Das Obergärige „Frau Werinbold“ löscht den Durst

Dellmann’s Bräu hat zur Verleihung der Stadtrechte vor 150 Jahren ein Bier kreiert.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Mit „Frau Werinbold“ gesellt sich eine neue Biersorte in das Portfolio von „Dellmann’s Bräu“. Und das hat einen ausgefallenen Grund, denn: „Wir haben eine neue Rezeptur entwickelt und mit dem Namen des Bieres einen Kunstgriff getan. Der schafft eine Figur, die die Brücke zum Jubiläum Wermelskirchens in diesem Jahr schlägt“, sagt Simon Felbick, Gründer der rein handwerklich produzierenden Brauerei in Wermelskirchen im Gespräch mit der Redaktion: „Uns war aber genauso wichtig, dass der Name unabhängig von der Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen vor 150 Jahren griffig ist, denn wir haben schließlich auch Kunden, denen dieser Zusammenhang auf den ersten Blick nicht klar ist.“

Die Anbindung an das Lokale und regional Bergische steht jedoch bei der Arbeit von „Dellmann’s Bräu“ im Vordergrund. „Die Brauerei-Dichte, wie sie Süddeutschland hat, ist schon toll: Da hat jede Region, jede Stadt ihr ‚eigenes‘ handwerklich gebrautes Bier und ist Bestandteil der Identifikation mit den heimischen Gefilden“, ist Simon Felbick überzeugt.

Entsprechend ist der Name von „Dellmann’s“-Biersorten wie „Biir“ („Bier“) oder „Kleen Weeten“ („Kleines Weizen“) dem Wermelskirchener Platt entnommen, das „Dellmann’s“-Landbier „Graf von Berg“ greift den Namensgeber des Bergischen Landes auf. „Frau Werinbold“ wiederum erinnert an einen Mann namens „Werinbold“, der bereits in den Jahren 860 bis 880 im Umfeld der Kölner Erzbischöfe Gunthar und Willibert genannt wird. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde der Ort um das Jahr 1150 als Werenboldeskirken. Der Ortsname Wermelskirchen soll sich entsprechend von „Werinbold“ ableiten.

Das neue Craftbeer (aus dem Englischen „handcrafted beer“ für handgemachtes, nicht industriell produziertes Bier) von „Dellmann’s Bräu“ namens „Frau Werinbold“ zeigt sich im Glas in einer kräftig-gelben Farbe und ist obergärig gebraut. Wie es schmeckt? Nicht allzu herb, aber dennoch hopfig hat „Frau Werinbold“ ein vollmundiges Aroma, das mit fruchtigen Noten den Durst löscht.

„Wie für alle unsere Biere typisch, hat auch ‚Frau Werinbold‘ einen typischen Charakter, der unser Statement pro Craftbeer ist“, beschreibt Simon Felbick: „Nichtsdestotrotz gibt es handgemachte Biere, die deutlich extremer in Richtung Hopfen- oder Malz-Geschmack gehen. Mit ‚Frau Werinbold‘ haben wir schon versucht, ein Bier zu produzieren, das mild und eingängig ist und so hoffentlich für die meisten Bier-Freunde und diejenigen, die es werden wollen, passt.“

+ Die eigens kreierte Biersorte hat Dellmann‘s Bräu auf den Namen „Frau Werinbold“ getauft. © Dellmann´Bräu

Das „Frau Werinbold“-Bier hat einen Alkoholgehalt von fünf Prozent. Die Rezeptur besteht aus den Malzen Pilsener Malz, Cara Hell und Münchner Malz sowie den Hopfensorten Northern Brewer und Cascade. Dazu kommt selbstverständlich Wasser.

Damit entspricht das „Frau Werinbold“ dem Deutschen Reinheitsgebot. Dem räumen die „Dellmann’s“-Brauer einen nicht allzu hohen Stellenwert ein: „Wir sprechen lieber von einem Natürlichkeitsgebot, dem wir folgen“, sagt Simon Felbick: „Wir verwenden beispielsweise beim Brauen unserer beliebten Sommersorte ‚Sonensching‘ unter anderem geriebene und getrocknete Orangen- und Zitronenschalen, was nicht dem Reinheitsgebot entspricht.“ Dennoch seien das vollkommen natürliche Zutaten, die dem Bier eine besondere Geschmacksnote verliehen.

„Dellmann’s Bräu“ startete als nebenberuflich geführte Brauerei im November 2016 nach einer eineinhalbjährigen Phase der Vorbereitung, Planung und Einrichtung der Räumlichkeiten in Wermelskirchen-Elbringhausen.

„Der Antrieb dazu, eine Brauerei zu betreiben, ist die geteilte Freude am Bier und die Neugier auf verschiedenste Biere und die Vielfalt, die sich durch die handwerkliche Produktion erzeugen lässt“, stellt dazu im Rückblick Simon Felbick fest.

Hintergrund

Das „World Peace“-Bier schuf die Brauerei, weil man ebenfalls helfen wollte, als mit dem Krieg in der Ukraine eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang kam. Dafür benannte Dellmann´s Bräu sein bereits vorhandenes Pilsener kurzerhand um und spendete pro verkaufter Flasche dem Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ einen Euro.