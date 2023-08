Den Angriff in eine erfolgreiche Abwehr umwandeln

2016 hat Andreas Romano die Kampfkunst-Schule an der Telegrafenstraße übernommen.

Wermelskirchen. Telegrafenstraße 24. Stufen führen hinunter. Und dann betreten die, die die Kampfkunst Akademie Wing Chun Kung-Fu besuchen, eine andere Welt. Sifu Andreas Romano, er ist der Meister und Inhaber der Schule, sagt: „Hier widmen wir uns der Kampfkunst, alles andere, wie alle anderen Themen, bleiben außen vor. Hier geht es um Wing Chun.“

An den Wänden stehen drei Figuren aus Holz, eine wurde von einem Schreiner gefertigt, eine ist eine alte Stele aus China und eine hat der Meister selbst geschreinert. Es sind Übungsstelen. Kampfmatten sind an den Wänden angebracht. Neben einer Wand steht eine Glasvitrine mit mehreren Etagen Büchern darin. Sie handeln von Kampfkunst, aber auch von China und anderen asiatischen Staaten. In einer Ecke ist ein Altar aufgebaut, Kerzen leuchten, selbst ein christliches Kreuz ist dort zu sehen. An einer anderen Stelle winkt eine goldene Maneki-Meko – ein japanischer Glücksbringer.

Die Kinder kommen. Respektvoll, mit einer Verbeugung, begrüßen die sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen, die nach und nach die Treppe herunterkommen, den Meister. Dann verschwinden sie im Umkleideraum. Diejenigen, die fertig sind, tragen sich erst einmal in die Anwesenheitsliste ein. Dann beginnen sie selbstständig mit dem Aufwärmtraining. Sie machen Liegestütze. Anschließend stellen sie sich hin und stoßen abwechselnd ihre Arme gerade nach vorne. Dann gehen sie breitbeinig in die Knie, kommen hoch und treten mit einem Bein gestreckt nach oben in die Luft, anschließend geht es wieder in die Hocke, das andere Bein wird gerade nach oben getreten. „Diejenigen, die die Win Chun-Technik erlernen, bekommen persönliche Sicherheit“, sagt Sifu Andreas Romano. „Mit Win Chun lernt man, einen Angreifer erfolgreich abzuwehren, indem man die einem entgegenkommende Kraft gegen den Angreifer wendet.“ Er habe einen Schüler gehabt, der an der Schule gemobbt wurde. Als er sich endlich erfolgreich gewehrt hatte, sei Ruhe gewesen. „Als er bei mir angefangen hatte, war er ein kleines verhuschtes Kerlchen gewesen, hinterher ein selbstbewusster Junge.“

Er selbst habe mit der Kampfkunst-Art im Alter von acht Jahren angefangen. „Hier in diesen Räumen“, sagt Sifu Andreas Romano. „Mich hat das Training, aber auch die Philosophie, die dahinter steckt, sofort fasziniert.“ Er trainierte weiter und weiter. „Und ich habe China, Japan und Shanghai besucht und mich bei Meistern des Win Chun weiter ausbilden lassen.“ 2016 hat er die Kampfkunst-Schule an der Telegrafenstraße übernommen. „Einzelnen konnte ich sogar während der Corona-Zeit Unterricht geben“, sagt er. Er gibt Einzelunterricht, aber er lehrt Win Chung-Kung Fu auch in Gruppen. „In einer Gruppe trainieren Sechs- bis Neunjährige, in einer zweiten Gruppe 10 bis 17-jährige Jugendliche und dann gibt es die Gruppe der Erwachsenen“, sagt Sifu Andreas Romano. Er setzt sich nun eine Kappe auf und holt ein Buch hervor. Die Kinder hocken ihm zu Füßen, und er beginnt von den Anfängen des Win Chung zu lesen. Die Kampfkunstart kommt ursprünglich aus China. Win Chung bedeutet Frühlingslied. Ziel der Kampfkunst ist es, dass ein schwächerer Gegner einen deutlich stärkeren Gegner abwehren und schlagen kann.

Kontakt

Kampfkunst Akademie Wing Chun Kung-Fu, Akademie für Kampfkunst und Bewegung, Telegrafenstraße 24 in Wermelskirchen, Inhaber Sifu (Meister) Andreas Romano, Tel. 02196-6919, mobil 0152-58461054

sifu@kampfkunst-wingchun.de

www.kampfkunst-wingchun