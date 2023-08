Das sind die beliebtesten Hunde in Wermelskirchen

3185 Fellnasen sind in Wermelskirchen zurzeit steuerlich gemeldet.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Es gibt ihn in klein oder groß, gelockt, gefleckt oder gepunktet: Obwohl die Katze das Ranking zum beliebtesten Haustier der Deutschen nach wie vor mit einigem Vorsprung anführt, gilt der Hund als bester Freund des Menschen. In Wermelskirchen sind insgesamt 3185 Hunde steuerlich gemeldet, die überwiegende Mehrheit von ihnen, nämlich 2198, als Ersthunde. 678 Hunde sind als Zweit-, und 168 als Dritthunde gemeldet. Wie viele Fellnasen in einem Haushalt leben, schlägt sich exponentiell in der Hundesteuer nieder. Je mehr Hunde es sind, desto höher ist der Betrag, der pro Tier fällig wird.

Insgesamt liegt Wermelskirchen im landesweiten Hundesteuer-Vergleich mit 83 Euro übrigens ein wenig unter dem NRW-Durchschnitt von 96 Euro. Auch sieben sogenannte gefährliche Hunde werden in der Statistik der Stadt geführt. Für sie wird ein erhöhter Steuersatz von 657 Euro pro Hund fällig. Dazu zählen Rassen, „die auf Angriffslust und Kampfbereitschaft oder andere gleichstehende Zuchtmerkmale gezüchtet werden“, lautet es in der Hundesteuersatzung der Stadt. Auch Hunde, die schon einmal einen Menschen oder Hund gebissen oder gefährlich angesprungen haben, können als gefährlich eingestuft werden. Diese Feststellung erfolgt durch einen Tierarzt. Insbesondere Hunde der Rassen Pitbull, Staffordshire Bullterrier, Rottweiler und Mastiff und deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Rassen gelten als gefährlich.

In der Statistik der beliebtesten Hunderassen in Wermelskirchen befindet sich keine davon in der Spitze. Der beliebteste Hund ist stattdessen — wenig überraschend – der Labrador, ein waschechter Familienhund mit einer Vorliebe fürs Apportieren und schlammige Pfützen. 254 Labradore sind zurzeit bei der Stadt gemeldet.

Mit einigem Abstand folgen der Deutsche Schäferhund mit 108 und der Australian Shepherd mit 90 gemeldeten Vierbeinern. Bundesweit liegen je nach Statistik im Beliebtheitsranking der Deutsche Schäferhund, der Labrador oder der Golden Retriever vorne. Während der Schäferhund sich durch Gehorsam und Loyalität auszeichnet und zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Diensthunden bei der Polizei und beim Militär zählt, fallen Retriever durch ihr freundliches Wesen und ihren Willen, ihrem Besitzer zu gefallen, auf. Labradore und Golden Retriever sind daher hervorragend als Rettungs- und Blindenführhunde geeignet.

Arndt Weber führt die Hundeschule „Nasenwelten“ und kennt sich aus mit den pelzigen Vierbeinern – Labrador Retriever hat er oft im Training. Er nimmt sie als besonders leichtführige und kontaktfreudige Rasse wahr. „Der Labrador kann zwar auch stur sein, aber im Grunde ist er ein toller Anfängerhund“, erzählt der Hundetrainer. Mit Kindern und anderen Hunden verstehe er sich im Normalfall super. „Manchmal ist er vielleicht ein bisschen plump“, sagt er und lacht. „Stellen Sie sich das vor wie einen Typen, der an der Bar sitzt und manchmal einfach blödes Zeug labert.“ Die ersten Labrador Retriever wurden im 19. Jahrhundert in Großbritannien als Apportierhunde für die Jagd gezüchtet. „Da konnte man als britischer Adeliger 50 Stück in ein Gehege werfen, und die haben sich vertragen“, sagt Weber.

108 Deutsche Schäferhunde leben in Wermelskirchen.

Die Hundeschule von Heike Bertels „Apportieren und mehr“ hat das Apportieren, Englisch „to retrieve“, schon im Namen. Die Trainerin ist auf Retriever spezialisiert. Davon gibt es sechs Rassen, zu denen auch der Golden und der Labrador Retriever gehören. „Jede Retriever-Rasse hat ihre eigenen Wesenszüge, sie unterscheiden sich aber vor allem im Aussehen“, sagt sie. „Ich denke, der Labrador ist auch deshalb so beliebt, weil viele Menschen denken, man hätte weniger Arbeit mit dem kurzen Fell. Die Langhaar-Rassen müssen zwar gebürstet werden, aber auch kurze Haare können sich gut in der Kleidung festhaken.“

Bei Retriever-Rassen wie dem Labrador und dem Golden gebe es die Arbeits- und die Showlinie, erklärt sie. Sie unterscheiden sich im Körperbau. Die Arbeitslinien sind schmaler und leichter gebaut, die Showlinie ist kompakter und stabiler. Der Arbeitslabrador sei im Training tendenziell eine höhere Herausforderung. Bertels beobachtet im Alltag oft, dass die Entscheidung, sich einen Hund zu kaufen, mehr aus dem Bauch heraus getroffen wird, statt mit dem Kopf. „Dabei ist es ganz wichtig, dass man sich einen Hund aus einer seriösen und kontrollierten Zucht holt. So kann man sichergehen, dass man ein Tier mit einem ausgeglichenen Wesen hat“, sagt sie. Am besten suche man sich einen Zuchtverband, der dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) angehört. Wer sich für Labradore interessiert, sollte sich beim Deutschen-Retriever-Club oder beim Labrador-Club umschauen.

Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der Hunde in deutschen Haushalten im Vergleich zum Vorjahr um 600.000 gestiegen. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes wurden viele der Tiere einige Zeit später wieder im Tierheim abgegeben, seit Sommer 2021 stieg die Zahl an. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov bereut ein Fünftel der Befragten Hundebesitzer die Anschaffung ihres Haustiers während des Lockdowns.

In Wermelskirchen hat es 2020 und 2021 ebenfalls einen Anstieg bei der Anzahl der Hunde gegeben, in den Folgejahren hat sich diese Entwicklung aber nicht fortgesetzt. Der Labrador dürfte aufgrund seines freundlichen Wesens und seiner süßen Schnauze wohl auch weiterhin zu den beliebtesten Hunderassen im Bergischen gehören.

Hintergrund

Kosten: Zum 31. Dezember 2022 wurden insgesamt 3185 Hunde steuerlich veranlagt. Wird nur ein Hund gehalten, wird ein Steuersatz von 83 Euro im Jahr fällig. Wenn zwei Hunde gehalten werden, kostet das Halter 101 Euro pro Hund, ab drei Hunden sind es 119 Euro.

Gefährliche Rassen: Für sogenannte gefährliche Hunde gilt dagegen ein höherer Steuersatz von 657 Euro pro Hund. Dazu zählen die Rassen Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullmastiff, American Bulldog, Rottweiler, Dogo Argentino, Tosa Inu und Mastiff. In Wermelskirchen leben derzeit nach Angaben der Stadtverwaltung sieben gefährliche Hunde.