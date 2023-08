Der Jazz gehört zur Haus-Eifgen-DNA

Etwa 60 Musikfreunde freuten sich über ganz unterschiedliche Musik.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Der „Kult-in-Wk“-Vorsitzende Adrian Kunitz hatte zuletzt noch betont, dass der „Jazz zur DNA des Haus Eifgen“ gehört. Umso schöner war da dann zu sehen, dass auch das Wermels-kirchener Publikum das so sah und in großer Zahl zum Mini-Jazz-Festival am Sonntagnachmittag gekommen war.

Die etwa 60 Musikfreunde bekamen ein sehr abwechslungsreiches Programm der drei Bands und Ensembles geboten, die aus dem breiten Feld der Jazz-Musik jeweils einen ganz eigenen stilistischen Teil beackerten – und das auf hochvirtuose und vielfältige Art und Weise. Beste Unterhaltung also für einen entspannten Sonntag.

Mit der linken Hand Flügel, mit der rechten Hand Akkordeon

Den Auftakt machte ein Ensemble, dem man – analog zu einer Kult-Fernsehserie der 80er Jahre – die Überschrift „Trio mit vier Instrumenten“ geben wollte. Denn wenn man Accordeon Affairs um Schlagzeuger Peter Baumgärtner, Gründer der Hildener Jazztage, mit geschlossenen Augen lauschte, vernahm man vier Instrumente – Bass, Schlagzeug, Akkordeon und Klavier. Öffnete man die Augen, sah man indes nur drei Musiker.

Und wenn man ganz genau hinsah, konnte man dies beobachten: Der blinde Akkordeonspieler Jörg Siebenhaar spielte mit der linken Hand am Flügel, während er mit der rechten Hand sein Akkordeon bediente. Gleichzeitig. Dass er sich dabei weder selbst aus Takt oder Konzept brachte, nötigte einem den höchsten Respekt ab.

Nach einer kurzen Umbaupause wurde es preisgekrönt. Trompeter Maik Krahl, der diesjährige Gewinner des „HI Five Jazz Music Awards“, war zusammen mit seinem Quartett nach Wermelskirchen gekommen. Die Musik hatte es ebenfalls in sich. Moderner Jazz, dominiert von der Trompete, die sowohl weich wie bei Julian Wasserfuhr als auch frech und laut klang, ergänzt vom Klavier und einer souveränen Rhythmusgruppe. Und Lieder wie das dynamische „Cologne 4am“ oder der mehr als furiose Opener „Drizzle Counter“ kamen auch beim Publikum sehr gut an.

Etwas gegenwärtiger, im Sinne von leichter zugänglich, wurde es dann mit der dritten Band des Abends – dem Pia Schiering Orchester um die gleichnamige Sängerin. Das Orchester, genauer gesagt Quintett, hat sich nämlich die swingende Verjazzung bekannter Pop- und Rock-Klassiker ins Stammbuch geschrieben. Und das machte die Band aus Bielefeld auf absolut sympathische und eingängige Art und Weise. Da wurde etwa der Beatles-Klassiker „Can‘t Buy Me Love“, an sich eine straighte Rock‘n‘Roll-Nummer, in einen flirrenden 5/4-Takt gepackt und mit wilden Klaviersoli samt punktgenauem Abschluss in eine vertrackt-eingängige Jazz-Komposition verwandelt. Und so machte es das Quintett aus Bielefeld mit vielen Songs.

Am Ende dieses langen Konzerttages konnte man Adrian Kunitz nur zustimmen: Ja, der Jazz gehört definitiv zur Eifgen-DNA.