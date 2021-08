Demenz-WG weckt neuen Lebensmut

Wohnform

+ © Roland Keusch Journalistin Heike Magnitz (Mitte) hat mit den Senioren der Demnz-WG „Lotte“ an der Dhünner Straße eine Hörfunksendung aufgenommen. Es geht um Lieblingslieder, Erinnerungen – und das gemeinsame Leben in der WG. © Roland Keusch

Die Diakonie bietet fünf WGs für Erkrankte an. Die Nachfrage nach der Wohnform ist groß.

Von Anja Carolina Siebel

Elisabeth B. und Brigitte S. sind erst etwas unsicher mit dem Mikrofon in der Hand. Aber dann geht das Sprechen doch locker von den Lippen. Die Seniorinnen, die in der Demenz-Wohngemeinschaft der Diakoniestation an der Dhünner Straße leben, nehmen derzeit an einem Radioprojekt teil, betreut von der freien Journalistin Heike Magnitz. „Das Projekt wird gefördert durch Landesmittel und durch die Bürgerstiftung der Sparkasse“, erzählt Magnitz.

Die Wermelskirchenerin arbeitet normalerweise mit Kindern und Jugendlichen am Mikrofon, bringt ihnen die Hörfunkarbeit näher. „Das Projekt mit den Senioren war eine Premiere“, sagt sie.

Bewohner helfen sich untereinander

In der Sendung, die am kommenden Wochenende ausgestrahlt wird, geht es zum Beispiel um Lieblingsschlager. Melodien aus vergangenen Zeiten. Aber auch um das Zusammenleben in der Demenz-WG. „Wenn wir nicht hier wohnen dürften, müssten wir vielleicht in einem Heim leben“, hört man Elisabeth im Beitrag sagen. Und ihre Stimme wird leise. Das würde sie nicht wollen, in einem Heim leben. Die meisten der insgesamt zwölf Bewohner der WG „Lotte“, wie sich die Gemeinschaft an der Dhünner Straße nennt, können sich ein Leben ohne ihre Mitbewohner kaum noch vorstellen. „Auch die Angehörigen sind begeistert“, sagt Kerstin Bald vom Pflegeteam.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

Die Menschen, die von insgesamt 14 Pflegekräften jeweils wechselweise betreut werden, leiden allesamt unter einer Demenzerkrankung – und die ist unterschiedlich schwer ausgeprägt. „Die, die noch besser beieinander sind, helfen den Schwächeren“, erzählt Pflegerin Ute Bever. „Das klappt wunderbar.“ Kartoffelschälen, Gemüse schnibbeln, kleine Reinigungsarbeiten oder auch mal die Reparatur eines defekten Wasserhahns – jeder macht im Alltag das, was er kann und will. Alle Bewohner haben einen Mietvertrag; die Diakonie-Kräfte sind dort angestellt, um die nötige Pflege und Betreuung zu leisten; beim einen mehr, beim anderen weniger.

Kerstin Bald: „Das ist das Konzept dieser Wohnform. Es geht auch darum, die Ressourcen der Menschen zu stärken.“ Sie glaubt, dass die Alten-WG eine Wohnform der Zukunft ist. Die Warteliste derer, die Interesse haben, wird jedenfalls immer länger.

Dass sich „die Alten“ erst einmal damit anfreunden müssen, dass sie nun in einer Wohngemeinschaft leben, wird im Radiobeitrag deutlich. „Viele hatten bisher im Kopf, dass das etwas für ganz junge Leute ist, so eine WG“, schildert Heike Magnitz ihre Eindrücke. „Aber sie konnten sich anfreunden und haben die Lebensform schätzen gelernt.“

Insgesamt fünf Demenz-WGs betreibt die Diakonie in Wermelskirchen, eine davon in Unterburg. „Wir zählen sie dazu, weil die evangelische Gemeinde dort ja noch zur Stadtkirchengemeinde zählt“, erklärt Diakonie-Chef Peter Siebel. Er ist überzeugt, dass die WGs Zukunft haben: „Unsere Angehörigen sind so begeistert, dass sie sich später selbst vorstellen könnten, in einer solchen Wohngemeinschaft zu leben.“

Teurer als ein Heimplatz sei der Platz dort nicht, sagen Kerstin Bald und Ute Bever. Die Kosten richten sich – auch – nach dem Pflegegrad, in den ein an Demenz erkrankter Patient eingestuft wird. Seit der Reform Anfang 2017 gibt es da Neuigkeiten: Ging es bisher vorwiegend um körperliche Einschränkungen, berücksichtigt das neue Gesetz auch Menschen mit Demenzerkrankungen.

RADIOPROJEKT KONZEPT Das Radioprojekt für Demenzkranke wird gefördert durch das Land NRW und die Bürgerstiftung der Sparkasse. Es soll unter anderem generationsübergreifenden Hörfunk bieten, denn auch Jugendliche machen mit. TERMIN Ausgestrahlt wird die Senung am 18. März um 19 Uhr bei Radio Berg.

Elisabeth B. und Brigitte S. sind inzwischen froh, Teil der WG zu sein. Und als Heike Magnitz sie nach ihrem Lieblingslied fragt, stimmen sie auch schon ein: „Seemann, lass das Träumen...“