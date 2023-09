Luis Aquino: „Das muss Gottes Humor sein“

Luis Aquino ist am vergangenen Sonntag als neuer Kaplan in St. Michael eingeführt worden.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Gerade hat Luis Aquino die Besucher der Mittwochabendmesse verabschiedet. Küsterin Valda Incorvaia schaltet die große Beleuchtung in der Kirche aus und zeigt dem neuen Kaplan den Schalter für die restlichen Lichter. Gerade noch sprechen sie deutsch und plötzlich wechseln sie in die italienische Muttersprache der Küsterin, um die letzten organisatorischen Fragen des Abends zu klären. Luis Aquino spricht fließend Italienisch, fast so gut wie seine eigene Muttersprache Spanisch. Sein Deutsch ist ebenso tadellos, sein Englisch auch. „Und für die Schlesier spreche ich auch ein paar Worte polnisch“, sagt er.

Dann lacht er fröhlich und ergänzt: „Ich will bei den Menschen sein“. Und deswegen spricht er auch ihre Sprachen – fast wie selbstverständlich.

Der neue Kaplan in Sankt Michael lacht oft. Dann sitzt er in der Kirchenbank und blickt auf sein spannendes Leben zurück und immer wieder stehlen sich erst ein Lächeln und dann ein offenes Lachen in sein Gesicht. Das steckt an. „Das war nicht immer so“, sagt der 41-Jährige. Und dann erzählt er von seiner Kindheit und Jugend in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik.

„Die Menschen in der Karibik sind zufrieden. Sie haben eine frohe Natur“, erzählt er. Irgendwann, schon als junger Mann, habe er sich gefragt: „Warum bin ich nicht so fröhlich?“ Eine Melancholie habe sein Leben begleitet, die er sich nicht erklären konnte. Also versuchte er, eine Lösung zu finden.

Er hatte alles, wovon ergeträumt hatte

Er studierte BWL, überzeugte mit seinen Englischkenntnissen und fand mit 23 Jahren eine gute Stelle in einer Bank. „Ich hatte alles, wovon ich geträumt hatte“, sagt er, „nur zufrieden war ich nicht.“ Er geriet in eine existenzielle Krise, fragte nach dem Sinn des Lebens. Als seine Mutter – katholisch, aber bisher wenig kirchengebunden – 2003 ihn in eine Katechese ihrer neuen Gemeinde einlud, ging er mit. „Ich hörte zum ersten Mal von Jesus Christus“, erinnert er sich, „und es hieß: Er liebt dich, wie du bist.“ Damals begann er zu ahnen: Es gibt etwas großes Ganzes. Er sei immer sehr kritisch gegenüber der Kirche gewesen – skeptisch, wegen der strengen Hierarchien. Aber die Botschaft sei so existenziell gewesen. Also blieb er dran und fuhr 2005 mit einer Gruppe junger Erwachsener zum Weltjugendtag in Köln. „Ohne große Erwartungen“, sagt er heute.

Eine kleine Gemeinde ganz nahe der Domstadt nahm die Jugendgruppe damals auf: „Wermelskirchen“, sagt Luis Aquino und wieder muss er lachen. Ein älteres Ehepaar hatte sich bereit erklärt, Gästen des Weltjugendtags ein paar Nächte einen Unterschlupf zu geben. „Ich wurde damals mit so viel Liebe und Herzlichkeit hier aufgenommen. Das war für mich völlig neu.“ Und dann wird er einen Augenblick ganz leise: „Sie haben einen Fremden mit Liebe aufgenommen“, sagt er dann, „die Freude, die ich dort erlebt habe, veränderte mich.“ Bevor er morgens um 6 Uhr das Haus Richtung Köln verließ, hatten die Gasteltern ihm schon ein Frühstück kredenzt. „Es war ihre eigene Freude am Herrn, die sie so herzlich machte“, stellte er fest. Nie zuvor sei er so glücklich gewesen wie in diesen Tagen. Nun sitzt er wieder in den Bänken in Sankt Michael und kann es eigentlich nicht glauben: „Das muss Gottes Humor sein“, sagt er und lacht. Der Weg nach Wermelskirchen sei lang gewesen. Nach dem Weltjugendtag sei er erstmal zurückgekehrt in seinen Berufsalltag, habe einen Master in Finanzen gemacht. Erst neun Jahre später schrieb er ein Kündigungsschreiben, verkaufte sein Auto und klopfte beim Priesterseminar in Santo Domingo an. „Endlich fand ich Ruhe und Glück“, sagt er und zitiert den Heiligen Augustinus: „Du hast uns auf dich hingeschaffen und unser Herz ist unruhig bis es in dir Ruhe findet.“ Noch im gleichen Jahr schickte ihn das Priesterseminar nach Deutschland – zum Studium nach Bonn, dann nach Mexiko, zurück nach Hannover und 2022 schließlich zur Diakonenweihe in den Kölner Dom. Genau dort wurde er im vergangenen Sommer zum Priester geweiht.

„Und jetzt also Wermelskirchen“, sagt er, „das ist sein Weg für mich.“ Mindestens vier Jahre wird er bleiben, am kommenden Wochenende steht sein Umzug an. Was er sich für die Zeit in der Gemeinde wünsche? „Ich möchte bei den Menschen sein“, sagt er wieder, „ich möchte ihre Trauer genauso wie ihre Freude teilen.“ Luis Aquino wird vor allem Gottesdienste leiten. Taufen, Beerdigungen, Trauungen: „Das ist ein Zuhause für mich.“ Er arbeitet auch mit den Kindern zur Erstkommunion und mit den Messdienern. Was er sich für die Gemeinde wünsche? „Dass die Menschen wissen, dass Jesus sie liebt, genauso wie sie sind“, sagt er. So mache ihm der Neuanfang auch keine Angst: „Man sollte meinen, es sei ein Sprung ins kalte Wasser, aber es ist ein Sprung in Gottes Hand.“ Und dann lacht er.

Hintergrund

Dienst: Bisher arbeitete Luis Aquino in der Pfarrei Heilige Familie in Düsseldorf. Nach der Priesterweihe ist eine mindestens vierjährige Zeit als Kaplan in einer Gemeinde des Erzbistums vorgesehen.

Personalnot: Für die katholische Kirchengemeinde St. Michael und St. Apollinaris und den Seelsorgebereich, den die Katholiken in Wermelskirchen mit den Burscheidern bilden, ist die Ankunft des neuen Kaplans eine deutliche Entspannung. Nachdem Kaplan Christian Figura ausgefallen war, bekommt der Seelsorgebereich mit Luis Aquino nun Verstärkung.