Nach über 10 Jahren: Dann eröffnet das neue Hospiz

Das Christliche Hospiz Bergisch Land wird Platz für schwer kranke Menschen haben, die am Ende ihres Lebens stehen. So sieht es aktuell in Bergisch Born aus.

Von Melissa Wienzek

Bergisch Born. Es ist einfach wunderschön. Lichtdurchflutet, naturbelassen, pietätvoll, aber dennoch modern. Mit viel Liebe zum Detail haben die Remscheider Architekten Edelhoff und Reska das Christliche Hospiz Bergisch Land in Bergisch Born geplant – und genauso liebevoll setzt das Bauteam den Gedanken bei diesem ganz besonderen Haus um. Die künftigen Gäste, wie sie Geschäftsführerin Sandra Thomas nennt, werden sich hier mit Sicherheit gut aufgehoben fühlen. Denn sie gehen hier ihren letzten Weg – begleitet von einem Team, das sich viel Zeit für sie nimmt, mitten in der Natur. Aktuell biegt der 900 Quadratmeter große Neubau auf die Zielgerade ein. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Wir haben uns auf der Baustelle umgeschaut.

Wie ist der aktuelle Stand?

Daniel Kaimann und sein Team haben bereits den Parkplatz und die Terrassen angelegt, gerade schaffen sie die Zuwegung samt Entwässerung. Hinten ist bereits alles geebnet – die Bauarbeiter haben laut dem Landschaftsarchitekten Sven Berkey etwa 700 Kubikmeter Erde bewegt. Vorn am Eingang sind neben dem Logo die Spendernamen in der Natursteinfassade zu sehen. Alle betriebstechnisch relevanten Flächen werden zur Eröffnung fertig sein, betont Berkey. Der Innenausbau schreitet mit großen Schritten voran.

Sind die Kosten gestiegen?

Ja. Gestiegene Bau - und Materialkosten, Inflation, Ukrainekrieg – all das hat dafür gesorgt, dass sich die Kosten für den Hospizneubau laut Sandra Thomas nahezu verdoppelt haben. Aktuell liege man bei circa 4,5 Millionen Euro. „Wir sind aber safe“, sagt Thomas.

Wann ist die Eröffnung?

Am 1. September soll das Hospiz für die Städte Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen öffnen – nach über zehn Jahren Planung.

Wer steht hinter dem Hospiz?

Ein Förderverein sorgt dafür, das Defizit bei den Betriebskosten auszugleichen. Gemeinsam mit der Diakoniestation Wermelskirchen und der Caritas bildet man eine Betreibergesellschaft. Das stationäre Hospiz in Bergisch Born soll eine Lücke in der Palliativversorgung in der Region schließen.

Wer zieht hier ein?

Das Christliche Hospiz bietet zehn Plätze für all diejenigen, die schwer krank sind und sich auf der letzten Etappe ihres Lebenswegs befinden. Erste Anmeldungen liegen schon vor. In der ersten Septemberwoche werden die ersten Gäste einziehen. Das Prozedere: Ein behandelnder Arzt entscheidet. Er muss eine sogenannte „Notwendigkeitsbescheinigung“ ausstellen, dann darf das Hospiz aufnehmen. Maximal ein Jahr dürfen die Gäste bleiben.

Wie ist das Konzept?

Das bergische Hospiz soll ein ökumenisches Haus werden, in dem jeder mit oder ohne Konfession den letzten Lebensabschnitt verbringen darf. Es gibt zehn Zimmer samt eigenen Baderäumen für die Gäste. Jedes hat einen Tisch mit zwei Stühlen, einen Schlafsessel für Angehörige und ein Wandpaneel mit einem Fernseher. Der Clou: An der Metallwand können Fotos magnetisch angebracht werden. Zudem hat jedes Zimmer einen eigenen barrierefreien Ausgang zum Garten. Zwei Angehörigenzimmer wird es geben. Sie werden eingerichtet wie Hotelzimmer. Außerdem eine große Wohnküche und ein Gemeinschaftsesszimmer. In der Mitte entsteht ein Patio. Zudem ein „Raum der Stille“. Das Besondere: Durch das von Künstler David Komander entworfene Glasfenster fällt das Sonnenlicht gegenüber auf die 2,50 x 2,50 Meter große Naturmooswand. Außen gibt es eine große Gemeinschaftsterrasse und einen Rundweg. Alle Räume und Bäder sind nicht nur ebenerdig, sondern das Waschbecken in der Küche ist so tief, dass Rollstuhlfahrer es bedienen können. Zudem gibt es farbliche Absetzungen für Sehbeeinträchtigte. „Und wir werden autark sein“, betont Thomas. Heißt: Eine Photovoltaik-Anlage kommt nun aufs Dach, es wird selbst frisch gekocht und selbst gewaschen.

Wie groß ist das Team?

25 plus Ehrenamtliche, die zum Teil mit Therapiehunden kommen. Die Pflegedienstleitung übernimmt Nadine Schenk aus Wipperfürth.

Wie kann man unterstützen?

Außer mit der Aktion Pflanzen-Patenschaft benötigt das Hospiz weiterhin Spenden für ein großes Sonnensegel für die Gemeinschaftsterrasse sowie Spenden für eine Wasserstelle. Zudem sucht man Physiotherapeuten als Kooperationspartner. Kontakt: www.bergisches-hospiz.de

Paten gesucht

Gemeinsam mit der Baumschule Bosman aus Wermelskirchen, Beutelshufe 30, startet das Hospiz Anfang August eine Aktion: Sie suchen Pflanzen-Paten. Der Spender oder die Spenderin sucht aus der im Voraus ausgewählten Palette an Pflanzen ein Exemplar aus und kauft es für das Hospiz. Das Baumschulteam bringt sie dann dorthin.