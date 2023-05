Der „Krämerladen“ kämpft um seine Existenz

Jochen Schmees führt den Unverpacktladen jetzt schon fast vier Jahre an der Kölner Straße.

Jochen Schmees versucht es mit einer Finanzierungskampagne.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Mit einer Finanzierungskampagne versucht Jochen Schmees, seinen „Krämerladen“ zu retten. Auf der Onlineplattform startnext.com bittet der Einzelhändler um finanzielle Unterstützung. „Das Konto ist leer. Und auch mehr als das“, erklärt er auf seiner Internetseite. Und: „Ich brauche Hilfe. Und zwar finanzieller Natur.“ Der „Krämerladen“ in der Kölner Straße stehe vor dem Ende. In den vergangenen Wochen sei er damit beschäftigt gewesen, Lösungen zu suchen und Wege zu finden. „Wenn wir jetzt keine Lösung finden, dann gehen die Lichter aus“, sagt er. Es sei schon lange klar, dass es nicht mehr gut laufe (wir berichteten). Aber weil er nach wie vor an das Konzept glaube, habe er noch nicht die Reißleine gezogen.

Umsätze sanken nicht, gingen aber auch nicht nach oben

Umsatz und Kundenzahl seien in den vergangenen Jahren nicht gesunken. „Aber leider auch nicht nach oben gegangen“, erklärt Schmees auf seiner Internetseite. Gleichzeitig seien die Kosten gestiegen: Mietkosten, Stromkosten, Personal, Versicherungen, Gebühren, Kreditrate. „Dazu kommt, dass die meisten Lieferanten ihre Konditionen verändert haben. Einige liefern erst ab 1000 Euro Netto-Einkaufswert“, erklärt der Händler.

Deswegen bittet er nun um finanzielle Unterstützung. „Ich werde das Geld nicht zurückzahlen können. Da bin ich absolut ehrlich“, sagt er. Deswegen gehe es ihm um Spenden für den Erhalt des „Krämerladens“. Außerdem wolle er bald eine Art Mitgliederprogramm starten. Mit der „Krämerei“ solle ein Unterstützungsmodell mit Gegenleistung geschaffen werden. Wie das genau aussehen könne, konzipiere er gerade.

Nach dem Start der Spendenaktion am Montag, 8. Mai, hatten innerhalb von 24 Stunden schon 50 Unterstützer insgesamt mehr als 3000 Euro zusammengetragen. Das vorläufige Finanzierungsziel hat Schmees mit 9000 Euro angegeben. „Wir würden so gerne mit euch unseren fünften Geburtstag feiern“, sagt Jochen Schmees, „wir brauchen Unterstützung, um mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten.“ Die Spendenaktion auf der Seite startnext.com läuft noch bis zum 8. Juni.

www.kraemerladen.bio

www.startnext.com