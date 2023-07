Das sind die Konfirmanden 2023

Auch diese Jugendlichen bekräftigten ihren christlichen Glauben bei der Evangelischen Kirchengemeinde in Tente.

In sechs Gruppen konfirmierte die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen Jugendliche, die sich zu ihrem christlichen Glauben bekannten.

Wermelskirchen. Die Konfirmanden bekräftigen mit der Konfirmation ihre Aufnahme in die christliche Gemeinde, die zuvor mit der Taufe, meist im Säuglingsalter, geschehen ist. Im Alter von 14 Jahren sind die Jugendlichen religionsmündig und erhalten damit alle Rechte innerhalb der Evangelischen Kirche.

+ Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski (l.) konfirmierte in Tente zwei Gruppen. © Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen

In Tente konfirmierte Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski folgende Jugendliche: Kjell Bosbach, Charlotte Buß, Jule Fruth, Jannis Lorenz, Leonie Middendorf, Adrian Müller, Niklas Müller, Melanie Reichert, Alexander Schneider, Lia Schmitt, Amelie Seibert, Mika Strombach, Luis Waerder, Tom Wild, Marlo Zobel, Hannah Dierks, Felix Drosten, Luisa Freiberg, Lara Heck, Tom Hemmerich, Greta Kaptiza, Charlotte Klingebeil, Sofie Marschinke, Elisa Menzel, Zoe-Sue Scheibe, Melissa Wiese, Emily-Joy Wilke, Nils Winterhager, Emma Wirtz und Collin Wojcik.

+ Das sind die Konfirmanden aus dem Bereich der Innenstadt. © Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen

Ebenfalls Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski übernahm die Konfirmation in der Stadtkirche in der Wermelskirchener Innenstadt am Markt: Lisa-Marie Elsner, Lara Engel, Mika Fischer, Sara Fröhlich, Pia Gläser-Hagedorn, Eny Hamacher, Anna Kaluscha, Finja Körner, Tabea Kopp, Finn Küchelmann, Lina Lawrenz, Erik Lorenz, Luc Meyer, Maren Mombré, Keke Reck, Johanna Schopphoff, Maya Technau sowie Hannah Wagner.

+ Pfarrer Albrecht Keller (r.) konfirmierte in Dabringhausen. © Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen

In Dabringhausen konfirmierte Pfarrer Albrecht Keller diese Jugendlichen: Alexandra Banning, Larissa Eichhorn, Piet Engelke, Lenita Gosebrink, Lara Antonia Hammer, Ida Charlotte Jaeckel, Lena Kaufmann, Sarah Körwer, Raphael Krauß, Lavina Kreft, Henry Joschim Küpper, Lara Maximiliane Küpper, Pia Clara Loepp, Elisa Anna Schröter, Anna Lotta Steinhaus, Lena Sophie Weiß, Katharina Marie Städtler und Carla Stahl.

+ Diese Jugendlichen erlebten im Bezirk Burg/Hünger ihre Konfirmation. © Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen

Pfarrerin Almuth Conrad konfirmierte die jungen Christen im Bezirk Burg/Hünger und absolvierte dabei zwei Segnungsgottesdienste, einen in Unterburg und einen in der Kirche Hünger: Bob Goray, Emily Thele, Felix Imhof, Finn Willumat, Jonah Bernhard, Jana Hohage, Leon Friedchen, Lisa Kirschbaum, Luisa Wilke, Lukas Ferrenberg-Ziegler, Mauro Born, Pete Stein und Malia Book. sng