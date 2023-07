Der erste Stopp führt Kinder und Eltern ins Wasserwerk

Aqualon-Ferienprogramm ist gestartet

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Welchen Weg hat eigentlich das Wasser hinter sich, wenn es daheim aus dem Hahn fließt? Und wie bekommt es genug Schwung, um auch die Häuser auf den Bergen in Wermelskirchen zu erreichen? Kinder und Eltern hatten viele Fragen im Gepäck, als sie sich nun im Wasserwerk auf die Suche nach Antworten machten: Zum Auftakt der Entdeckerwochen hatte der Verein „Aqualon“ zu einer Führung durch das Wasser in Schürholz eingeladen.

Frank Luchtenberg vom Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper machte sich gemeinsam mit den Familien auf eine spannende Reise durch das Wasserwerk.

Und hier fanden die Mädchen und Jungen auch Antworten auf ihre drängendsten Fragen: Sie erfuhren von dem großen Hochbehälter in Schürholz, der etwa 6000 Kubikmeter Wasser fasst. Von hier aus macht sich das Wasser dann auf den Weg Richtung Küchen und Badezimmern in der Stadt und in den Außenbezirken.

Auf der anderen Seite entdeckten die Kinder auch, wie das Wasser seinen Weg in die Hochzonen der Region findet, welche Pumpen und Systeme dafür zuständig sind, damit das Wasser auch den Weg auf die Berge findet. Schließlich trafen sie im Leitstand auf Ralph Steinhaus. „Der Leitstand ist rund um die Uhr besetzt“, erzählte er Kindern und Eltern und freute sich über das Interesse der Besuchergruppe an blinkenden Lichtern, Computerbildschirmen und dem Funk. Steinhaus erzählte von seinem Beruf als Elektriker und seiner Arbeit in der Werkstatt des Wasserwerks und den Schichten im Leitstand.

Eins dürfte feststehen: Wenn die Kinder künftig den Wasserhahn aufdrehen, dann haben sie dabei auch gleich die Arbeit vor Augen, die Dhünn-Talsperre und Wasserwerk für ihr sauberes Wasser leisten.

Information: Die Aqualon-Entdeckerwochen laufen noch bis zum 21. Juli. Weitere Informationen erhalten Interessierte auch im Internet.

www.aqualon-verein.de