Das steht im August im Haus Eifgen an

Spaß, Jazz und groovige Musik.

Wermelskirchen. Auch im August lädt das Team des Haus Eifgen zu diversen Veranstaltungen ein. Am heutigen Freitag ist offene Vereinskneipe für das Team der Kulturinitiative und Gäste. Beginn: 19 Uhr.

Am Sonntag, 6. August, findet die vergnügliche Sonntagabend-Schau statt. „Der Düsseldorfer Zooey ist zu Gast für einen kurzweiligen Abend, an dem zusammen geraten und gesungen wird“, sagt Schriftführer Thomas Wintgen. „Zooey präsentiert seine charmante und humorvolle Show zum ersten Mal in Wermelskirchen.“ Bevor gemeinsam gesungen wird, gilt es immer, die Songs zuerst zu erraten. Spuren werden ausgelegt. Wintgen: „Wer Lust hat, den Künstler zu unterstützen, kann etwas in den Hut tun oder den kleinen Merchandise-Stand besuchen.“ www.zooey.de

In der Reihe „Celtic Voyage“ gastiert die moderne Folk-Sängerin und Songwriterin Gráinne Hunt aus Irland am Freitag, 11. August, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Haus Eifgen. „Die sympathische Irin fasziniert das Publikum allein durch sanftes Gitarrenspiel – unterstützt durch ihre zauberhafte Stimme – und ihrer Authentizität“, sagt Thomas Wintgen. Der Eintritt ist an diesem Abend frei, ein Hut geht rum.

Am Sonntag, 13. August, gastiert um 17 Uhr die Andy Creek Band. „Drei Musiker mit Spaß und Leidenschaft, die ihre Lieblingssongs unplugged mit vielen Instrumenten und dreistimmigen Gesang präsentieren“, sagt Thomas Wintgen. „Es gibt eine Session.“ Der Eintritt ist frei – eine Spende ist willkommen. Bewerbung für die Session:

www.kultin.de/musik-club

„Am Freitag, 18. August, spielen Andreas Kümmert und Stefan Kahne im Haus Eifgen“, sagt Thomas Wintgen. „Das Konzert mit dem Kümmert-Duo musste mehrfach verschoben werden und kann jetzt endlich stattfinden.“ Der Eintritt kostet 25 Euro, 22 Euro im Vorverkauf.

www.kultin.de

Und am Montag, 21. August, spielt ab 19 Uhr die The Nick Dewhurst Band. „Sie gastieren mit Funk, Fusion, Pop, feurigem Jazzspiel und Improvisation“, sagt Thomas Wintgen. „Man darf sich auf Nick Dewhursts Arrangements freuen, bekannt für Tunes aus der Welt von Jazz und Pop, gewürzt durch den einzigartigen Funky-Groove.“ Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.