Es ist kein Kreisverkehr, auch wenn er so ähnlich aussieht wie ein Kreisverkehr.“

Und das bestätigt auch die Stadt: „Im Sinne des Regelwerks handelt es sich nicht um einen Kreisverkehr“, sagt Christian Pohl, Technischer Beigeordneter der Stadt Wermelskirchen. Also seien auch andere Verkehrszeichen angeordnet worden. Das runde blaue Schild, das üblicherweise auf einen Kreisverkehr hinweist, fehlt. Stattdessen ist die Fahrbahn als Einbahnstraße ausgeschildert und an jeder Einmündung ist die Vorfahrtsbeschilderung ausgewiesen. „Die sogenannte Rakete“, erklärt Christian Pohl, „bei der man an der folgenden Kreuzung einmalig Vorfahrt hat.“

Die Vorfahrtsregelung gleicht der eines Kreisverkehrs

Zumindest die Vorfahrtsregeln dürften also klar sein: Wer sich einmal im sogenannten Ei befindet, hat Vorfahrt. Wer dazu kommt, muss demnach also warten. „Die Vorfahrtsregelung gleicht also der eines Kreisverkehrs“, fasst Pohl zusammen. Also unterscheidet sich das Gebilde am Bügeleisen vor allem durch seine Form von einem üblichen Kreisverkehr: „Aufgrund der örtlichen Randbedingungen, also der Bebauung und der Lage der Zufahrtsstraßen, war der Bau eines klassischen Kreisverkehrs schlichtweg nicht möglich“, erinnert Pohl.

Für die regelkonforme Gestaltung eines Kreisverkehrs müssten die Knotenpunktzufahrten an die Kreisfahrbahn möglichst senkrecht herangeführt werden.“ Das gab die Einfahrt in die Innenstadt aber einfach nicht her. Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs am Bügeleisen trotzdem zu verbessern, sei sich in der Vergangenheit für diese Sonderform entschieden worden. „Diese Verkehrsführung hat sich aus meiner Sicht in der Praxis auch bewährt“, meint der Technische Beigeordnete der Stadt, „und sorgt für einen reibungsfreien Verkehrsfluss.“

Fahrlehrer Frank Niewöhner, der seinen Schülern auch das richtige Verhalten im „Nicht-Kreisverkehr“ beibringen soll, stößt allerdings an seine Grenzen – und das gilt weniger für die Vorfahrtsregeln, als für die Blinkregeln. „Eigentlich müssten wir links blinken, wenn wir im Kreis bleiben und wenn wir geradeaus fahren, bräuchten wir eigentlich nicht zu blinken“, sagt er, „das macht aber keiner.“ Und vermutlich würde das auch zu Missverständnissen führen, befürchtet der Fahrlehrer.

Also hat er sich dafür entschieden, seine Fahrschüler erstens darüber zu informieren, dass es sich eben nicht um einen Kreisverkehr handelt – und sie zweitens zum Blinken zu ermutigen. „Es ist gut, wenn man zeigt, wo man hin will“, meint Niewöhner. Besser einmal mehr blinken, als einmal zu wenig. Und das bedeutet: Fahrschüler blinken im Zweifelsfall nach links, wenn sie im Kreis bleiben wollen und nach rechts, wenn sie den Kreis verlassen. „Dieses Konstrukt ist aber einfach schlecht gemacht“, findet der Fahrlehrer.

Zumindest in Fahrprüfungen der Wermelskirchener Fahrschüler dürfte der Eier-Kreisel nicht für Probleme sorgen: Aktuell finden in Wermelskirchen nämlich gar keine Fahrprüfungen statt. Wegen der TÜV-Auflagen müssen Fahrlehrer und Schüler für die Fahrprüfungen nach Remscheid fahren. Während Blinken im Eier-Kreisel erlaubt ist, gilt das so grundsätzlich nicht für den regulären Kreisverkehr: Wer dort falsch blinkt und erwischt wird, bezahlt laut Bußgeldkatalog 10 Euro – sowohl, wenn er beim Einfahren blinkt, als auch bei einem Blink-Versäumnis beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr.