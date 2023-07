Das ist der neue Chef der Kulturinitiative

Adrian Kunitz ist seit 2019 Mitglied von „Kultin Wk“. Jetzt übernimmt er nach dem Rückzug von Michael Dierks den Vorsitz. Und viele Ideen hat er auch schon.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Generationenwechsel im Haus Eifgen: Ende Mai wurde bei der Jahresversammlung der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kultin Wk) Adrian Kunitz als Nachfolger von Michael Dierks gewählt. Der 72-Jährige, der liebevoll auch „Papa des Haus Eifgen“ genannt wird, will künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen – was ihm beim bisherigen Ehrenamtspensum kaum möglich war. Adrian Kunitz war bislang stellvertretender Vorsitzender, ist also mit der Vorstandsarbeit im Haus Eifgen durchaus vertraut. Mit der neu gewählten Stellvertreterin Anja Klein leitet der 48-jährige Fachkaufmann im Vertrieb fortan die Geschicke des Hauses.

Dabei war sich Kunitz im Vorfeld klar darüber, dass es ein zeitaufwendiger Job sei, den er da nun neben seinem eigentlichen Beruf in einem Baustofffachhandel angetreten hat. „Das war auch ein großer Einwand meiner Frau – ob ich das denn zeitlich alles schaffen würde. Aber Michael Dierks ist zumindest für eine Übergangszeit im Hintergrund mit dabei – das hatte er mir zugesagt, und das macht er jetzt auch“, sagt Kunitz.

Großes Thema ist die Programmplanung für 2024

Und wer bei den jüngsten Veranstaltungen im Haus Eifgen war, hatte doch bei einigen „Häuptling Silberlocke“ gesehen. Denn für den neuen Vorsitzenden standen jetzt erst einmal einige organisatorische Termine an – „beim Notar und bei der Bank etwa“, sagt der 48-Jährige. Auch die ersten Vorstandssitzungen hätten bereits stattgefunden.

Themen seien natürlich vor allem die Programmplanung für 2024 gewesen. „Für 2023 sind wir ja durch, das hat weitestgehend Michael Dierks noch gemacht. Aber das Booking ist ja nicht mit einem Anruf erledigt – und wir wollen auf jeden Fall gewisse Dinge fortführen und beibehalten“, sagt Kunitz. So werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder ein Afrika-Tag stattfinden, der wegen des Stadt-Jubiläums 2023 habe ausfallen müssen. „Wir wollen auch die Local-Heroes-Reihe fortführen, allerdings nicht mehr so geballt – wir haben uns vorgenommen, mehr auf unsere Helfer zu achten, damit die Belastung nicht zu groß wird“, sagt Adrian Kunitz. Ein Highlight noch für dieses Jahr könne er zudem ankündigen, die Tinte auf dem Vertrag sei noch frisch: „Miller Anderson, ein schottischer Blues- und Rockmusiker, der bei Keef Harteil und Savoy Brown gespielt hat – und auch zum Line-up des legendären Woodstock-Festivals gehörte – spielt am 30. Oktober auf seiner Abschiedstournee auch bei uns.“

Bei „Celtic-Voyage“-Konzerten will er weiter kochen

Grundsätzlich werde sich an der stilistischen Ausrichtung im Programm nichts ändern. „Es wird vielleicht die eine oder andere Nuance an Veränderung geben – aber nichts vollkommen Anderes oder Neues“, sagt Kunitz. Was auf jeden Fall weitergeführt werde, sei die erfolgreiche Reihe „Celtic Voyage“. Die habe schon viele hochwertige Künstler aus dem Bereich der keltischen Musik nach Wermelskirchen gebracht. Und wer schon eines der Konzerte besucht hat, wird sich an den Geruch nach Irish-Stew aus der Küche erinnern. „Ich werde auch weiterhin bei den ,Celtic-Voyage’-Konzerten kochen, das lasse ich mir nicht nehmen, denn das ist auch ein bisschen meine Leidenschaft – und kommt, glaube ich, auch ganz gut an“, sagt er und lacht.

Die größten Änderungen in der Struktur des Haus Eifgen hatte es zum Jahreswechsel gegeben, als man festgelegt hatte, nicht mehr so viele Veranstaltungen zu fahren, sondern das Haus auch vermehrt für die Mitglieder nutzbar zu machen. „Zudem sind wir gerade dabei, Beiräte für unterschiedliche Bereiche der Vereinsarbeit einzurichten. Etwa für die Gestaltung des Vereinslebens oder für die Programmgestaltung. Damit sollen die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden“, sagt Kunitz. Auch die Kosten seien ein wichtiger Faktor, die stelle man aktuell auf den Prüfstand. Zudem wolle der Vorstand ein paar Standards für Arbeitsabläufe etwa in der Küche erarbeiten. Die Stimmung in der Kulturinitiative sei gut – im Vorstand herrsche „Morgenstimmung“, sagt Kunitz.

„Wir packen jetzt alle an, nachdem nach der Ankündigung von Michael Dierks‘ Rückzug schon Sorge geherrscht hatte, wie es weitergehen würde.“ Es seien schon eine Menge Ideen für Projekte und Veranstaltungen in den Raum geworfen worden. Er selbst sei erst 2019 zur Kulturinitiative gestoßen. „Ich habe meinen Mitgliedsantrag beim Ostermontags-Konzert von Les Searle ausgefüllt. Ich habe über die Genossenschaft in der Zeitung gelesen und zu meiner Frau gesagt: Das ist was Gutes, da sollten wir dabei sein.“ Er sehe das Angebot im Haus Eifgen als wichtige Ergänzung zum Kulturprogramm in Wermelskirchen.

Hintergrund

Räume:Die private Vermietung der Räumlichkeiten im Haus Eifgen ist ein wichtiger Bestandteil für die Kulturinitiative. „Das läuft auch sehr gut – wir haben Geburtstage, Hochzeitsfeiern, freie Trauungen im Biergarten“, sagt Kult-in-WK-Vorsitzender Adrian Kunitz. Der Haupttag für die Vermietungen ist der Samstag.

Feiern: Das Haus Eifgen wird auch in Zukunft komplett gemietet – entweder nur die Räume oder mit unterschiedlichen Getränke-Paketen. Kunitz: „Um das Catering kümmern sich die Mieter dann selbst.“

