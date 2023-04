Ostern: Ausflugsziele rund um Wermelskirchen für jedes Wetter

Wermelskirchener geben Tipps, um den jährlichen Familienstreits aus dem Weg zu gehen.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Heute ist Karsamstag. Für alle, die sich noch nicht entschieden haben, was sie an den Ostertagen machen möchten, geben bekannte Persönlichkeiten aus Wermelskirchen Ausflugstipps. Das Redaktions-Team des WGA wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Osterfest.

Achim Stollberg, Kultur- und Programmplaner der Kattwinkelschen Fabrik, liebt es, von zu Hause loszugehen, zu spazieren oder zu wandern. „Menschen, die von etwas weiter her kommen, können aber auch mit dem Auto beispielsweise direkt nach Höhrath fahren und dort ihren Wagen abstellen.“ Von dort aus gebe es viele sehr schöne Wege, entweder einmal um die Talsperre herum, man könne aber auch nach Glüder gehen und dann über Unterburg wieder zurück. „Ein weiterer schöner Spaziergang ist direkt von Höhrath aus am Sportplatz vorbei, nach Oberburg zu gehen, sich dort ein Lokal suchen und eine Bergische Waffel zu essen“, sagt Achim Stollberg. „Von Höhrath aus gibt es viele Möglichkeiten entweder kleinere Strecken zu gehen oder aber auch, sich auf eine längere Wanderung aufzumachen.“ Er persönlich gehe mit seiner Familie und seinen Freunden auf jeden Fall – so oft es möglich sei – nach draußen an die frische Luft.

Brigitte Krips, Vorsitzende der Wermelskirchener Tafel, fällt nach längeren Überlegungen das Gasometer in Oberhausen ein. „Das ist ein Ausflug, den man auch bei gemischten oder schlechtem Wetter durchführen kann“, sagt sie. Im Gasometer in Oberhausen läuft „Das zerbrechliche Paradies“ noch bis zum 26. November dieses Jahres. Vom 3. bis 15. April ist die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch an allen Feiertagen (Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag).

Unter dem Motto „Eine Erde – viele Welten“, entdecken die Besucher im Rund unter der Gasdruckscheibe die paradiesische Artenvielfalt unseres Planeten. Einzigartige großformatige Fotografien und packende Filmausschnitte lassen den Betrachter mit Faultieren in die Baumwipfel des Regenwaldes klettern, mit jungen Eisbären spielerisch über das Packeis tollen oder mit einer Karibu-Herde durch Tundra und Taiga ziehen.

Der ökologische Fußabdruck des Menschen bestimmt die Ausstellungsinhalte auf der nächsten Ebene des Gasometers. „Sofern wir in die Natur eingreifen, haben wir strengstens auf die Wiederherstellung ihres Gleichgewichts zu achten“, mahnte bereits der griechische Philosoph Heraklit, ca. 550-480 vor Christus. Seine Mahnung verhallte allerdings weitgehend ungehört, und die Folgen des Eingriffs des Menschen in das Ökosystem des Planeten sind dramatisch. Höhepunkt der Ausstellung ist eine monumentale Skulptur der Erde, auf die neue, hochaufgelöste Satellitenbilder projiziert werden. Die Tickets sind an der Tageskasse des Gasometers zu kaufen. gasometer.de

Der Stadtführerin Constanze Thiel fällt sofort eine Menge ein, was die Wermelskirchener über Ostern machen können. Sie sagt: „Wer beispielsweise mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kann eine Tour nach Radevormwald machen. Dort hat direkt an der Trasse in den alten BISMARCK Fahrrad-Werke in Radevormwald, Ortsteil Bergerhof, Leimholer Straße 3, ein Zweirradmuseum eröffnet. Das Museum hat Ostersonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen sind historische Fahhräder, aber auch Mofas und Kleinkrafträder sowie Plakate.“ Mehr Informationen unter smarck-zweiraeder.de

Ein weiteres begehrtes Ziel sei die Straußenfarm in Emminghausen. „Es lohnt sich dort eine Führung mitzumachen“, sagt Constanze Thiel. „Sie bieten tatsächlich ohne Anmeldung alle Ostertage Führungen an und zwar um 12.30 Uhr und um 14 Uhr. Und wer möchte, der kann sich im Shop umgucken und dort auch noch etwas rund ums Straußenei erstehen.“

Und die Stadtführerin weist auch darauf hin, dass Wermelskirchener gar nicht so weit fahren müssen, um zu pilgern. „Der Pilgerweg geht hier durchs Eifgental“, sagt sie. „Am Wanderparkplatz Eifgen können Sie einsteigen.“ Immer der Jakobsmuschel folgen, vorbei an der Neuemühle, Rausmühle, vorbei an der Markusmühle, über die Eifgenburg bis zum Altenberger Dom. „Von da aus gibt es die Möglichkeit mit dem Bus zurückzufahren.“

Hintergrund

Unter www.dasbergische.de finden Interessierte eine ganze Reihe Tipps zum Bergischen Land. Ausflugsziele und Geschichten sind dort aufgelistet. Unter der Rubrik „Aktiv und Entspannen“ finden Sie verschiedene Tipps und auch unter Reisen und Speisen werden sie bedient.

Kommentar von Susanne Koch: Ostern im Grünen

© Christian Beier

Das Wetter wird auf jeden Fall wechselhaft, eher kühl und manchmal auch regnerisch. Richtige Draußen-Fans lassen sich dadurch nicht verdrießen: Sie ziehen sich wettergerecht an und schreiten dann aus der Tür hinaus, manche suchen sich von dort aus sofort einen Weg, um loszustiefeln, andere fahren ein Stück, um dann in den Weg einzusteigen. Auf jeden Fall schlagen die Bäume bereits aus, überall ist zartes Grün zu entdecken. Das Scharbockskraut blüht schon genauso wie das Buschwindröschen. Der Frühling ist längst da, auch wenn das wärmere Wetter noch auf sich warten lässt.

Wer keine Lust hat, dem Pilgerpfad zu folgen oder rund um die Sengbachtalsperre zu gehen, der kann sich auch ein Museum vornehmen: das Zweiradmuseum in Radevormwald oder sogar etwas weiter zu fahren das Gasometer in Oberhausen. Für Kinder wie Erwachsene gibt es sicher eine ganze Menge zu sehen und zu entdecken.