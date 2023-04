Das Zukunftsfestival endet virtuell

Besonderes Konzept der Katt wurde während der Ferien mit Zuspruch belohnt.

Von Theresa Demski

Lavinia setzt sich die schwarze Brille auf. Während sich vor ihren Augen eine virtuelle Realität eröffnet, lächelt die 14-Jährige hochzufrieden. Lavinia bildet ein Team mit Kolja Pfeiffer vom Team der Kattwinkelschen Fabrik. Auf der anderen Seite, jenseits der Mittellinie, nehmen inzwischen ihre Gegner Aufstellung. Die Halle ist dunkel, es läuft Musik, aber auf einer großen Leinwand eröffnet sich den Zuschauern die virtuelle Welt, die auch Lavinia in diesem Moment vor Augen hat. Arndt Bömelburg am Spieltisch greift zum Mikrofon. „Drei Testwürfe bitte“, sagt er. Und Lavinia streckt energisch den Arm aus.

Dann erschallt das Startzeichen und in der Halle wird es laut. Die Kinder und Jugendlichen am Rand des Spielfelds feuern an – während Lavinia in ihrem Element ist. Sie springt, tänzelt und streckt gleichzeitig energisch ihren Arm mit dem Sensor am Handgelenk aus. Sie versucht, die Gegner mit virtuellen Bällen abzuwerfen und gleichzeitig Angriffen auszuweichen: Volleyball 2.0. Auf dem großen Bildschirm werden die Punkte der Teams gezeigt. Nach 90 Sekunden beendet ein Gong die Runde. Lavinia und Kolja Pfeiffer blicken zur Leinwand und schlagen dann hochzufrieden ein. „Gewonnen!“, freut sich die 14-Jährige.

Das Interesse am Finale des Zukunftsfestivals in der Katt ist groß: Mit dem „Hado Event“ krönen die Veranstalter die besondere Ferienwoche. Hado verbindet echte Bewegung mit virtuellen Welten, Computerspielen und hochmoderner Technik. „Man muss es erlebt haben, um es zu verstehen“, sagt Jan Jagurdzija vom Katt-Team. Das bestätigen auch die Kinder und Jugendlichen, die beim Finale dabei sind. Die Tente-Stiftung macht dieses Finale durch finanzielle Unterstützung möglich – genauso wie das übrige Programm des Zukunftsfestivals, das eine Woche lang zum Entdecken und Erleben von Zukunftsthemen eingeladen hat.

Vorstellung von Gaming und KI erst mal befremdlich

Für die Sozialpädagogen in der Katt war die Vorstellung von Gaming und künstlicher Intelligenz im Ferienprogramm erst mal befremdlich. „Wir mussten uns da anfangs reindenken“, sagt Kolja Pfeiffer von der Katt. Schließlich gelte es eigentlich, den Kindern und Jugendlichen in der Katt eine Alternative für die Zeit vor dem Computer anzubieten. Das Ferienprogramm setzte dann auf eine ungewohnte Kombination – wie beim „Hado Event“: Virtuelle Realitäten plus Gemeinschaft und eigenem Entdecken. Viele der Kinder, die beim „Hado Event“ dabei sind, erzählen von ihren Erlebnissen in den Workshops während der Woche. Viele sind wieder gekommen.

So fällt das Resümee nach einer Woche Zukunftsfestival dann auch sehr positiv aus: „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Pfeiffer. Die meisten Angebote seien ausgebucht gewesen. „Andere Sachen haben nicht so gut funktioniert, wie wir eigentlich erwartet hätten. Das war vielleicht zu sehr von uns Erwachsenen her gedacht“, sagt er.

Aber sowohl die Workshops, die sich um Beats am PC oder den Bau virtueller Welten als auch das Programmieren von Robotern drehten, waren ausgebucht. Als auch die Workshops in der Kinderküche, bei denen die Jungen und Mädchen neue Rezepte der Molekularküche entdeckten. Auch die Diskussion mit Autor Bob Blume und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath zum Auftakt der Woche habe allgemein gute Resonanz gefunden. „Und vor allem diskussionsfreudige Besucher“, erinnert Pfeiffer.

Arndt Bömelburg lächelt. „Das ist wirklich eine tolle Stimmung hier, und es herrscht ein guter Umgang miteinander“, stellt er fest. Das ganze Jahr über ist er mit dem „Hado-Game“ im Gepäck in der gesamten Republik unterwegs. „Wir bemühen uns gerade sehr, die Disziplin in Deutschland als Sport zu etablieren“, erklärt er und erzählt von Meisterschaften in der ganzen Welt.

Hintergrund

Für die Kinder und Jugendlichen und ihre Familie entstanden keine Kosten. Die Tente-Stiftung steuerte 10 000 Euro für die Realisierung des ersten Zukunftsfestivals bei.

Unter dem Titel „Zukunft Pink“ startete die Katt gemeinsam mit der Tente-Stiftung das erste Zukunftsfestival. Den Titel liehen sie sich von Musiker Peter Fox, der in seinem Song „Zukunft Pink“ singt: „Alle malen schwarz. Ich seh‘ die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding.“