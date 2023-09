Das sind die aktuellen Hochzeits-Trends

Viele buchen auf der Hochzeitsmesse gleich das volle Programm – Auch die Stadt hat Trauungs-Locations.

Wermelskirchen. Wollten Sie schon immer bei knisterndem Kaminfeuer und im kuscheligen Ambiente ihre Hochzeit feiern? Dann liegen Sie vermutlich ganz im Trend. Das berichtet zumindest Anke Janke, die mit ihrer Agentur Janke am kommenden Sonntag die Hera-Hochzeitsmesse im Bürgerzentrum organisiert.

„Im Grunde heiraten die Leute gern in den Monaten März bis Oktober“, sagt die Geschäftsfrau, die sich mit ihrer Veranstaltungsagentur unter anderem auf das Thema Heiraten fokussiert hat. Aber sie hat auch einen neuen Trend ausgemacht: „Viele wollen sich jetzt auch im Dezember trauen. Das hat für die Paare viele Vorteile. Es ist kuschelig, man kann vielleicht am Kamin sitzen und feiern – und die Atmosphäre insgesamt ist sehr festlich. Und: Man muss nicht alternativ drinnen und draußen das Fest planen. Im Winter steht nun einmal meist fest, dass das Ganze drinnen stattfindet.“

Da bietet sich dann vielleicht auch eine Candle-Light-Trauung an, die das Standesamt Wermelskirchen seit einiger Zeit anbietet. Auch dieses Jahr ist das im Dezember wieder möglich (Termine siehe Infokasten). „Weil wir so viele Anfragen hatten, wird es dieses Jahr einen Zusatztermin geben“, kündigt Standesbeamtin Katharina Witt an.

Süßes und Salziges gibt es an der Bar

Das Trauzimmer in den Bürgerhäusern an der Eich ist zu diesen Terminen in warmes LED-Licht getaucht, aber auch einige echte Kerzen brennen. Die besonderen Trauungen finden wegen der Atmosphäre immer in den frühen Abendstunden statt.

Jene, die sich eher für die Sommer-Trauung entscheiden würden, würden das neuerdings auch gern im Grünen tun, berichtet Anke Janke.

Voll im Trend – ob drinnen oder draußen – würden gerade Candy- oder Salty-Bars bei der Party liegen. „Süßigkeiten oder Salziges, das sich die Gäste einfach so wegnehmen können, das kommt immer gut an“, berichtet die Fachfrau.

Der alte Brauch, dass die Brautjungfern, sprich die besten Freundinnen der Braut, sich alle in das gleiche Kleid schmeißen müssten, sei indes völlig überholt: „Das war ja auch denkbar ungünstig; es steht ja nicht jeder der Schnitt, und wenn wir da noch völlig unterschiedliche Größen haben, sieht das in der Regel nicht so gut aus.“

20.000 bis 25.000 Euro Kosten sind nicht selten

Vielmehr gebe es jetzt Farbkonzepte, die auf der Party auftauchen würden. Alle in Weiß oder Lila, das sei jetzt in. Janke: „Es sollten ähnliche Farbtöne sein.“

Eine Riesenparty, die wird zur Hochzeit seit der Corona-Pandemie nicht mehr unbedingt gefeiert, sagt Anke Janke zudem: „Das hat sich irgendwie ausgeschlichen. Die meisten belassen es bei etwa 100 Gästen, mit denen sie dann aber auch ausgelassen feiern möchten.“

Und die meisten Brautpaare lassen sich ihren besonderen Tag gern auch etwas kosten: „20.000 bis 25.000 Euro, das ist für eine Hochzeitsfeier nichts Ungewöhnliches.“

Typisch für Wermelskirchen, sagt Anke Janke, sei, dass die Brautpaare es gern kompakt hätten: „Die kommen zu uns zu zweit zur Messe und sagen schon am Eingang: Jetzt planen wir unsere Hochzeit. Und das machen die dann auch. Die bleiben einige Stunden dort und haben am Ende einen sehr genauen Plan für ihre Feier.“

Deshalb sei die Vielfalt der Anbieter auch am Sonntag groß: Vom Floristen bis zur Traurednerin, vom Konditor bis zur Brautausstatterin sei alles vertreten. Die Brautpaare können sich an verschiedenen Ständen informieren und Termine machen. Damit am schönsten Tag auch alles soweit stimmt.

Hera Hochzeitsmesse Sonntag, 17. September, 11 bis 18 Uhr, im Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße.

Trauungen

Candle-Light Trauungen bei Kerzenschein finden am 14. und 15. Dezember in den Bürgerhäusern statt. Der Freitag, 15. Dezember, ist bereits ausgebucht. Am Donnerstag, 14. Dezember, gibt es noch drei Zusatztermine: um 16.15 Uhr, 17 Uhr und 17.45 Uhr.

Orte Neben Trauungen in den Bürgerhäusern können Brautpaare noch an den ausgewählten Trausamstagen um 14 Uhr im Kino heiraten, wenn das Ehepaar Schiffler den Kinosaal zur Verfügung stellen kann am gewünschten Tag. Dies müsste im Einzelfall geklärt werden.

Kontakt standesamt@wermelskirchen.de oder Tel. 02196-710340