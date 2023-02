Der Karneval zieht in Wermelskirchen ein

Die tollen Tage beginnen: Am Montag zieht der Zug ab 10.30 Uhr durch Dabringhausen.

Von Susanne Koch und Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Am heutigen Donnerstag ist Weiberfastnacht. Und das spüren auch die Wermelskirchener. Das Bürgerbüro und das Rathaus schließen heute schon um 12 Uhr ihre Pforten. Grund: Der Karneval hält auch in Wermelskirchen Einzug. Da der Personalrat der Stadt das jecke Fest im Rathaus feiern will, hat das Quellenbad nur bis 8 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet, die Stadtbücherei hat den ganzen Tag geschlossen. In den städtischen Kindertagesstätten findet laut Mitteilung der Verwaltung eine Betreuung der Kinder bis 13.30 Uhr statt.

Rosenmontagszug zieht ab 10.30 Uhr durchs Dorf

Abends steigt die traditionelle Altweiberparty in der Mehrzweckhalle Dabringhausen. Die Veranstaltung ist – wie der Sitzungskarneval „Wir unter uns“ am Samstag in der Mehrzweckhalle Dabringhausen – ausverkauft.

Wer den Rosenmontagszug in Dabringhausen erleben will, sollte sich am 20. Februar früh aufmachen. Denn Start in der närrischen Hochburg Wermelskirchens ist bereits um 10.30 Uhr. Das Motto des Rosenmontagszugs: „Pandemie – isch kann net mi, mir sin jeck wie nie“. Wie immer gibt es bunte Karnevalswagen, jecke Fußgruppen, Tanzgruppen und zum guten Schluss fährt der Festwagen mit dem amtierenden Dreigestirn.

Der Rosenmontagszug startet im Industriegebiet Höferhof und führt durch die Altenberger Straße, die Südstraße, die Mittelstraße und durch die Weststraße. Dort dreht der Zug und zieht über die Südstraße zurück zur Altenberger Straße bis zur Hofburg Markt 57. Veranstalter ist der Dabringhausener Festausschuss.

Die Mitglieder freuen sich wieder darauf, durchs Dawerkusener Dorf zu ziehen. 2020 hatte nämlich der letzte Zug stattgefunden. Danach fiel er wegen der Corona-Pandemie aus.