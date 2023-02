Der Kindertreff Katt lädt wieder ein

Die Kleinen erwartet ein buntes Programm: Kochen, Kino und Feiern.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Sushi selber herstellen? Gemeinsam Karneval feiern? Hamburger braten. Pasta kochen? All das können Kinder wieder in der Kattwinkelschen Fabrik. Unter dem Motto „Ein gutes neues Jahr“ lädt der Kindertreff Kattfabrik wieder zu neuen, tollen Angeboten ein! Auf dem Programm stehen Kinofilme, eine Karnevalsfeier und gemeinsames Kochen.

Los geht’s montags mit „Gaumenschmaus in der Kattfabrik“. Jeweils ab 16 Uhr wird gemeinsam gekocht. Die Kinderküche lohnt sich für alle Beteiligten, weil es viel Spaß macht und das leckere Mahl dann gemeinsam gegessen wird.

Übrigens: Am kommenden Montag, am 13. Februar, steht köstliches Sushi auf der Speisekarte. Hamburger Deluxe gibt es am 27. Februar und am 6. März wird frische Pasta gekocht. Backfischstäbchen werden am 13. März gezaubert, Apfeltaschen mit Vanillesoße dann am 30. März. „Ab auf den Grill“ heißt es beim letzten Gaumenschmaustermin am 27. März.

Auch das Kinderkino Kattfabrik startet wieder: Der erste Termin mit einem Film zum Lachen und Staunen ist am morgigen Freitag, 10. Februar, um 18 Uhr. Weitere Kinoabende sind jeweils freitags am 24. Februar, am 10. März und am 24. März. Snacks und Getränke stehen natürlich parat.

Kinder ab acht Jahren sind zur Party eingeladen

Auch die Karnevals-Party ist zum Glück wieder angesagt am Karnevals-Freitag, 17. Februar. Von 17 bis 20 Uhr findet die Karnevalsfeier in der Kattfabrik statt, bei der Kinder ab acht Jahren eingeladen sind, sich zu schminken, zu verkleiden, zu tanzen, verrückte Spiele zu spielen oder auf dem Laufsteg ihr Kostüm zu präsentieren.

Das Team der Kattwinkelschen Fabrik freut sich, jetzt wieder ein volles Angebot für die Kinder auf die Beine stellen zu können. Sie konnten wieder ein buntes und vielfältiges Programm auf die Beine stellen, angefangen vom gemeinsam Kochen bis zum gemeinsam Feiern. Auch das Kinderkino ist immer sehr beliebt und zieht viele Kinder in die Kattwinkelsche Fabrik. Eine Anmeldung ist bei allen Angeboten des Kindertreffs erforderlich.

Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen der Kattwinkelschen Fabrik sowie Fragen können per E-Mail verschickt werden. Alternativ kann man auch kurz anrufen unter Tel. (0 21 96) 71 05 88, jan.jagurdzija@kattwinkelsche-fabrik.de; l.bersch@wermelskirchen.de