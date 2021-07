Denkmal wird langsam verschwinden

Abbruch

+ © Mittelstädt Frank Thiering, hier mit seiner Ehefrau, will das denkmalgeschützte Haus Schritt für Schritt weitgehend in Eigenarbeit abbauen. Noch muss er damit warten, bis das Raumbuch zur Dokumentation vorliegt. © Mittelstädt

Frank Thiering hat das geschützte Haus Kreckersweg 2-3 geerbt und darf es abbrechen.

Das Haus Kreckersweg 2 bis 3 wird abgerissen oder genauer: Es wird zurückgebaut. Das Gebäude steht zwar unter Denkmalschutz, aber es ist nicht mehr zu halten. Besitzer Frank Thiering (39) hat die Abbruchgenehmigung schon seit zwei Jahren in der Tasche, er kann sich aber erst jetzt dazu durchringen, denn lieber hätte er das Haus unmittelbar an der Landstraße 101, in dem er aufgewachsen ist, erhalten.

„Wenn ich morgen im Lotto gewinnen würde, dann sähe es hier anders aus. Ich würde versuchen, es zu erhalten“, sagt er in der mittlerweile ausgeräumten ehemaligen Gaststube der Schenkwirtschaft Brass, die später „Bauernstuben“ hieß.

+ Die Fassade der früheren „Schenkwirthschaft Brass“ hat Frank Thiering schon entfernt, das alte Fachwerk liegt frei. © Mittelstädt

Die Geschichte und die Eigentumsverhältnisse des Hauses sind ungewöhnlich, genauso wie das Schicksal seines Besitzers. Im Alter von 16 Jahren verlor er seine Eltern, die Vollwaise wuchs bei ihrer Großmutter Ilse Brass in dem denkmalgeschützten Haus aus dem 18. Jahrhundert auf. Doch schon fünf Jahre später, als er 21 Jahre alt war, beruflich als Elektriker gerade auf eigenen Beinen stand, starb seine Großmutter. „Da hatte ich andere Sorgen und kein Geld, um es in das Haus zu stecken. Im Grunde“, so sagt er heute rückblickend, „fehlt eine ganze Generation, die sich um den Erhalt des Hauses kümmern konnte.“

So kam es, wie es kommen musste. Das Haus zerfiel zusehends, es wäre nur noch mit ungeheurem finanziellen Aufwand zu retten gewesen. „Man hat mir mal gesagt, die Renovierung würde so viel kosten wie der Neubau von drei Einfamilienhäusern.“ Geld, das Thiering, der als Elektromeister Geschäftsführer der Laue Elektrotechnik in Dabringhausen ist, nicht hat.

Immer wieder ist in den vergangenen Jahren versucht worden, auch mit Unterstützung der Stadt und des Landeskonservators, Fördermittel zu finden, um das Haus zu erhalten. Vergebens. Nun haben auch die Denkmalschützer umgedacht. „Die Denkmalbehörde

pocht in diesem sehr speziellen Fall nicht mehr darauf, das Haus zu erhalten“, sagt Michaela Böllstorf als Vertreterin der Unteren Denkmalbehörde bei der Stadtverwaltung. „Die Genehmigung zum Rückbau wurde 2015 erteilt“, bestätigt sie. „Aber unter Auflagen.“

„Ich habe das gesamte Haus im Detail fotografiert, jede Wand.“

Frank Thiering, Denkmalbesitzer

Thiering darf das Haus, in dem einst die Schenkwirtschaft Ernst Brass betrieben wurde, nicht einfach abreißen. Der Aufbau des Hauses muss genauestens dokumentiert werden. Überwacht wird die Dokumentation vom Landeskonservator beim Landschaftsverband und von Böllstorf selbst. „Ich habe das gesamte Haus im Detail fotografiert, jede Wand, fast jeden Balken“, sagt Thiering. Das durfte er selbst übernehmen. Eine Architektin aus Bonn erstellt ein sogenanntes Raumbuch, in dem jedes Zimmer des Hauses genau dokumentiert wird. Derzeit liegt ein Entwurf beim Landeskonservator. Wird der genehmigt, kann das Raumbuch für das gesamte Gebäude erstellt werden. Ist das Raumbuch fertig, kann mit dem Abbau Schritt für Schritt begonnen werden. „Das wird mindestens noch ein Jahr dauern“, sagt Thiering.

Durch die Dokumentation soll zumindest sichergestellt werden, dass dieses für Wermelskirchen bedeutende Gebäude virtuell erhalten bleibt. Für die Denkmalschützer war es so wertvoll, weil über die Jahrzehnte auch im Innern des Hauses kaum etwas verändert wurde. Alte Treppen sind ebenso noch vorhanden wie die alten Fenster. Die alten Materialien gibt Thiering bei Bedarf ab. „Es ist schön, wenn die alte Treppe, eine Tür oder ein Fenster auf diese Weise noch erhalten bleibt und genutzt wird“, sagt er.

KRECKERSWEG 2-3 FRAGEN Die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude haben schon viel Aufmerksamkeit erregt. Thiering, der selbst nicht in den sozialen Netzwerken aktiv ist, weiß dies aus Erzählungen. „Es wäre schön, wenn die Leute mich direkt ansprechen, wenn sie Fragen haben.“ Er sei gerne bereit, Auskunft zu geben. KONTAKT FrankThiering@aol.com

Der 39-Jährige hält sich genau an die 20-seitigen Vorgaben der Denkmalschützer und geht sogar noch darüber hinaus. „Ich habe mir eine Baustellenkamera gekauft. Die macht alle 20 Sekunden ein Foto“, erklärt Thiering. Auf diese Weise wird ein Film in Zeitraffertechnik entstehen, der zeigt, wie das Haus Kreckersweg 2-3 langsam verschwindet.