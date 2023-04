Der Hase hat Ostern seinen großen Auftritt

Osterfeuer, Langohren und bunte Eier: Auch die Wermelskirchener pflegen zum Fest das Brauchtum.

Wermelskirchen. Bei Familie Metzner werden am Samstag vor Ostern Eier gefärbt. „Die fallen in diesem Jahr allerdings kleiner aus als sonst“, erzählt Marit Metzner und lacht. Denn seit neustem leben in den großen Hühnergehegen der Familie an der Stadtgrenze auch Silberhalsige Holländische Zwerghühner. „Die kleinsten Hühner, die es gibt“, sagt die Züchterin. Entsprechend klein sind auch ihre Eier.

40 Exemplare sollen nun bunt werden, dafür sind Marit Metzner und Tochter Ida im Einsatz. Längst hat sich die neue Hühnerrasse auf dem Hof der Familie eingelebt. „Sie sind sehr aufgeschlossen und neugierig“, sagt Marit Metzner, „das macht einfach Spaß“. Damit leben inzwischen 52 Hühner drei verschiedener Rassen in den großen Gehegen. Im Laufe des Aprils werden wohl die neuen Küken schlüpfen, die Eier werden in diesen Tagen von den Glucken ausgebrütet.

„Bei uns herrscht das ganze Jahr Hühneralltag“, sagt Marit Metzner, „nicht nur zu Ostern.“ Die Nachfrage nach Eiern allerdings sei in den vergangenen Tagen extrem angestiegen. Kein Wunder: Schließlich gehört das Ei seit Jahrtausenden zu Ostern – samt seiner Symbolik für das neue Leben. Und auch ihre Farbe hat eine Geschichte: Während der Fastenzeit wurden keine Eier gegessen. Ein Teil der Eier, die sich in dieser Zeit ansammelten, erhielten in der Kirche den Eiersegen. Um sie von den ungeweihten Eiern unterscheiden zu können, wurden sie eingefärbt. Ab dem 17. Jahrhundert machten sich dann die ersten Menschen zu Ostern auf die Ostereiersuche.

Für einen ganz anderen Brauch sorgt in Wermelskirchen der Sportverein Tura Pohlhausen: Seit Jahrzehnten brennt dort am Samstagabend das Osterfeuer. „Das hat viel mit Geselligkeit und Atmosphäre zu tun“, sagt Silke Schneider. In den Corona-Jahren verzichteten viele Ausrichter auf das Osterfeuer. Tura gehörte im vergangenen Jahr zu den wenigen Veranstaltern, die das Holz wieder aufschichteten. „Es kamen extrem viele Menschen“, erzählt Silke Schneider. Tura übernahm die Tradition vor über 20 Jahren übrigens vom Gesangverein. Die ersten Osterfeuer soll es schon 750 nach Christus gegeben haben – als Symbol der Sonne. Schon vorher waren Frühlingsfeuer entzündet worden – meist im Mai. In manchen Gegenden wird an den Osterfeuern auch die Osterkerze entzündet, die dann als „Licht Christi“ und Zeichen der Auferstehung in die dunklen Kirchen getragen wird.

Neben den Hühnern hat vor allem der Hase zu Ostern seinen großen Auftritt: Er galt als Bote der germanischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Nicht ausgeschlossen, dass sich von ihrem Namen auch der Begriff Ostern ableitet. Viel später galt der Hase im christlichen Zentrum Byzanz als Symbol für Christus. Aber erst durch die Süßwarenindustrie gewann er Berühmtheit: Seit dem wird sich die Geschichte erzählt, der Hase bringe die Ostereier. Wer sich in Wermelskirchen auf die Suche nach Hasen macht, wird gelegentlich bei Spaziergängen fündig – etwa am Waldesrand bei Höhrath. Einen Zuchtverein gibt es in der Stadt nicht. resa