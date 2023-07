Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Kinder gründen in zwei Wochen ihre eigene Stadt – mit eigenen Regeln und Projekten.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. In zwei Ferienwochen haben 186 Kinder eine eigene Stadt gegründet. Und das mitten in Wermelskirchen, in der Kattwinkelschen Fabrik. Das, was manche wohl sofort als Anarchie bezeichnen würden, ist Teil des Ferienprogramms des Amts für Jugend, Bildung und Sport. Die Kinder haben eigene Gesetze, an die man sich zu halten hat, haben eine Presseabteilung gegründet (der sogenannte „Kinderstadt-Kanal“) und die Ereignisse in der Stadt auf Video festgehalten, haben ein Parlament und einen Bürgermeister (der zum Zeitpunkt des Abschlussfestes bereits im wohlverdienten Urlaub war). Zum Abschlussfest am brütend-heißen Samstagnachmittag hatte sich ein Großteil der Kinder eingefunden und direkt Freunde und Verwandte mitgebracht, die allesamt begierig waren, das, was die Kinder in den zwei ersten Ferienwochen erarbeitet hatten, in Augenschein zu nehmen.

Projektleiter Kolja Pfeiffer lobte vor allem die 60 Mitarbeitenden seines Teams, das zum Großteil aus Ehrenamtlern bestand (es waren vier hauptamtliche Mitarbeitende vor Ort). „Das waren professionelle und empathische Menschen“, sagt Pfeiffer, „die alle vollkommen auf die Kinder eingehen. Wir können hier nicht das richtige Leben abbilden, dann hätten wir sofort das Ordnungsamt hier. Kinder brauchen Freiheit und Fantasie. Und dieses Projekt hier hat tatsächlich etwas mit Anarchie zu tun.“ Der Spruch „Das geht nicht“ sei in der Kinderstadt nicht präsent. „Ich sage den Kindern dann: Probiert es aus. Und wenn es tatsächlich nicht geht, dann denken wir uns etwas anderes aus.“

„Willkommen in der Kinderstadt – Deine Stadt, deine Regeln“. Diese auf ein Schild gemalten Buchstaben begrüßen die Besucher des Abschlussfestes auf dem Gelände der Katt. Direkt zu Anfang fällt eine improvisierte Galerie auf, in der 45 Bilder hängen, augenscheinlich von Kinderhänden gemalt: Fantasiehasen, ein Zelt am Strand, mehrere Regenbögen, ein Herz für Mama und Papa. Es wurde in den zwei Wochen auch getöpfert, wie ein anderer Stand beweist, der Trinkgefäße und kleine Tabletts in vielen bonbonbunten Farben anbietet. Auf Fotomontagen sitzen Kinder neben angeblichen Riesenkaninchen.

Im Inneren der Katt haben die Kinder ihre Stadt gestaltet: Mit Sitzecken, einem Haufen Pappe und Euro-Paletten. Im großen Saal läuft bereits das 50-minütige Video des Kinderstadt-Kanals, der dokumentiert, was in der Kinderstadt geschah. Wie verlautet, wurde die Sparkasse in der Kinderstadt in vierzehn Tagen zweimal überfallen. Sihna Maggé, hauptamtliche Mitarbeiterin, lobt die Fantasie und die Ernsthaftigkeit ihrer jungen Schützlinge. „Zusammen mit Mara Steffens habe ich den Kinderstadt-Kanal begleitet“, berichtet sie und fügt anerkennend hinzu: „Tolle Gruppe.“

Musik und Tanz begeistern Besucher der Kinderstadt

Bevor die Hitze zu unangenehm wird, kündigt Kolja Pfeiffer eine kleine Darbietung auf der Open-Air-Bühne an, die zwar im Schatten liegt, die Sitzbänke für die Besucher allerdings nicht. Ein Kinder-Musical folgt, vielleicht 20 Minuten lang, in dem das Thema von „Smoke on the water“ eine gewisse Rolle spielt. Tanzlehrerin Sarah hat mit zahlreichen Kindern einen Tanz einstudiert, „für den die ganzen zwei Wochen geplant waren. Allerdings konnten die Kinder die Choreographie schon nach zwei Tagen.“ Abschließend tanzten alle Kinder vor der Bühne. „Die Eltern können auch gerne mitmachen“, sagt Pfeiffer. „Allerdings filmen wir das.“

Kolja Pfeiffer zieht Resümee: „Es war ein dynamisches Projekt“, fasst er zusammen. „Wir fangen immer mit wenig an und steigern uns dann. Gefühlt war es eine sehr lockere Kinderstadt. Ich bin jetzt seit 2014 als Projektleiter dabei, und in diesem Jahr war es wirklich leicht, locker und entspannt. Und so war auch die Stimmung in der Kinderstadt. Schließlich gibt es hier keine Zeugnisse. Und wenn die Kinder erst einmal verstanden haben, dass ihre Fantasie das wichtigste ist, dann sprudelt es auch bei ihnen. Man muss die Kinder machen lassen. Wenn man sie nicht machen und ausprobieren lässt, dann passiert auch nichts in den zwei Wochen.“ Begeistert schließt er: „Und ich habe in den Tagen bei den Kindern sehr wenig Handys gesehen.“

Organisation

Die Kinderstadt in Wermelskirchen fand in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Das Team des Jugendbereichs der Katt organisiert das Spektakel und wird dabei von der Stadt und zahlreichen Unternehmen unterstützt. Projektleiter Kolja Pfeiffer kann auf ein eingespieltes Team von 60 Mitarbeitenden zählen.

Standpunkt von Nadja Lehmann: Analog ist spannend

Vorurteile sind ja manchmal was Feines. Wenn man entrüstet „Tss, tss“ raunen kann, wenn gefühlt 99,9 Prozent der Menschen nur noch in ihr Handy starren und beim Gehen in ihr Gegenüber stolpern. Und schon die Allerjüngsten scheinen außer fürs Display keinen Blick für die Umwelt zu haben. Stimmt in manchen Fällen auch, in der Katt und in der Kinderstadt aber gewiss nicht. Denn dort ging und geht es um ganz analoge Entscheidungen – um Kompromisse, die alle Beteiligten eingehen müssen, um das Miteinander mit allem, was dazugehört.

Und vor allem geht es um Fantasie, um Neugier, um die Freude an dem, was sich verwirklichen und wovon sich träumen lässt. Das Smartphone darf dabei getrost ins Hintertreffen geraten. Und tat es auch, wie Projektleiter Kolja Pfeiffer feststellte. Das auch schon nicht mehr ganz junge Konzept der Kinderstadt, es geht auf wie eh und je. Analog ist spannend. Immer noch.