Das Publikum ist rundum begeistert

Posaunenchor Hilgen-Neuenhaus musizierte unter freiem Himmel.

Von Theresa Demski

Burscheid. Die Sonne neigt sich langsam über den gemähten Feldern zwischen Wermelskirchen und Burscheid. Einige letzte Strahlen schaffen es noch über die Dächer bis zur Trasse und zur Waffelpause. Gerade gibt Peter Rinne das Zeichen zum Einsatz – und schon schweben die Melodien der Posaunen und Klarinetten, der Flöten und der Tuba durch die abendliche Sommerluft. Der Posaunenchor Hilgen-Neuenhaus musiziert unter freiem Himmel.

Viele Besucher sind gekommen. Auf den Bänken ist am Samstagabend kein Platz mehr frei. Einige Zuhörer haben sich kleine Stühle oder Decken mitgebracht und es sich auf der Wiese gemütlich gemacht. Viele sind mit dem Fahrrad gekommen. Die Hütte der Waffelpause ist geöffnet, Getränke werden verkauft.

Auf dem Programm des gut aufgelegten Ensembles stehen „Hollywood Classics“ – Filmmelodien und Rhythmen, die Serien flankieren. Das Orchester hat auf dem Mulch vor der Hütte Platz genommen, die Technik für Keyboard, E-Gitarre und Bass steht auf den Holztischen, auf denen sonst gepicknickt wird und die Gäste blicken von den Hängen und Wiesen oberhalb auf das Orchester – und sie lassen keine Gelegenheit ungenutzt, um die Musiker zu bejubeln. Die haben nicht nur wunderbare Melodien im Gepäck, sondern auch launige Geschichten und vor allem viel Spielfreude. Spätestens bei den Melodien aus dem Film „Fluch der Karibik“ tanzen die Besucher an den Tischen leise mit – und freuen sich über die Kraft, die die Instrumente entfalten.

Die Zuhörer lassen die Musiker nicht ohne zwei Zugaben gehen

Als im Laufe des Konzerts der Wind etwas stärker zu wehen beginnt, heften die Musiker ihre Blätter an den Notenständern fest und die Besucher ziehen sich die Jacken etwas enger um die Schultern – schließlich ist inzwischen auch die Sonne ein Stück weiter gesunken. Der Abend verliert seinen Zauber aber nicht. Stattdessen freuen sich die Besucher über bekannte Melodien aus der Krimikomödie „Pink Panther“ oder der Serie „Hawaii Five-O“. Die Stücke arrangiert Patrick Mühlhausen für den Posaunenchor, damit sich alle Instrumente von ihrer besten Seite zeigen können. Das gelingt bestens – sowohl Schlagzeug als auch E-Gitarre, Saxophone und Trompeten, Posaunen und Hörner, Flöten und Oboen sind bestens aufgelegt. Patrick Mühlhausen und Dirigent Peter Rinne stimmen bei „Never Ending Story“ mit Gesang in die Melodie ein und ernten riesigen Applaus. Auch das Abba-Medley am Ende begeistert das Publikum. Die Zuhörer lassen die Musiker nicht ohne zwei Zugaben gehen. Und so spielt der Posaunenchor zum Schluss die berührende Melodie von „Der Mond ist aufgegangen“ – bevor das Publikum sich mit minutenlangem Applaus für den besonderen Abend bedankt.