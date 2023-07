Das sind die Höhepunkte der Herbstkirmes

Der Loches-Platz steht erstmals seit Beginn der Baumaßnahmen wieder zur Verfügung. Darauf können sich die Kirmesgänger in diesem Jahr freuen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Erstmals seit Beginn der Baumaßnahmen steht der Loches-Platz bei der 427. Herbstkirmes vom 25. bis 29. August als Kirmesplatz zur Verfügung. Das teilt die Stadt jetzt mit. Auf dem neuen Loches-Platz mit einem Teilstück des Brückenweges, dem Schwanenplatz und einem Teilstück der Jahnstraße sowie der oberen und unteren Eich würden insgesamt 100 neue und bewährte Kirmesgeschäfte, darunter 15 Großgeschäfte, stehen. Zudem würden fast 140 Händler ihre Waren auf dem Krammarkt in der Jörgensgasse, der Schillerstraße und der Kattwinkelstraße anbieten.

Höhepunkt soll der große Festumzug werden, der am 26. August um 12 Uhr anlässlich der Feierlichkeiten zu „150 Jahre Stadtrechte“ durch die Straßen der Innenstadt zieht. Eröffnet wird die Herbstkirmes traditionell mit dem Fassanstich am Freitag, 25. August, um 16 Uhr an der Eich.

Der umgestaltete Loches-Platz wird zusätzlich um den Brückenweg erweitert, damit die Riesenschaukel „The Real Nessy“, der Glas-Irrgarten Crystals City und endlich wieder der beliebte „Musik-Express“ Platz finden. Auch der „Wellenflieger“, das Kettenkarussell von Rolf Fuhrmann aus Wuppertal, das seit 1979 nach Wermelskirchen kommt, ist dort zu finden.

Viele Fahrgeschäfte versprechen Nervenkitzel

Seit 1954 ist traditionell auch die Schaustellerfamilie Schmidt aus Remscheid dabei: mit einem der größten Auto-Scooter Deutschlands. Nervenkitzel versprechen die Achterbahn „Ring Renner“, der Breakdancer und das Laufgeschäft „Crazy Island“. Außerdem steht das Riesenrad „Columbia Rad III“ auf der Jahnstraße. Neben dem Riesenrad wartet mit dem „Phaenomenon“ ein tolles 4-D-Kino auf Besucher. Der Scheibenwischer „X Factory“ und die Fantasia-Schleife auf der unteren Eich runden das Angebot auf dem Schwanenplatz ab.

Auf dem Krammarkt bieten die Händler an ihren Ständen wieder Waren in einem unvergleichlichen Sortiment. Das reicht von Gardinen, Haushalts-, Töpfer- und Kurzwaren, Stoffen, Schmuck, Uhren, Hosen, Hemden, Pullover, Blusen, Röcken, Holz- und Stahlwaren, Pfannen, Korb- und Lederwaren, Schirmen, Gürteln, Blumen und Dekoartikeln, Geschenkartikeln, Bestecke, Neuheiten, Senf, Süßwaren und vielem mehr. Aber auch das Rahmenprogramm der 427. Herbstkirmes kann sich sehen lassen: Festumzug, 12-Stunden-Konzert in der Stadtkirche am Samstag, 26. August, von 11 bis 23 Uhr sowie Auftritte von Blue Again, der Coverband Kärnseife, Breezewood, Youwho und von Tante Silke auf der Bühne am Weindorf.

Beginn der Kirmes ist Freitag um 16 Uhr, Montag und Sonntag ab 11 Uhr und am Samstag wegen des Festumzugs erst um 13 Uhr. Die Matinee startet am Montag, 28. August, um 11 Uhr. Am Dienstag, 29. August, beginnt das Kirmestreiben um 14 Uhr und findet seinen krönenden Abschluss mit dem Höhenfeuerwerk um 22 Uhr.

Am 27. August findet in Wermelskirchen der nächste verkaufsoffene Sonntag statt

Voll dürfte es am Sonntag, 27. August, auch in der gesamten Innenstadt werden, weil dann der Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr einlädt. Wieder einmal wollen die Geschäftsinhaber in der Innenstadt mit besonderen Aktionen dafür sorgen, dass der Bummel durch die Stadt ein Erlebnis für die ganze Familie wird.

Das komplette Programm für die 427. Herbstkirmes kann als Flyer von der Website der Stadt Wermelskirchen heruntergeladen werden. Weitere Infos rund um die Kirmes, sowie alle Lagepläne gibt es online unter:

www.wermelskirchen.de/kirmes/herbstkirmes