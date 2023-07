Das Funkloch, das es nicht gibt

In Unterwinkelhausen wird im Selbstversuch getestet, ob die Funkloch-App richtig liegt. So sieht das Ergebnis aus.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Über Unterwinkelhausen klafft ein türkisfarbener Fleck. Der kleine Ortsteil am Rande von Wermelskirchen liegt mitten in einem dramatischen Funkloch, das zeigt zumindest die Karte der Funkloch-App an, die von der Bundesnetzagentur betrieben wird. Während die K8, die von der Innenstadt über Stolzenberg bis nach Höhrath führt, laut der Daten, die private Handynutzer über eine freiwillige Messung an die App übermitteln können, angeblich bis Unterwinkelhausen mit einer 5G-Abdeckung gesegnet ist, soll man mitten im Ortsteil wohl keinen Empfang haben.

Um zu testen, ob das wahr ist, mache ich mich selbst auf den Weg nach Unterwinkelhausen, die beiden extremen Pole der Netzstabilität im Gepäck: sowohl ein iPhone mit Telekom-Vertrag (mein Diensttelefon) als auch ein Android-Handy, das mit Aldi Talk auskommen muss (mein privates). Mit dem Bus geht es vom Wermelskirchener Busbahnhof über das Schloss Burg nach Neuenflügel.

Es quietscht, sobald die Annehmen-Taste gedrückt wird

Beim Einsteigen lerne ich Isy Bußmann kennen, wohnhaft in Burg, an der Grenze zum Unterwinkelhausener Funkloch. „Das mit dem Empfang ist hier schon immer ein Problem gewesen“, erzählt Bußmann. „Nicht nur in Unterwinkelhausen, sondern in der ganzen Gegend.“ Am Burger Bahnhof, auf halber Strecke, machen wir den Test: Kommen Anrufe überhaupt durch? Ich rufe Bußmann an. Sobald die Annehmen-Taste gedrückt wird, ertönt ein markerschütterndes Quietschen. Wir müssen beide lachen. An ein Telefongespräch ist hier nicht zu denken.

Dass Anrufe im besten Fall beendet sein sollten, bevor man den Burger Bahnhof erreicht hat, ist hier fast schon so etwas wie eine Binsenweisheit. Kommt mal der Bus nicht, fühlt man sich wie im Mittelalter – da heißt es entweder laufen oder auf den nächsten warten, und sich die Zeit damit vertreiben, alte Handyfotos durchzuschauen und den Speicher ein bisschen auszumisten. Was offline eben so geht. Als wir an der Haltestelle Neuenflügel aussteigen, ist der Empfang hingegen gut. Bußmann erklärt mir noch, wie ich am besten nach Unterwinkelhausen komme, ohne mir die Schuhe dreckig zu machen. Dann verabschieden wir uns und tauschen noch schnell Nummern aus. Das Anklingeln funktioniert einwandfrei. Sind wir denn hier etwa auf dem glorreichen 5G-Streifen, der auf der Karte der Bundesnetzagentur in Orange zu sehen ist?

Auf dem Weg zur Unterwinkelhausener Ortsmitte rufe ich mich immer mal wieder selbst an — mal mit Aldi-Talk, mal mit Telekom — und halte mir dabei beide Handys gleichzeitig an die Ohren. Natürlich sehe ich dabei aus, als wäre ich nicht ganz bei Sinnen. Und was sagt man eigentlich, wenn man einen Anruf von sich selbst entgegennimmt? „Hallo“, flöte ich, während eine Spaziergängerin mir einen erstaunten Blick zuwirft. Ich kann es ihr nicht verübeln. „Hat man hier immer noch Empfang?“, frage ich mich selbst. „Ja, klingt alles super“, versichere ich mir. So geht das den ganzen Weg zu meinem Ziel. Am Ortsschild wage ich dann mal einen Vorstoß und rufe meinen Vater an. „Hallo, ich wollte nur gucken, ob ich Empfang habe“, rufe ich in den Hörer. „Sieht ganz danach aus“, lautet seine Antwort. Er ist ganz wunderbar zu verstehen. Ein Funkloch hört sich anders an.

So funktioniert die Funkloch-App

Wie kommt die Bundesnetzagentur also darauf, dass hier das größte Funkloch der Region zu finden ist? Mit der Funkloch-App können Handynutzer die augenblickliche Netzverfügbarkeit ihres Mobilfunknetzes ermitteln. Das funktioniert nach dem Crowdsourcing-Prinzip (zu Deutsch: Schwarmauslagerung): Die Messung der Daten wird auf eine Gruppe freiwilliger Nutzer ausgelagert.

In Unterwinkelhausen hat es insgesamt 59 Messpunkte gegeben, 43 davon waren ohne Empfang. Laut der Webseite www.breitbandmessung.de, auf der die Ergebnisse der Messungen veröffentlicht wurden, sind die Ergebnisse jedoch nicht repräsentativ. „Die Nutzer der App stellen keinen Querschnitt der Bevölkerung dar und die Messpunkte sind nicht gleichmäßig über ein Hexagon verteilt“, heißt es dort. Wer zur Aussagekraft der Umfrage beitragen will, kann das jederzeit mit der Funkloch-App tun.

Hintergrund

Generationen: Mobilfunkstandards werden in „Generationen“ zusammengefasst. Die erste ist nicht mehr in Betrieb, die zweite bis fünfte werden aktuell verwendet.

5G: Die fünfte Generation (5G) gibt es seit 2019, sie baut auf dem Standard LTE (Long Term Evolution) auf. Die sechste Generation ist bereits in Planung.