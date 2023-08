Das THW zeigt, was es alles kann

Zahlreiche Besucher informierten sich über die Arbeit des Technischen Hilfswerks

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Wenn das Technische Hilfswerk Wermelskirchen das große Besteck auffährt, dann ist der Betriebshof vom Eingang bis zum hinteren Geländeende gefüllt. Man will schließlich zeigen, was man kann und dass man bestens ausgestattet ist, um im Fall des Falles den Menschen zu helfen. Beim Tag der offenen Tür war es nun wieder einmal so weit. Viele Familien und andere Interessierte waren nach Tente gekommen, um sich zu informieren.

Auch der immer wieder einsetzende Regen hielt die Besucher nicht davon ab, schließlich gab es ja die große Wagenhalle, in der man sich unterstellen konnte. Und es gab viel zu sehen. Ein absoluter Hingucker war der riesige China-Steg. „Das ist eine Notbrücke, die nur aus Holz und Seilen gebaut werden kann“, sagte Thomas Zimmermann, der stellvertretende Ortsbeauftragte. Darunter sprudelte Wasser aus einer Pumpe aus einem Wasser-Bassin. „Das ist nach dem sogenannten Kölner Modell angelegt worden, wenn es schnell gehen muss: nur aus Europaletten, Plane und Sandsäcken zur Beschwerung“, sagte der Ortsbeauftragte Björn Zanger.

Die beiden freuten sich sehr, endlich wieder einmal einen Tag der offenen Tür stattfinden lassen zu können. „Es ist der erste seit Corona. Er dient zum einen dazu, den Menschen zu zeigen, was das THW alles kann. Und zum anderen hoffen wir natürlich, auf diese Weise vielleicht auch etwas Nachwuchs zu finden“, sagte er.

Technikbegeisterte Kinder wurden gezielt angesprochen

Neben dem Maschinenpark, der eindrucksvoll deutlich machte, über welche Ausstattung das THW auch in Wermelskirchen verfügt, konnte man sich in Vorträgen von unterschiedlichen Einsätzen informieren – etwa dem Einsatz 2018 in Weltersbach oder im Rahmen der Flut 2021. „Unsere Mitglieder stehen den Besuchern gerne zu allen Fragen rund ums THW Rede und Antwort“, sagte Zanger. Man wolle gezielt auch Kinder ansprechen, die sich für Technik interessierten. So konnten die etwa zusehen, wie zwei THW-Mitglieder mit einer Kettensäge aus einem Baumstamm einzelne Baumscheiben schnitten, auf die sie dann per Brandzeichen das THW-Logo einbrannten. Daneben war ein kleiner Parcours mit Autoreifen ausgelegt. Darin konnten die Kleinsten mit THW-Kettcars ihre Runden drehen. „Es sind immer noch mehr Männer als Frauen im THW, aber gerade in der Jugend kommen mittlerweile auch mehr Mädchen dazu“, sagte Zimmermann.

Neben Essen und Trinken gab es zudem auch ein nicht-technisches Rahmenprogramm in Tente. So spielte das Dabringhausener Blasorchester in der Wagenhalle, und das Tanzcorps Rut-Wies Dabringhausen zeigte dort ebenfalls sein Können. Wer sich lieber über die technischen Details informieren wollte, konnte das etwa bei der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen machen, wo eine der kleineren Pumpen ein 5000-Liter-Wasserbasin in nur zweieinhalb Minuten leerpumpen konnte. „Bei unserer Fachgruppe Notversorgung & Notinstandsetzung kann man indes eine Art Gemischtwarenladen des THW sehen. Die Kameraden sind direkt am Anfang bei einem Einsatzort, um eine Erstversorgung mit Zelten, Toiletten, Notstromaggregaten, Beleuchtung oder Pumpen zu stellen, ehe dann die spezifischeren Gruppen dazukommen“, sagte Zimmermann.