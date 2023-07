Das Tierheim kämpft an vielen Fronten

Leiter Günter Leuerer beklagt eine „Verrohung der Gesellschaft“.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. An den zunehmenden Anrufen sei es erkennbar: Viele Familien, die sich ein Tier angeschafft haben, können es nicht mehr halten. Aus Zeitgründen, zunehmend aber auch aus finanziellen Gründen. Die Tierarztpreise sind gestiegen, ebenso die Futterpreise. Günter Leuerer, der Leiter des Wermelskirchener Tierheims, sagt, dass sie keine Tiere aufnehmen. „Nur Tiere, die uns von der Stadt zugeführt werden. Unser Tierheim lebt von der Vermittlung von Tieren, da können wir keine Hunde aufnehmen, die sehr schwierig in der Haltung sind und deswegen abgegeben werden.“

Tiere zu vermitteln, Hunde und Katzen, auch andere Kleintiere, das gehört zum Alltag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tierheims am Aschenberg. Gerade führt Günter Leuerer ein Vermittlungsgespräch. Etwa eine Stunde, besiegelt wird es mit dem Vertragsabschluss. Der Dackel-Collie-Mischling ist 33 Zentimeter hoch und wiegt zehn Kilogramm. Ein weiterer Termin an diesem Nachmittag wurde kurzfristig abgesagt. „Das ist sehr ärgerlich. Obwohl wir allen Interessentinnen und Interessenten einen Spickzettel mitgeben, auf dem auch steht, dass der Vermieter gefragt werden muss, bevor ein Hund angeschafft werden soll. Es passiert leider immer wieder, dass Menschen uns absagen, weil sie den Vermieter viel zu spät fragen“, sagt der Tierheim-Leiter. „Das müsste grundsätzlich immer am Anfang aller Überlegungen stehen.“

So viel Geld gibt das Tierheim Wermelskirchen jährlich aus

Das Tierheim Wermelskirchen braucht im Jahr etwa 350.000 Euro, um die Kosten zu stemmen – Tendenz steigend. „Ein kleines Budget bekommen wir von der Stadt, weil wir die Hunde aufnehmen, die beschlagnahmt werden, weil sie gequält wurden oder verwahrlost in unzureichenden Verhältnissen leben.“ Weniger als die Hälfte des Budgets kämen durch Spenden zusammen. „Den größten Teil verdienen wir durch die Vermittlung.“

Hier kooperiert das Tierheim in Wermelskirchen mit dem Hagener Verein „SOS – vergessene Pfoten“. Die hielten in Bosnien-Herzigowina ein Tierheim, dem sogar eine Tierklinik angeschlossen sei. „Gerade wird ein neues Tierheim gebaut“, sagt Günter Leuerer, „das unterstützen wir durch die Tiervermittlungen mit.“ Derzeit leben 24 Hunde am Aschenberg und eine ganze Reihe Katzen.

Im Wermelskirchener Tierheim arbeiten neun Personen, einige Vollzeit, einige Teilzeit und andere wiederum auf 530-Euro-Basis. Der Arbeitsalltag beginnt um 6.30 Uhr und endet nicht vor 20.30 Uhr. „Im Sommer werden die Hunde erst um 21 Uhr in die Ställe geführt“, sagt Günter Leuerer. „Zu unseren Aufgaben gehört einfach alles: Füttern, Ställe und Gehege reinigen, Medikamente geben und vor allem der steigende Wust an Büro- und Verwaltungsarbeit. Eine Vermittlung kostet uns im Schnitt bestimmt fünf Stunden mit allen Gesprächen.“ Etwa 250 Hündinnen und Rüden würden im Jahr vermittelt.

Günter Leuerer macht sich zunehmend Sorgen über die Verrohung der Gesellschaft. „Social Media ermöglicht das.“ Briefe würden ans Tierheim geschrieben, Hetzkampagnen liefen über Facebook. „Entweder, weil wir den Anrufern sagen, dass wir keinen Hund aufnehmen oder weil wir es ablehnen, jemandem einen Hund zu überlassen. Und was uns immer wieder erschüttert, ist, wie Tiere gehalten werden.“ So wurde ein Husky-Schäferhund-Mischling bei E-Bay gekauft und die Familie kam nicht damit klar. „Oder gerade noch haben wir völlig verwahrloste Katzen aus einer Wohnung geholt.“

Für den Kangal Juna ist die Sache gut ausgegangen. Er lebt jetzt bei einer Tierheim-Mitarbeiterin mit anderen Hunden und Kindern zusammen. „Dabei wurde das Tier aus der Türkei als Welpe mitgebracht und hat dann jahrelang nur im Schuppen gelebt, nichts gelernt und seine Umgebung durch das Bellen aufmerksam gemacht“, erzählt der Tierheim-Leiter. „Jetzt ist es ein gut erzogener Hund.“

Das Tierheim Wermelskirchen sucht weitere Ehrenamtliche, die Hunde ausführen möchten. Sie müssen aus Versicherungsgründen Vereinsmitglied werden (20 Euro im Jahr). Und sie müssen den Sachkundenachweis (Hundeführerschein) mitbringen. Den kann man bei jedem Tierarzt machen. Kontakt zum Tierheim: Tel. 02196-5672.

Kommentar von Susanne Koch: Anstrengender Job

Das, was der Tierheim-Leiter Günter Leuerer und sein Team täglich verrichten – eine Ruhepause gibt es in einem Tierheim nicht – ist anstrengend, lohnt sich aber immer mit Blick auf die Katzen, Hunde und Kleintiere. Es ist aber überhaupt nicht schön, wenn dann zusätzlich noch Schmähbriefe, Bedrohungen oder Facebook-Attacken dazukommen.

Konstruktive Kritik ist sicher immer möglich, am besten im Gespräch. Doch anonyme Schimpfereien helfen am Ende niemanden. Und sie tragen dazu bei, dass sich die Ohren der Tierheim-Mitarbeiter vor solchen Attacken immer weiter verschließen.

Das Schicksal der Katzen und Hunde, die sie täglich versorgen, fordern den ganzen Menschen. Der Umgang mit den Tieren tut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut. Sie sehen, wie sich die Tiere entwickeln. Und in den meisten Fällen auch, wenn eine Katze oder ein Hund ein neues Zuhause bekommt und dort zufrieden lebt.