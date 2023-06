Das Freibad braucht mehr Unterstützer

Dass die Ehrenamtler des Freibadvereins es immer wieder hinbekommen, das Bad pünktlich zu den Sommerferien öffnen zu können, grenzt an ein Wunder, findet WGA-Redakteurin Anja Carolina Siebel.

Das Freibad hat seit Mittwoch wieder geöffnet. Was so selbstverständlich klingt, ist es eigentlich nicht. Denn dass die Ehrenamtler des Freibadvereins es immer wieder hinbekommen, das Bad im Linnefetal pünktlich zu den Sommerferien öffnen zu können, grenzt eigentlich an ein Wunder. Zu kämpfen haben die Unterstützer Jahr für Jahr mit Personalmangel – es finden sich zum Beispiel nicht genügend Rettungsschwimmer. Mit technischen Problemen – denn das Bad ist längst in die Jahre gekommen. Und mit zu wenig ehrenamtlichen Helfern, die zur Saisonvor- oder -nachbereitung da sind, um das Freibad auf Vordermann zu bringen. Und: Auch das Wetter muss mitspielen. Denn sonst spülen die wenigen Besucher dem Verein nicht genug Geld in die Kassen und die Bilanz am Ende der Saison fällt mau aus.

Es sind also viele Hürden, mit denen die Freibad-Betreiber rund um die Badesaison konfrontiert sind. Und dann sind sie auch noch mit den Beschwerden jener konfrontiert, denen man es offenbar nicht recht machen kann. In den sozialen Netzwerken beschweren sich immer wieder Menschen – darüber, dass das Bad nur während der Sommerferien öffnet, dass die Preise sich um einen Euro verteuert haben t im Vergleich zum Vorjahr und ähnliches. Fast ein Wunder, dass sie sich nicht auch noch über das Wetter beschweren. Kurt Genz, der Vorsitzende des Freibad-Fördervereins, mahnte erst zur Saisoneröffnung an, dass er sich wünschen würde, dass all jene, die sich beschweren würden, vielleicht auch mal den Besen in die Hand nehmen und bei der Vorbereitung der Saison helfen könnten.

Denn bei den so wichtigen Arbeitseinsätzen fehlt es immer wieder an allen Ecken und Enden an Helfern. Es seien, so die Betreiber und Förderer des Dabringhauser Bades, immer dieselben, die sich dort engagieren würden. Dass das Freibad jedes Jahr zum Ferienbeginn öffnen kann, ist vor diesem Hintergrund purer Luxus. Und eben jenen zu verdanken, die sich engagieren. Das Recht zu meckern hat insofern eigentlich niemand, der sich nicht selbst engagiert. Und wenn alle möchten, dass es auch während der kommenden Sommer Badespaß in Dabringhausen geben soll, dann sollten sie sich dafür einsetzen. Den Ehrenamtlern helfen – sei es finanziell oder mit kleinen Arbeitseinsätzen. „Wir haben für jede und jeden etwas zu tun“, betont Kurt Genz vom Förderverein. Leichte Arbeiten mit eingeschlossen. Und dafür hat wirklich jeder wohl irgendwann einmal Zeit. Zumindest, wenn ihm an er Zukunft des Bades gelegen ist.

